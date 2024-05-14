Варан покинет «МЮ» по окончании сезона
Рафаэль Варан покинет «Манчестер Юнайтед» летом.
Манкунианцы сообщили, что французский защитник уйдет из клуба по окончании сезона на правах свободного агента.
Варан выступает за «Юнайтед» с 2021 года. В составе английской команды он провел 93 матча и забил 2 гола. В 2023 году Рафаэль стал обладателем Кубка английской лиги.
Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
Если рассматривать его, как Спасителя физрука, то да - провал для нормальных фанов МЮ
Как же предусмотрительно и вовремя Реал с ним расстался.