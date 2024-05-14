«Зенит» подпишет новый 5-летний контракт с Семаком 25 мая: «Договорились о повышении суммы контракта главного тренера, штаба и ключевых игроков»
«Зенит» подпишет новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком 25 мая.
«Новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита».
Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба, и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды «Зенита», – сообщила председатель совета директоров клуба из Санкт-Петербурга Елена Илюхина.
48-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством клуб 5 раз подряд стал чемпионом России (с сезона-2018/19 по 2022/23).
Поистине народный клуб
А то Вендел и ко мало миллионов получали:)
Они уже играть не хотят, а эти все в них бабло вливают:))
Кстати, Газпром показал убыток в 23 году. Кто-то должен за это заплатить
радимов чем не вариант?