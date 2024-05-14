НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Индиану» в 5-м матче, «Денвер» – «Миннесоту»

Теги результаты Денвер Индиана Миннесота Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Нью-Йорк» на своей площадке попытается вернуть себе лидерство в серии против «Индианы» (2-2). У «Денвера» есть шанс впервые выйти вперед в серии против «Миннесоты» (2-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд (до четырех побед)

Пятые матчи

Нью-Йорк – Индиана
Дата проведения
15 мая, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Счет в серии – 2-2

Денвер – Миннесота
Дата проведения
15 мая, 05.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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13 комментариев
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Ответ raisa
Эта шутка была, наверное, смешная лет 15 назад, когда её написали впервые. Чувак, неужели ты ещё такие не видел? Если видел - нахера пишешь? Если не видел, может всё равно задумаешься, что она банальна и легко приходит в голову. Оттого и не смешная уже
Тут десятками в день сыпят "летс гоу", а ты к 3-2 пристал.
+8
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+8
За 3-2 в сериях. Без шуток. За победы хозяев.
+5
0
+5
Ну надо сломать сложившуюся систему и взять таки первый домашний матч в серии... За Йокича и Ко
+2
0
+2
Ответ raisa
Эта шутка была, наверное, смешная лет 15 назад, когда её написали впервые. Чувак, неужели ты ещё такие не видел? Если видел - нахера пишешь? Если не видел, может всё равно задумаешься, что она банальна и легко приходит в голову. Оттого и не смешная уже
чувак, не все пишут ради плюсов, чувак, в данном случае чувак я просто оставил сообщение, чувак, что б спустя лет 5 в своей ленте, чувак, его прочитать и вспомнить этот ПО, чувак
+1
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Ответ ФомаМаня
Нью-Йорку с такими проблемам со здоровьем будет очень тяжело…. А если Денвер выиграет Волков в 3-й раз подряд, то у них 4-2 по итогу будет и действующие чемпионы дальше пойдут. Если Энт разбудит весь состав и Минька(включив дикую защиту) победит, то скорее всего мы увидим 7-й матч
Дикая защита у Мини бывает, когда судьи позволяют
+1
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Сегодня однозначно кто-то выйдет вперед!
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Серии обновляются, теперь надо выиграть 2 из 3
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Денвер так удобно играет... поставить будильник, что ли?
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Ответ Jan Paskel
чувак, не все пишут ради плюсов, чувак, в данном случае чувак я просто оставил сообщение, чувак, что б спустя лет 5 в своей ленте, чувак, его прочитать и вспомнить этот ПО, чувак
Ок, чувак.

Надеюсь, всё сложится хорошо и ты выиграешь хату.

PS. и дачу
PPS. и автомобиль
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