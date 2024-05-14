Варан покинет «МЮ» по окончании сезона

Рафаэль Варан покинет «Манчестер Юнайтед» летом.

Манкунианцы сообщили, что французский защитник уйдет из клуба по окончании сезона на правах свободного агента.

выступает за « » с 2021 года. В составе английской команды он провел 93 матча и забил 2 гола. В 2023 году Рафаэль стал обладателем Кубка английской лиги.

Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.