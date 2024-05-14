Варан покинет «МЮ» по окончании сезона

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан покинет «Манчестер Юнайтед» летом.

Манкунианцы сообщили, что французский защитник уйдет из клуба по окончании сезона на правах свободного агента. 

Варан выступает за «Юнайтед» с 2021 года. В составе английской команды он провел 93 матча и забил 2 гола. В 2023 году Рафаэль стал обладателем Кубка английской лиги. 

Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

40 комментариев
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Лысый физрук так и не смог найти применение. В Реале расцветают, в МЮ вянут.
+31
-13
+18
Ответ Роман
Лысый физрук так и не смог найти применение. В Реале расцветают, в МЮ вянут.
Так Варан каждый третий матч пропускает из-за травмы,пока он играть начнет и форму наберёт успеет получить новую травму,спрашивается как его в таких условиях встроить в игру,тем более у него огромная зарплата так что как по мне МЮ правильно сделал что не продлил контракт.
+16
0
+16
Ошибкой было переходить в такое болото как Манчестер Юнайтед
+21
-7
+14
Ответ Agamyrat Agamyradow
однозначно провал МЮ как и Каземиро
Каземиро весь прошлый сезон спас 7хагу
Если рассматривать его, как Спасителя физрука, то да - провал для нормальных фанов МЮ
+5
-1
+4
Как лопнул тогда под прессингом Ман Сити в 2020 летом, так и не вернулся на свой уровень.
Как же предусмотрительно и вовремя Реал с ним расстался.
+3
0
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Сколько Реал за него выручил?
50 млн что ли, если память не изменяет
+2
0
+2
однозначно провал МЮ как и Каземиро
+7
-5
+2
Жаль, что не смогли его годом раньше сбагрить за какие-нибудь деньги куда-нибудь в СА, с другой стороны, плюс 340к в неделю (18 лямов в год).
+2
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ошибкой было переходить в такое болото как Манчестер Юнайтед
Ошибкой было подписывать этого сбитого летчика, давно уставшего от футбола.
+2
0
+2
очень странный трансфер это был
+2
0
+2
У Хаага есть качество замыкать футболистов, а не раскрывать или адаптировать под новый клуб. Почти все топы не играют так, как играли в предыдущих командах. И об этом, кстати, говорил Роналду в нашумевшем интервью и оказался прав!
+2
-1
+1
Ответ Роман
Лысый физрук так и не смог найти применение. В Реале расцветают, в МЮ вянут.
Варан и до лысого не тащил в МЮ, полсезона с травмами
+2
-1
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Перешел в МанЮ - угробил карьеру.
+3
-2
+1
Ну и пофиг, вообще бесполезным был эти 2-3 года
+2
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отмаялся
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Давай в Ланс к ржикам))
+1
0
+1
А я и забыл, что он ещё до сих пор в МЮ... Да уж, зря потраченное время для Варана в карьерном плане...
+1
0
+1
Варан без Рамоса - деньги на ветер
+1
0
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Сколько Реал за него выручил?
40 по версии ТМ
0
0
0
Merci pour tout
0
0
0
К дружку в Альнаср
+6
-6
0
Ответ sabrusov
очень странный трансфер это был
Сколько Реал за него выручил?
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Ответ ZamoRano
Лигу Европы четырёхкратный победитель ЛЧ не потянул...
Возраст, травмы
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Ответ Максим Семин
Не потянул
Лигу Европы четырёхкратный победитель ЛЧ не потянул...
+1
-1
0
Ответ corazon blanco
Жаль, что травмы не позволили ему играть на регулярной основе. А так с Лисандро могли быть хорошим дуэтом и весьма надежным. Вообще у Юнайтед просто проклятие с центральной линией обороны. Все становятся хрониками.
А с ЛЗ?
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Ответ Жозе Толиачиньо
Каземиро весь прошлый сезон спас 7хагу Если рассматривать его, как Спасителя физрука, то да - провал для нормальных фанов МЮ
я не фан МЮ, возможно Каземиро был не плох но от Варана ждали большего
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Ответ Роман
Лысый физрук так и не смог найти применение. В Реале расцветают, в МЮ вянут.
Он был основным в прошлом сезоне и одной из причин почему МЮ больше всех сухих матчей провел в АПЛ. Ну а в этом вернулся типичный Варан лазаретчик.
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Бен Уайт>>>
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Ну вот Эванс останется в защите, еще можно Фила Бардсли вернуть, Джона О Ши и Уэса Брауна. Зачем МЮ покупать игроков, если все равно Тен Хаг их прикончит на своих тренировках
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Лучше бы и не приезжал, непонятно как они вообще покупали игрока который еще в Реали сильно начал сдавать
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