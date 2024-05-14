Михаил Дегтярев: «Вертикаль в Минспорте будет только укрепляться. Холодца не будет, будет все жестко в интересах миллионов наших людей»

Михаил Дегтярев заявил, что вертикаль Миниспорта будет укрепляться.

12 мая профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ.

– Вячеслав Володин (председатель Госдумы – Sports) сказал, что поставлена задача реформирования Минспорта. Что это значит?

– Лучше уточнить у Вячеслава Викторовича. Я свои предложения внесу позже – по структуре, управленческой вертикали. Вертикаль в Минспорте будет только укрепляться, холодца не будет, будет все жестко в интересах миллионов наших людей.

– Будете менять команду?

– Надо сначала познакомиться, – сказал Дегтярев.

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