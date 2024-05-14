Михаил Дегтярев: «Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать из каждого утюга. И это должно быть на высоком уровне»

Теги телевидение Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фехтование

Михаил Дегтярев назвал приоритеты в развитии внутрироссийских соревнований.

12 мая комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.

«В сложной международной обстановке необходимо развивать сотрудничество с дружественными странами, в том числе взаимодействие на клубном уровне, развивать лиги. Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать, как говорится, из каждого утюга. И это должно быть на высоком уровне.

Развитие спорта – важный фактор патриотического воспитания молодежи. Ключевой задачей должно стать выполнение поручений президента, которые были озвучены в послании Федеральному собранию. Основное из них – строительство объектов в малых городах и сельских территориях», – сказал Дегтярев.

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66 комментариев
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Верните Мутко
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Ответ Yavich
Однозначно надо как-то развивать престиж внутренних соревнований. Любите же на США ориентироваться, так там вон на студенческие соревнования всем городам ходят, а на зарубежные турниры большинству пофиг. Нужно создать культуру приобщения к местному спорту.
Для начала нужно развивать уровень этих соревнований, повышать их зрелищность, чтобы это было кому то интересно. Создавать удобные условия для зрителей, в конце концов. А так сколько не кричи, сильно больше людей смотреть эти соревнования не станет.
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к слову Жириновский опять напророчил всё. он же Дегтярева еще в 2018 году как бы в шутку назвал министром спорта)
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Ответ БляхаджинсКарпина
к слову Жириновский опять напророчил всё. он же Дегтярева еще в 2018 году как бы в шутку назвал министром спорта)
Если без остановки болтать 24/7 двадцать лет, то даже мартышка нет-нет да спрогнозирует часть событий
+48
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+44
Однозначно надо как-то развивать престиж внутренних соревнований. Любите же на США ориентироваться, так там вон на студенческие соревнования всем городам ходят, а на зарубежные турниры большинству пофиг. Нужно создать культуру приобщения к местному спорту.
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если б они кому-то были нужны они бы и без твоих указивок звучали
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Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать из каждого утюга.
- каждого китайского утюга?
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Очередной любитель поговорить, оторванный от реальности.
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Ответ Клименко
Верните Мутко
и дырку в стене))
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Только вот кому интересны эти трансляции? Или он думает, что условную Рпл будут смотреть также как и АПЛ?
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Из каждого утюга, но за деньги? Нет уж) платить матчу за наш футбол как-то нет желания
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Ответ Yavich
Однозначно надо как-то развивать престиж внутренних соревнований. Любите же на США ориентироваться, так там вон на студенческие соревнования всем городам ходят, а на зарубежные турниры большинству пофиг. Нужно создать культуру приобщения к местному спорту.
Кто против? Но вы знаете, как и почему это происходит? Преемственность поколений. В случае со спортом - надо еще чтобы старшее поколение занималось им. А теперь скажите, какой процент занимается/занимался командным спортом в США, и какой в России? Даже чисто визуально - это разница на порядок.
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Ответ lezhik
Для начала нужно развивать уровень этих соревнований, повышать их зрелищность, чтобы это было кому то интересно. Создавать удобные условия для зрителей, в конце концов. А так сколько не кричи, сильно больше людей смотреть эти соревнования не станет.
Для начала надо еще уровень жизни поднять 🤣
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Парился в бане с Жириком 😜💦
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Ответ БляхаджинсКарпина
к слову Жириновский опять напророчил всё. он же Дегтярева еще в 2018 году как бы в шутку назвал министром спорта)
Ага, а еще "НАТО лопнет")))
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+6
"Этот будет рыть землю,- подумал Мюллер, - Этот нагородит черт те что... " :)
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Для того, чтобы организовать трансляции, надо сначала на высоком уровне организовать события. Как говорил кот Матроскин: "Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет."
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Ответ arisstopane
Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать из каждого утюга. - каждого китайского утюга?
а если из телека, то тоже китайского..
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Такое ощущение, что поставь любого более-менее здравомыслящего человека на должность министра спорта и ничего не поменяется, главное побольше заявлений делать.
Главные тезисы:
- увеличение количества спортивных объектов в стране
- популяризация спорта у населения
- обеспечение максимальной доступности к занятиям спорта у населения
- проведение соревнований на территории страны, не уступающих международным.
Полить обильно соусом из патриотизма и гордостью за отечество.
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Ответ Yavich
Однозначно надо как-то развивать престиж внутренних соревнований. Любите же на США ориентироваться, так там вон на студенческие соревнования всем городам ходят, а на зарубежные турниры большинству пофиг. Нужно создать культуру приобщения к местному спорту.
конечно надо, но для начала уровень жизни поднимать надо ну и остальное )
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Ответ Alex Rhea
Если без остановки болтать 24/7 двадцать лет, то даже мартышка нет-нет да спрогнозирует часть событий
это да, Жириновский лет на сто вперед наговорил разного рода "пророчеств" на все случаи жизни, только выбирай подходящие...
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ну вот, опять по родным просторам понеслось незабываемое Остапа-Бендеровское - деньги давай! давай деньги!...
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Конечно, ведь чем больше люди увлечены спортом, тем меньше им дела до того, что происходит в стране, это ещё какие-то древние римляне высказывали
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Спорт и занятия ФК никак не связаны с патриотизмом. Не патриот точно также может бегать, плавать, ездить на велосипеде, заниматься гимнастикой и многими другими видами ФК и спорта.
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Ответ as009595@icloud.com
Для начала надо еще уровень жизни поднять 🤣
Вот это кстати главная причина. В загнивающих странах мы видим, что на местные команды, а порой и студенческие собираются целые стадионы. Там это целое мероприятие, начиная барбекю за несколько часов до игры, заканчивая интересными ивентами и просмотром самой игры. Но сходить на футбол или на хоккей всей семьёй это конечно траты, поэтому для средней русской семьи один поход на такого вида мероприятия будет доходить до четверти дохода. А в США или в Европе это никак не отразится на бюджете.
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Каким образом спорт связан с патриотизмом? Футболисты у нас патриоты? Нет. Обычные наемные продажные персонажи в массе своей (да и русских в РПЛ не так много). Очень даже космополиты спортсмены. Теннисисты? Нет. Где патриоты? Только те, кто кормятся от бюджета? Ну, тут заслуги спорта нет.
Ни один футболист и хоккеист не пойдёт за 200 тысяч туда. И даже за 10 млн рублей в год на поле и хоккейной площадке и за их пределами делать работу не будет.
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Должны, надо, нужно...а по факту как всегда пшик.
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Миша! Еврокубки продолжите транслировать на Матче?!?
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Теперь этот клоун тут часто будет мелькать и устроит внутреннее негласное соревнование на спортсе за звание самого отбитого с Ротенбергом
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Каким образом спорт связан с патриотизмом? Футболисты у нас патриоты? Нет. Обычные наемные продажные персонажи в массе своей (да и русских в РПЛ не так много). Очень даже космополиты спортсмены. Теннисисты? Нет. Где патриоты? Только те, кто кормятся от бюджета? Ну, тут заслуги спорта нет.
+4
-2
+2
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