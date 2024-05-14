«Бавария» может оставить Тухеля на следующий сезон. Возвращение Флика больше не рассматривается

Томас Тухель может остаться в «Баварии» еще на один сезон.

В понедельник наблюдательный совет мюнхенского клуба провел заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги в поиске нового тренера.

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