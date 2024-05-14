НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Индиану» в 5-м матче, «Денвер» – «Миннесоту»

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

« » на своей площадке попытается вернуть себе лидерство в серии против «Индианы» (2-2). У « » есть шанс впервые выйти вперед в серии против «Миннесоты» (2-2).

Второй раунд (до четырех побед)

Пятые матчи

Счет в серии – 2-2

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.