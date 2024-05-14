«Бавария» может оставить Тухеля на следующий сезон. Возвращение Флика больше не рассматривается

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Роберто Де Дзерби Брайтон Томас Тухель Футбол

Томас Тухель может остаться в «Баварии» еще на один сезон.

В понедельник наблюдательный совет мюнхенского клуба провел заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги в поиске нового тренера.

«Бавария» рассматривает возможность продолжения сотрудничества с Томасом Тухелем, также серьезно изучается вариант с приглашением Роберто Де Дзерби. Возвращение Ханс-Дитера Флика уже исключено, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. 

46 комментариев
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Еще несколько лет назад руководство баварии можно было ставить в пример любому топ клубу, а сейчас превращаются в какое то шапито.
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Ответ Fendiman
Поздравляем Байер с чемп онце агайн))
Врядли уже такой оверперформ второй год подряд дадут.
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Это же насколько себя дискредитировало руководство клуба, что в саму Баварию уже десяток тренеров отказалось идти!
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Какая же клоунада творится в руководстве. Темные времена наступили в Баварии..
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Привильно. Флик себя не на помойке нашел.
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Ответ Ебздрогыч
Это же насколько себя дискредитировало руководство клуба, что в саму Баварию уже десяток тренеров отказалось идти!
Может потому что эти тренеры не хотят быть прокладкой на год?Всем уже очевидно,что у Баварии есть договоренности с Алонсо/Клоппом на следующий сезон.Летние трансферы дадут ответ кто это будет
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Ладно руководство Баварии, но каково самому Тухелю понимать, что его уволили, но разрешили ещё поработать, потому что все другие отказались? Это как мужу-вафле жена разрешает ещё немного себя посодержать, пока она не найдёт нормального мужика
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ФК Голливуд вернулся.
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Тухель же сказал, что он не Хави и для него эта история уже решена (не останется)
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Мне кажется, Тухель может добиться успеха в Баварии, если ему позволят почистить состав. Другое дело, позволят ли
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Ответ MBayern7
Какая же клоунада творится в руководстве. Темные времена наступили в Баварии..
Ну бред же пишете ,посмотрите на состав команды, это не Барселона у который такой мощный спад ,у Баварии это всего лишь переходный сезон,это уж точно не тёмные времена как вы сказали
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У Баварии стало семь пятниц на неделе. Плохой знак.
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Болельщикам Баварии приготовить лица к осмотру 🤣
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Поздравляем Байер с чемп онце агайн))
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Видимо никто не согласился идти в это болото
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Кретины
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Не пойму, что меняется чаще - погода или вектор мысли руководства Баварии.
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Ответ Fendiman
Поздравляем Байер с чемп онце агайн))
Точно нет. Байер положит все усилия на ЛЧ
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Ответ Милитаризм
Ладно руководство Баварии, но каково самому Тухелю понимать, что его уволили, но разрешили ещё поработать, потому что все другие отказались? Это как мужу-вафле жена разрешает ещё немного себя посодержать, пока она не найдёт нормального мужика
Вы так пишете, будто это Тухель Баварии зп платит, а не наоборот
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Ответ deadjoker
Врядли уже такой оверперформ второй год подряд дадут.
Но конкуренцию такой Баварии все равно составят
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Ответ messilegend10
Алонсо остаётся, У клоппа отпуск ,вы о чем
Очевидно же что я говорю про лето 2025.Или логика совсем не работает?
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Ответ messilegend10
Алонсо остаётся, У клоппа отпуск ,вы о чем
Имеется ввиду 2025 год. А на нынешний сезон они ищут тренера на один год, поэтому и приглашали Рангника.
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Ответ azt3c14
Очевидно же что я говорю про лето 2025.Или логика совсем не работает?
Следующий сезон это 2024 2025
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Ответ Милитаризм
Ладно руководство Баварии, но каково самому Тухелю понимать, что его уволили, но разрешили ещё поработать, потому что все другие отказались? Это как мужу-вафле жена разрешает ещё немного себя посодержать, пока она не найдёт нормального мужика
Из двух ощущений, что тебя выдоили и выкинули, и "еще посодержать", первое хуже в моменте, поэтому многие выбирают второе. Поэтому Тухель вполне себе может остаться в подавшей на развод Баварии.
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Ответ Censormorum
ФК Голливуд вернулся.
Хайнера нужно снимать
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Ответ muniain al-bilbaui
правильное решение. лучше тухеля год ещё придержать, чем устраивать перестройку ради перестройки. сейчас у байера начнется спад, его раздербанят денежные мешки и в германии всё вернётся на круги своя, а в следующем году мб и получше тренеры будут на рынке.
Да не раздербанят их. Байер сейчас чисто тренерская команда и раз Алонсо остается, значит и игроки не разбегутся
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А старый зигун х*нкес уже помер чи шо??
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Вчера: «у руководства полное доверие Тухелю»
Сегодня утром: «Бавария рассматривает только Флика»
Сегодня днем: «Бавария ведет серьезные переговоры с Де Дзебри»
Час назад: «Томас Тухель отсеется в Баварии на 100%»
Сейчас: «Флик возвращается!»
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Томас отправь их проект в Ле😅💪
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Вот бы Флика в МЮ
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