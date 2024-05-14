Михаил Дегтярев: «Вертикаль в Минспорте будет только укрепляться. Холодца не будет, будет все жестко в интересах миллионов наших людей»
Михаил Дегтярев заявил, что вертикаль Миниспорта будет укрепляться.
12 мая профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ.
– Вячеслав Володин (председатель Госдумы – Sports) сказал, что поставлена задача реформирования Минспорта. Что это значит?
– Лучше уточнить у Вячеслава Викторовича. Я свои предложения внесу позже – по структуре, управленческой вертикали. Вертикаль в Минспорте будет только укрепляться, холодца не будет, будет все жестко в интересах миллионов наших людей.
– Будете менять команду?
– Надо сначала познакомиться, – сказал Дегтярев.
Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта
Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)
Сразу видно интеллектуала
А если вас таки бросили, то вы просто не свой.
А я говорю, что поделать
Бери сало отца
Отца сало, отца сало на столе...
Опять пару лет будет знакомиться. потом навыпускает кучу программ и отвалит на новую должность.
Вот теперь заживём. Жёстко.