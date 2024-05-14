«Атлетико» интересуется Тюкавиным и может подписать форварда «Динамо» летом («Первый спорт»)

Константин Тюкавин может перейти в «Атлетико».

Мадридский клуб проявляет интерес к нападающему « », сообщает «Первый спорт». Трансфер может состояться этим летом.

Агент игрока прокомментировал эту информацию.

«Наша задача сейчас – отыграть два матча на максималке. А слухи про « » комментировать не хочу. Если какие-то переговоры где-то и идут, то трансферные дела любят тишину.

Гипотетически вариант с переходом Тюкавина в чемпионат Испании возможен. Но кто об этом пишет – не знаю», – сказал .

В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 9 ассистами. Статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.