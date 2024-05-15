Тарасенко остался без бросков в 5 из 10 матчей в этом плей-офф. У него 2 хита, 3 блока и 3 потери за 16:27 в 5-й игре с «Бостоном»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко остался без бросков в 5 из 10 матчей в этом плей-офф.

Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями и бросками в створ или мимо в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (1:2, 3-2). 

В активе россиянина 5 (2+3) очков в 10 играх в текущем плей-офф. В 5 матчах у него не было бросков в створ. 

Сегодня Тарасенко (16:27, 2:23 – в большинстве, «+1») применил 2 силовых приема, сделал 3 блока и допустил 3 потери. 

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4 комментария
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Скейтеры, 5 очков в 10 играх плова за 2.5 млн в платежке - вполне достойные показатели за небольшие деньги
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Ну да, 2 шайбы за 10 матчей и половину из этих матчей с 0 бросков.. Эталонный снайпер)
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