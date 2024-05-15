Тарасенко остался без бросков в 5 из 10 матчей в этом плей-офф. У него 2 хита, 3 блока и 3 потери за 16:27 в 5-й игре с «Бостоном»

Владимир Тарасенко остался без бросков в 5 из 10 матчей в этом плей-офф.

Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями и бросками в створ или мимо в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (1:2, 3-2).

В активе россиянина 5 (2+3) очков в 10 играх в текущем плей-офф. В 5 матчах у него не было бросков в створ.

Сегодня Тарасенко (16:27, 2:23 – в большинстве, «+1») применил 2 силовых приема, сделал 3 блока и допустил 3 потери.