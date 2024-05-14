«Зенит» подпишет новый 5-летний контракт с Семаком 25 мая: «Договорились о повышении суммы контракта главного тренера, штаба и ключевых игроков»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Елена Илюхина Футбол

«Зенит» подпишет новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком 25 мая.

«Новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита».

Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба, и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды «Зенита», – сообщила председатель совета директоров клуба из Санкт-Петербурга Елена Илюхина. 

48-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством клуб 5 раз подряд стал чемпионом России (с сезона-2018/19 по 2022/23). 

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63 комментария
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Ответ Уолтер Собчак
Подскажите, а что такого в этом году сделал тренерский штаб Семака и сам Семак, чтобы заслужить продление с повышением зарплаты аж на пять лет?
Подарил чемпионскую гонку, в результате которой чемпионом наконец-то может стать Динамо
+52
-3
+49
Подскажите, а что такого в этом году сделал тренерский штаб Семака и сам Семак, чтобы заслужить продление с повышением зарплаты аж на пять лет?
+46
-13
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То есть, Венделу, Клаудиньо и прочим за катание ваты всю вторую половину сезона ещё и ЗП повысят? Попробую на работе тоже ничего не делать, вдруг сработает
+33
-3
+30
Ответ Уолтер Собчак
Подскажите, а что такого в этом году сделал тренерский штаб Семака и сам Семак, чтобы заслужить продление с повышением зарплаты аж на пять лет?
Он до этого сделал 5 раз подряд чемпионом Зенит,сейчас ещё не потеряны шансы и на кубок тоже.Ну да,спад,а у кого его нет?
+33
-11
+22
Моя бедная бабушка готова больше платить за газ, лишь бы подняли зарплату Клаудиньо и Венделлу.
Поистине народный клуб
+15
-4
+11
хочу чтоб Семак тренировал зенит до конца века
+11
-3
+8
Ответ IceBear27
Только в одном клубе России могут за провальный сезон контракт сделать ещё жирнее…
"Газпром" — мечты сбываются.
+13
-5
+8
Ответ Уолтер Собчак
Подскажите, а что такого в этом году сделал тренерский штаб Семака и сам Семак, чтобы заслужить продление с повышением зарплаты аж на пять лет?
а до этого что он делал забыли? столько побед он принёс забыли? столько радости Питеру принёс забыли??? накинулись на Семака за несколько проигрышных матча, да это были важные матчи но ничего победы ещё будут....
+8
-2
+6
Только в одном клубе России могут за провальный сезон контракт сделать ещё жирнее…
+10
-6
+4
Ответ Уолтер Собчак
Подскажите, а что такого в этом году сделал тренерский штаб Семака и сам Семак, чтобы заслужить продление с повышением зарплаты аж на пять лет?
6 предыдущих лет делал и вполне заслужил продление. В этом году ещё остались и шансы на кубок и гонка ещё пока окончательно не проиграна. 5 чемпионств подряд, любая серия рано или поздно заканчивается
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Семак навсегда! пожалуйста...
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Ответ Magico!
Чемпионом в предыдущие 5 лет сделали бразильцы и судьи. При таких вводных 5 чемпионств взял бы даже Мостовой
Вы ведь в курсе, что в первые годы его тренерства у него подобных бразильцев не было?
+3
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+2
Стабильного Богданыча нет смысла менять на кого бы то ещё
+3
-1
+2
Ответ dinm 8
хочу чтоб Семак тренировал зенит до конца века
После назначения Мишки Банщика на пост министра спорта , продление тренера родоначальников футбола , абсолютно логично . Осталось выслушать мнение Винер и Ротенберга .
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провальный сезон , а они повышают суммы ...
+4
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Нормальный ход от Зенита, а то Бавария перехватит)
+2
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Ответ T622222
Не выиграет в этом году и следующий начнет плохо уволят к зиме никто терпеть не будет
А кто на его место,если не секрет?
+3
-1
+2
Ахахахаха
А то Вендел и ко мало миллионов получали:)
Они уже играть не хотят, а эти все в них бабло вливают:))
Кстати, Газпром показал убыток в 23 году. Кто-то должен за это заплатить
+2
0
+2
Думал, бразильских тренеров рассматривают. А так Семаку нужно улучшать свой португальский.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
А кто на его место,если не секрет?
Слуцкий
+1
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+1
Юбилейный чемпион в 2025 уже известен?😏
+1
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+1
Какая разница какой у зенита тренер? Там настроение бразильцев отвечают за результат. И можно сколько угодно ставить в пример Манчини и Луческу, в нынешней команде Семак просто расставляет игроков по полю. Поэтому хоть 5 лет, хоть 10 - без разницы, когда у тебя на поле 9 легов всегда. Он за 5 лет ни одного молодого игрока не довел до основы, когда другие клубы активно это делают.
+2
-1
+1
Не понимаю его мотивацию, лучше бы как Слуцкий уехал бы куда нибудь
+2
-1
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Ответ Khrom-1970
С таким баблом,любой квалифицированный тренер,сделает Зенит чемпионом...и даже я)). Главное ,помощников толковых найти..а Семак...игрок был хороший.
В помощники тебе Луческу и Манчини.
+2
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Ответ Дмитрий9779
Зачем стабильного тренеоа,который знает всю "кухню" менять на другого такого же +-?
не, в этом плане конечно же всё правильно, Семак всё и всех знает и т.д., вопросов нет. Я именно с той стороны вопроса "а кто если не он". Вот именно из тех кто может ставить игру, сейчас Карпин, на мой взгляд, самый лучший
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Ответ Дмитрий9779
А кто на его место,если не секрет?
А что, у самобытного петербургского клуба нет кандидатур, носителей зенитовского духа?
радимов чем не вариант?
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Ответ Magico!
А что, у самобытного петербургского клуба нет кандидатур, носителей зенитовского духа? радимов чем не вариант?
Володька опять же.
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Ответ Иван1984
Правильно надо поднять зп, надеюсь контракты в евро, не в долларах проклятых? Травоядному надо кормить детей Африки.
Тебе жалко не твоих денег на еду детям?
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Ответ cektor
провальный сезон , а они повышают суммы ...
Это на лечение от импотенции.
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Ответ Khrom-1970
С таким баблом,любой квалифицированный тренер,сделает Зенит чемпионом...и даже я)). Главное ,помощников толковых найти..а Семак...игрок был хороший.
Тебя условный Вендель пошлет на 3 буквы после первой тренировки))))
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