«Атлетико» интересуется Тюкавиным и может подписать форварда «Динамо» летом («Первый спорт»)
Константин Тюкавин может перейти в «Атлетико».
Мадридский клуб проявляет интерес к нападающему «Динамо», сообщает «Первый спорт». Трансфер может состояться этим летом.
Агент игрока прокомментировал эту информацию.
«Наша задача сейчас – отыграть два матча на максималке. А слухи про «Атлетико» комментировать не хочу. Если какие-то переговоры где-то и идут, то трансферные дела любят тишину.
Гипотетически вариант с переходом Тюкавина в чемпионат Испании возможен. Но кто об этом пишет – не знаю», – сказал Алексей Сафонов.
В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 9 ассистами. Статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.
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