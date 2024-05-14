Хуммельс и Горетцка не вызваны на Евро-2024. Нойер, Хавертц, Фюллькруг и Павлович включены в заявку Германии

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Матс Хуммельс не сыграет на Евро-2024.

Защитник дортмундской «Боруссии» не будет включен в заявку сборной Германии на домашний чемпионат Европы, сообщают Bild и Sky Sport. На Евро также не будет вызван полузащитник «Баварии» Леон Горетцка.

В состав немецкой команды официально включены вратарь Мануэль Нойер («Бавария»), защитники Робин КохАйнтрахт») и Александар Павлович («Бавария»), полузащитники Крис Фюрих («Штутгарт») и Кай Хавертц («Арсенал»), а также нападающий Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд). Также ожидается, что в сборную поедет форвард «Штутгарта» Дениз Ундав.

Ранее стало известно, что в заявку попали защитник «Байера» Джонатан Та и Нико Шлоттербек из дортмундской «Боруссии».

31 комментарий
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Странно, Хуммельс ведь хорошо играет последнее время. Уж запасным-то могли бы взять.
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Жесть, как Горецку можно не вызвать. Не понимаю, по каким игровым качествам этот футболист не дотягивает до уровня сборной. Судя по всему, что-то личное.
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Ответ Владимир Владимир
Жесть, как Горецку можно не вызвать. Не понимаю, по каким игровым качествам этот футболист не дотягивает до уровня сборной. Судя по всему, что-то личное.
Видимо, он был одним из тех, кто сливал Нагеля. На ЧМ именно Горецка топил за идиотские акции перед матчами. Короче, без него будет спокойнее. В паре с Кроосом будет играть Павлович или Андрих.
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Странное решения, оба топовые футболисты на своих позициях, явно пригодились бы в команде.
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+21
Рад, что Горецку выкинули, политикам в спорте не место, пусть политикой и занимаются
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Ответ Yobo
Странное решения, оба топовые футболисты на своих позициях, явно пригодились бы в команде.
у Нагеля явно конфликт с Горетцкой. Логично, что он не был вызван. А Хуммельса жаль
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Ответ Novak
Странно, Хуммельс ведь хорошо играет последнее время. Уж запасным-то могли бы взять.
Хуммельс уже подумывает карьеру после этого сезона завершать, так как считает, что уже физически не вывозит. Так что не исключено, что он сам отказался.
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Горецка ещё ладно, но Матс то в огне. И он вроде не говорил что заканчивает со сборной.
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Рюдигер есть ничего страшного
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Ответ Владимир Владимир
Жесть, как Горецку можно не вызвать. Не понимаю, по каким игровым качествам этот футболист не дотягивает до уровня сборной. Судя по всему, что-то личное.
Посмотри матчи с Реалом
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Вряд ли Хуммельс и Горетцка, финалист и полуфиналист ЛЧ, слабее тех, кого вызвали на их позиции
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Ответ Alex8007
Российского бойца UFC зачем вызвали? Он тут каким боком
Скорее, императора-победителя Наполеона
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На три игрока больше можно включать, Хуммельс уж точно заслужил
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Хуммельса зря отстегнули. Уж точно не меньше пользы принес бы, чем Павлович.
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Ответ Three Days Grace
у Нагеля явно конфликт с Горетцкой. Логично, что он не был вызван. А Хуммельса жаль
парень проигрывает конкуренцию молодому Павловичу, но виноват конечно же Нагельсманн
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Не верю, что даже нынешний Горетцка не проходит в центр Германии. Кто там вообще такой, помимо Крооса? Да и Хуммельс в нынешнем форме с финалом ЛЧ заслужил. Серьезно, ну вот какой Кох? Он в Лидсе был плох, да и Айнтрахт на 6 месте всего. Я прямо вижу, как в сборной еще половина - такие же пассажиры, а толковых не взяли.
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Вот это да. Очень странно отказываться от игроков такого уровня.
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Российского бойца UFC зачем вызвали? Он тут каким боком
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Нагельсманн не лучший тренер, его личные амбиции, как-то отношения с игроками, выбором участников сборной и стратегия могут в очередной раз оказаться катастрофой для Бундестима и вылетом в групповой фазе.
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Фейспалм
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Фигасе
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Ответ Yobo
Странное решения, оба топовые футболисты на своих позициях, явно пригодились бы в команде.
А разве Хуммельс не завершал карьеру в сборной?
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С Хуммельсом всё логично, так как выбирают более молодых и быстрых центральных защитников способных играть с высокой линией обороны. Горецка же пропустил последний вызов в сборную и в Баварии не является железным игроком основы. Молодой Павлович к примеру играл вместо него в важнейшем матче против Реала и это говорит о нынешнем состоянии Горецки
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Аааахаха, Шотландия пяток накидает нулевому вратарю, который подарил Реалу финал, после того, как команда весь матч старалась, и вела в счёте )) С таким дном не видать выхода из группы, ну им не в первый раз уже )
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Горетцки нету, можем выдыхать. Без бессмысленных лгбт акций обойдутся надеюсь.
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Ответ Верховный Лорд
Что же будет делать ЛГБТК++-=- без своего главного защитника?
Шпили-вили? Как и раньше
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Ответ SaH4r.
Горетцки нету, можем выдыхать. Без бессмысленных лгбт акций обойдутся надеюсь.
Будто все остальные за традиционные ценности)
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Ответ alexis2020
На три игрока больше можно включать, Хуммельс уж точно заслужил
Германия была за 23. Может так и подадут.
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