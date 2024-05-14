Михаил Дегтярев: «Вертикаль в Минспорте будет только укрепляться. Холодца не будет, будет все жестко в интересах миллионов наших людей»

Теги Государственная дума Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фехтование

Михаил Дегтярев заявил, что вертикаль Миниспорта будет укрепляться.

12 мая профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта РФ.

Вячеслав Володин (председатель Госдумы – Sports) сказал, что поставлена задача реформирования Минспорта. Что это значит?

– Лучше уточнить у Вячеслава Викторовича. Я свои предложения внесу позже – по структуре, управленческой вертикали. Вертикаль в Минспорте будет только укрепляться, холодца не будет, будет все жестко в интересах миллионов наших людей.

– Будете менять команду?

– Надо сначала познакомиться, – сказал Дегтярев.

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37 комментариев
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Вертикаль будет укрепляться, холодца не будет - это набор слов? Или он кушать хотел?
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На в словах одно а на деле как обычно будет холодец с хреном для миллионов наших людей.
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Сказочный *******
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Ответ Ебздрогыч
Вертикаль будет укрепляться, холодца не будет - это набор слов? Или он кушать хотел?
Переслушал Ротенберга
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+6
На спорт, культуру ставят самых бесполезных гавриков, чья задача просто быть болванчиками и кошмарить вверенные отрасли от всякой крамолы.
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+6
Какие метафоры.
Сразу видно интеллектуала
+5
0
+5
Чем же этот чувак так выделялся в банях ЛДПР, что его продвинули так высоко
+4
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+4
Ответ Ебздрогыч
Вертикаль будет укрепляться, холодца не будет - это набор слов? Или он кушать хотел?
хорошо хоть про баню не начал как обычно
+3
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Перевожу- воровать будем ещё больше.
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0
+3
знакомиться понятное дело будут в бане.
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Холодца захотелось поесть, пока не поздно…
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Ответ Трент Резнор
Сказочный *******
Сказочный Дегтярев
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Ответ Yobo
На в словах одно а на деле как обычно будет холодец с хреном для миллионов наших людей.
Своих не бросаем!
А если вас таки бросили, то вы просто не свой.
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На его фоне Матыцина ещё добрым словом вспоминать будут. Прямо как губернаторы в Петербурге. Казалось что хуже Полтавченко быть не может, но тут снизу постучал Беглов
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По мне так холодец прекрасное блюдо, особенно с горчичкой
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В общем веник распаривать не будут - срезал с дерева и лупи со всей мочи.
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Дегтерев хуже Мутко
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Как сказал бы Фрейд: иногда холодец, это только холодец.
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И в интересах миллиардов на счетах наших людей-чинуш
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Ответ 2vdhrvmmzf
Переслушал Ротенберга
Теперь должны подружиться
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Родной брать Ротенберга походу.Какое слово у этого будет вместо "системы"
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Получается и оливье не будет?
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Если честно, я хотела холодца
А я говорю, что поделать
Бери сало отца
Отца сало, отца сало на столе...
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Надо сначала познакомиться.
Опять пару лет будет знакомиться. потом навыпускает кучу программ и отвалит на новую должность.
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Я сочувствую жителям спортса, раньше только ДВшники его слушали , теперь вся Россия будет его перлы изучать.
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в итоге останется из всего вышеперечисленного только "будет все жестко" *музыка из ералаша*
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Уже надоел.
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Холодца не будет, только жёсткая горячая баня
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Познакомится с новой командой в бане по старой русской стадиции! Кто парок не переносит...
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Ну, всё, наконец-то в наших интересах.
Вот теперь заживём. Жёстко.
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