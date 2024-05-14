Михаил Дегтярев: «Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать из каждого утюга. И это должно быть на высоком уровне»
Михаил Дегтярев назвал приоритеты в развитии внутрироссийских соревнований.
12 мая комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.
«В сложной международной обстановке необходимо развивать сотрудничество с дружественными странами, в том числе взаимодействие на клубном уровне, развивать лиги. Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать, как говорится, из каждого утюга. И это должно быть на высоком уровне.
Развитие спорта – важный фактор патриотического воспитания молодежи. Ключевой задачей должно стать выполнение поручений президента, которые были озвучены в послании Федеральному собранию. Основное из них – строительство объектов в малых городах и сельских территориях», – сказал Дегтярев.
Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта
Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)
- каждого китайского утюга?
Главные тезисы:
- увеличение количества спортивных объектов в стране
- популяризация спорта у населения
- обеспечение максимальной доступности к занятиям спорта у населения
- проведение соревнований на территории страны, не уступающих международным.
Полить обильно соусом из патриотизма и гордостью за отечество.