НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Индиану» в 5-м матче, «Денвер» – «Миннесоту»
Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Нью-Йорк» на своей площадке попытается вернуть себе лидерство в серии против «Индианы» (2-2). У «Денвера» есть шанс впервые выйти вперед в серии против «Миннесоты» (2-2).
Второй раунд (до четырех побед)
Пятые матчи
- Дата проведения
- 15 мая, 03.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 15 мая, 05.30, «Ball Arena»
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Надеюсь, всё сложится хорошо и ты выиграешь хату.
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