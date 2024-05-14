Только капитанам разрешат подходить к судьям на Евро – УЕФА сообщил об этом сборным. Остальные игроки могут получить желтую, если проявят неуважение к арбитрам

Теги УЕФА судьи Роберто Розетти Евро-2024 Футбол

На Евро-2024 только капитанам можно будет подходить к судьям.

Об этом в УЕФА сообщили командам, участвующим в чемпионате Европы.

Данный шаг призван пресечь ситуации, в которых футболисты группами «толпятся» рядом с судьей и «вредят имиджу футбола».

«В попытке улучшить положение дел мы в УЕФА хотим, чтобы судьи чаще объясняли решения всем командам, участвующим в Евро-2024. Как мы будем это делать? Идея проста: просим все команды обеспечить, чтобы их капитан был единственным игроком, который говорит с арбитром.

Мы просим капитанов следить за тем, чтобы их товарищи по команде не наседали на судью и не окружали его, позволяя вести прямой разговор, чтобы решение было передано своевременно и уважительно.

Любой футболист, игнорирующий роль капитана и/или приближающийся к судье с признаками неуважения или несогласия, будет наказан желтой карточкой.

Очевидно, что если капитан – вратарь, то должен быть назначен игрок, который сможет выполнить эту роль, если инцидент произойдет на противоположном конце поля», – сказал управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти.

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25 комментариев
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Значит традиционные испанские хороводы вокруг судьи отменяются в этом году.
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Давно пора!
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Если капитан вратарь, а нарушение в чужой штрафной? Хотя для Нойера не проблема, конечно
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Хорошая идея
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Надо не только на Евро, надо чтоб так везде было.
+2
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У меня вообще давно есть одно предложение - когда идёт просмотр спорного эпизода, то судья должен встать в центральном круге и слушать подсказку от VAR, а если кто-то заходит в этот круг, то тот игрок автоматически получает Жёлтую карточку.
+3
-1
+2
Ответ Игорь Климов
У меня вообще давно есть одно предложение - когда идёт просмотр спорного эпизода, то судья должен встать в центральном круге и слушать подсказку от VAR, а если кто-то заходит в этот круг, то тот игрок автоматически получает Жёлтую карточку.
Даже если введут это правило, оно не будет касаться Африканского племя из Мадрида, им можно будет в хоровод встать по линии круга:))
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Чего ? Я капитан команды
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Давно пора
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Футболу давно пора брать пример с регби в части уважения к судьям. Да и друг к другу.
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Не плохо.)Пока игроки избавятся от этой привычки игры в меньшенсте обеспечены.
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Что-то такое давно пора было ввести. Пошел поговорить с судьей - получил желтую. Захотел еще поговорить - еще карточка и можешь в раздевалке до конца турнира разговаривать с кем угодно
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Но на практике как такое не получается
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Лучше поздно, чем никогда. В регби такой практике уже много лет. Возможно, через какое-то время и в футболе решат ввести временные удаления за желтые карточки, что также позволит снизить грубость и количество нарушений за неспортивное поведение типа ругани в адрес судьи
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Ответ Yobo
Значит традиционные испанские хороводы вокруг судьи отменяются в этом году.
Португальские и итальянские даже покруче будут
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Ответ Yobo
Значит традиционные испанские хороводы вокруг судьи отменяются в этом году.
Ничего, в ЛЧ реал продолжит окружать судей и кричать что все оплачено
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Ответ pit4er
Если капитан вратарь, а нарушение в чужой штрафной? Хотя для Нойера не проблема, конечно
Наверное, вице-капитан будет к судье подходить
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Ответ pit4er
Если капитан вратарь, а нарушение в чужой штрафной? Хотя для Нойера не проблема, конечно
Нойер протестует всегда и в любой ситуации,даже когда налажал сам.
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Ответ Семён Жуйло
Надо не только на Евро, надо чтоб так везде было.
насколько я помню, после больших турниров хорошо зарекомендовавшие себя вещи переносяться на остальные турниры
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Ответ Jan Paskel
насколько я помню, после больших турниров хорошо зарекомендовавшие себя вещи переносяться на остальные турниры
Да, такое случается после турниров сборных.
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На практике это никогда не работает
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