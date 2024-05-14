Только капитанам разрешат подходить к судьям на Евро – УЕФА сообщил об этом сборным. Остальные игроки могут получить желтую, если проявят неуважение к арбитрам
На Евро-2024 только капитанам можно будет подходить к судьям.
Об этом в УЕФА сообщили командам, участвующим в чемпионате Европы.
Данный шаг призван пресечь ситуации, в которых футболисты группами «толпятся» рядом с судьей и «вредят имиджу футбола».
«В попытке улучшить положение дел мы в УЕФА хотим, чтобы судьи чаще объясняли решения всем командам, участвующим в Евро-2024. Как мы будем это делать? Идея проста: просим все команды обеспечить, чтобы их капитан был единственным игроком, который говорит с арбитром.
Мы просим капитанов следить за тем, чтобы их товарищи по команде не наседали на судью и не окружали его, позволяя вести прямой разговор, чтобы решение было передано своевременно и уважительно.
Любой футболист, игнорирующий роль капитана и/или приближающийся к судье с признаками неуважения или несогласия, будет наказан желтой карточкой.
Очевидно, что если капитан – вратарь, то должен быть назначен игрок, который сможет выполнить эту роль, если инцидент произойдет на противоположном конце поля», – сказал управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти.