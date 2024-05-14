Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева министром спорта России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева министром спорта России.
Дегтярев сменил на этом посту Олега Матыцина, возглавлявшего Минспорт с 2020 года.
Ранее Государственная дума утвердила Дегтярева в новой должности.
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