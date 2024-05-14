«Атлетико» интересуется Тюкавиным и может подписать форварда «Динамо» летом («Первый спорт»)

Теги премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин может перейти в «Атлетико».

Мадридский клуб проявляет интерес к нападающему «Динамо», сообщает «Первый спорт». Трансфер может состояться этим летом.

Агент игрока прокомментировал эту информацию.

«Наша задача сейчас – отыграть два матча на максималке. А слухи про «Атлетико» комментировать не хочу. Если какие-то переговоры где-то и идут, то трансферные дела любят тишину.

Гипотетически вариант с переходом Тюкавина в чемпионат Испании возможен. Но кто об этом пишет – не знаю», – сказал Алексей Сафонов.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 9 ассистами. Статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.

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39 комментариев
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Атлетико выбирает между Довбиком и Тюкавиным, вот это поворот...
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Ну вообще в 21 год сделать в нашем чемпионате 15+10 это очень солидно. На карандаш Тюкавин, конечно, попал.
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«Атлетико» Тюкавина 🆚 «Реал Сосьедада» Захаряна. Скоро на Sports...
+17
-2
+15
Ответ Виталик Заволодько
Комментарий скрыт
Почему лучший игрок РПЛ в 21 год не может быть интересен Атлетико? Какой клоун выдумывает такой бред?
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-6
+9
Учитывая, что летом Депай уходит от них, то приобретение Тюкавина не такой уж и бредовый вариант для Атлетико.
+6
-2
+4
Ответ Oleg Kolesnikov
Почему лучший игрок РПЛ в 21 год не может быть интересен Атлетико? Какой клоун выдумывает такой бред?
Дружище, я даже развивать тему не буду, если Тюкавин перейдёт в Атлетико - с меня тебе перевод 500 рублей на пиво для просмотра его появления на поле в составе Атлетико Мадрид. Сохраняй коммент, стучись в личку по факту перехода. Всего хорошего
+6
-2
+4
Ответ Виталик Заволодько
Комментарий скрыт
Может Атлетико Паранаэнсе.
+11
-8
+3
Ответ Artem Piatkov
Ну а чё Депай - травмирован, Мората - на спаде Может заиграть
Депай точно аут. Уже объявили.
+3
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Если это правда, то отлично! Хочу посмотреть, как он проявит себя в системе Симеоне
+4
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+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
От создателей Соболева в МЮ
Соболев в нынешнем МЮ не затерялся бы.
+1
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Ответ Kenai Tahov
Уйдёт в итоге в Зенит. Как и Глушенков. Мы все это понимаем.
Хоть обделайся, никогда Костя в Зените не будет!
+2
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Ответ Artie Bukko
Стучаться в личку это как)? Давай мне тоже 500₽ если перейдет)
Хаха, акция закончилась) запрыгнул в счастливый поезд только первый верующий в силу РПЛ
+2
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+1
Ответ Oleg Kolesnikov
Почему лучший игрок РПЛ в 21 год не может быть интересен Атлетико? Какой клоун выдумывает такой бред?
С меня тебе 500 рублей на пиво, если перейдёт. Пиши по факту
+2
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+1
Ему надо соглашаться, говорю не потому, что болею за другую команду и хочу ослабления Динамо, просто реально считаю его таланта достаточно для игры в старте в клубе уровня Атлетико или Наполи
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Если станем чемпионами цена на Костю вырастит. Поиграл бы ещё пару сезонов само то да и ребёнок бы подрос. Но видно его друг Захарян ему покоя не даёт.
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Если правда нужно ехать даже с худшими финансовыми условиями, чем в Динамо
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Ну а чё
Депай - травмирован, Мората - на спаде

Может заиграть
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Если правда то удачи Косте,надо пробовать,прямо сейчас лучший нападающий РПЛ.
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Интересно сколько Динамо за него попросит?
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Он там всех затюкает...
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Это было бы очень круто. Если не смотрят на низкую результативность Захаряна, интерес полуфиналиста ЛЧ - это прям потолок для наших сейчас.
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Началось))))
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Я бы при харктеристиках Тюкавина хотел бы в Италию или Германию , но и Испании классный вариант , хотя сразу идти в топ клуб...
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Отличная новость!
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Ответ Виталик Заволодько
Дружище, я даже развивать тему не буду, если Тюкавин перейдёт в Атлетико - с меня тебе перевод 500 рублей на пиво для просмотра его появления на поле в составе Атлетико Мадрид. Сохраняй коммент, стучись в личку по факту перехода. Всего хорошего
Стучаться в личку это как)? Давай мне тоже 500₽ если перейдет)
+1
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Вот это был бы вызов, конечно. Удачи Косте!
+2
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Похоже на вранье
+2
-2
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Началось.
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Ответ Андрей Валерьевич
Рано. Ещё нашей команде нужно приносить пользу. Лет в 25 будет нормально.
Он итак уже в шаге от того, чтоб принести команде первое чемпионство за почти 50 лет. Если выиграют чемп, то точно надо отпускать. Если предложение будет, конечно.
+1
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Ответ Oleg Kolesnikov
Он итак уже в шаге от того, чтоб принести команде первое чемпионство за почти 50 лет. Если выиграют чемп, то точно надо отпускать. Если предложение будет, конечно.
Да хорошего всегда мало, пусть радует нас и дальше. В Динамо должны играть лучшие. Свои деньги он уже имеет, и европейский опыт успеет получить.
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