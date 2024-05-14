Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева министром спорта России

Теги Владимир Путин Министерство спорта России Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева министром спорта России.

Дегтярев сменил на этом посту Олега Матыцина, возглавлявшего Минспорт с 2020 года.

Ранее Государственная дума утвердила Дегтярева в новой должности.

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17 комментариев
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Новости спорта: главный хоккеист назначил банного фехтовальщика
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еее, банный спорт!
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В повторах указывайте год трансляции, наш министр не очень заморачивается, может и поздравить
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"Из сауны в кабмин. История успеха " Посвящается В В. Жириновскому - учителю и наставнику.
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судя по выражению лиц дягтерева и Валуева они должны быть знакомы минимум, а максимум, хорошие друзья!😂😂😂
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Когда не можешь создать даже электронную почту…
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Ответ Ебздрогыч
Новости спорта: главный хоккеист назначил банного фехтовальщика
Хоккеист, дзюдоист, геополитический шахматист, со стерхами планерист, за амфорами нырист, с Шойгу в тайгу поездист, в бункере сидист!
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вот теперь то точно заживём!
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Ура!!! Я знал, я верил!
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Ух ты, говорящий крокодил!
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Подписал? А зря!
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Заметка в рубрике - лёгкая атлетика?
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Все-таки лучше бы Дегтярев Кремль перекрашивал. Теперь, как я понимаю, все будут фехтовать и париться в бане.
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