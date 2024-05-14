Хуммельс и Горетцка не вызваны на Евро-2024. Нойер, Хавертц, Фюллькруг и Павлович включены в заявку Германии
Матс Хуммельс не сыграет на Евро-2024.
Защитник дортмундской «Боруссии» не будет включен в заявку сборной Германии на домашний чемпионат Европы, сообщают Bild и Sky Sport. На Евро также не будет вызван полузащитник «Баварии» Леон Горетцка.
В состав немецкой команды официально включены вратарь Мануэль Нойер («Бавария»), защитники Робин Кох («Айнтрахт») и Александар Павлович («Бавария»), полузащитники Крис Фюрих («Штутгарт») и Кай Хавертц («Арсенал»), а также нападающий Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд). Также ожидается, что в сборную поедет форвард «Штутгарта» Дениз Ундав.
Ранее стало известно, что в заявку попали защитник «Байера» Джонатан Та и Нико Шлоттербек из дортмундской «Боруссии».