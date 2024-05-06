«Челси» связался с агентами Судакова, хавбек «Шахтера» оценивается в 65 млн фунтов. «Сити», «Арсеналу» и «Ливерпулю» он тоже интересен (Daily Mail)
Георгий Судаков может перейти в «Челси».
Лондонский клуб начал переговоры с представителями полузащитника «Шахтера», сообщает Daily Mail. Интерес к нему также проявляют «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и клубы Серии А.
В контракте игрока указана сумма отступных – 125 миллионов фунтов, однако ожидается, что донецкий клуб будет готов отпустить его дешевле – сумма возможного трансфера оценивается в 65 миллионов фунтов.
Отмечается, что вингер «синих» Михаил Мудрик поддерживает связь с Судаковым и советует ему перейти в Англию.
В текущем розыгрыше Чемпионата Украины Георгий провел 22 матча, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Боули: "И как я могу помочь?"
Мудрик: "Купите мне Судакова! Позаюста..."
5+4 в РПЛ, 2+1 в ЛЕ, 0+1 в ЛЧ
Итог - 7+6.
Головин переходил в Монако в 22 года за 30 млн из куда более сильной РПЛ с 7+6.
– сумма возможного трансфера оценивается в 65 миллионов фунтов.
кем оценивается? Дэйли Мэйлом?
откровенно желтый источник.