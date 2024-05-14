Михаил Дегтярев: «Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать из каждого утюга. И это должно быть на высоком уровне»

Михаил Дегтярев назвал приоритеты в развитии внутрироссийских соревнований.

12 мая комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.

«В сложной международной обстановке необходимо развивать сотрудничество с дружественными странами, в том числе взаимодействие на клубном уровне, развивать лиги. Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать, как говорится, из каждого утюга. И это должно быть на высоком уровне.

Развитие спорта – важный фактор патриотического воспитания молодежи. Ключевой задачей должно стать выполнение поручений президента, которые были озвучены в послании Федеральному собранию. Основное из них – строительство объектов в малых городах и сельских территориях», – сказал Дегтярев.

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