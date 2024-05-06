«Челси» связался с агентами Судакова, хавбек «Шахтера» оценивается в 65 млн фунтов. «Сити», «Арсеналу» и «Ливерпулю» он тоже интересен (Daily Mail)

Теги Челси Ливерпуль Чемпионат Украины по футболу Шахтер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Георгий Судаков Михаил Мудрик Футбол

Георгий Судаков может перейти в «Челси».

Лондонский клуб начал переговоры с представителями полузащитника «Шахтера», сообщает Daily Mail. Интерес к нему также проявляют «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и клубы Серии А.

В контракте игрока указана сумма отступных – 125 миллионов фунтов, однако ожидается, что донецкий клуб будет готов отпустить его дешевле – сумма возможного трансфера оценивается в 65 миллионов фунтов.

Отмечается, что вингер «синих» Михаил Мудрик поддерживает связь с Судаковым и советует ему перейти в Англию.

В текущем розыгрыше Чемпионата Украины Георгий провел 22 матча, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

34 комментария
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У, нашли прачечную..) в итоге за 100+ купят
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Чтобы Мудрик не скучал?
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Откуда такая сумма то? 5 забил, 2 отдал в чемпионате водокачки. Смех
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Боже мой, Боуэли на украинский рынок засмотрелся или что?
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ничему их Мудрик не учит
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Мудрик: "Мистер Боули, я скучаю..."
Боули: "И как я могу помочь?"
Мудрик: "Купите мне Судакова! Позаюста..."
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Советует перейти в Англию, типа у него там всё окей получается.
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Ответ Vitto
Открываем и смотрим 2017/2018 и у Голоина 5+4 (по спортсу).
Открывай и смотри сезон 17/18
5+4 в РПЛ, 2+1 в ЛЕ, 0+1 в ЛЧ
Итог - 7+6.
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Ответ arspurs9
65 млн, мда. А потом говорят что это реальная цена игрока а не перекачка денег. Головин переходил в Монако в 22 года за 30 млн из куда более сильной РПЛ с 7+6.
Открываем и смотрим 2017/2018 и у Голоина 5+4 (по спортсу).
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Ответ Зубило
Отличный молодой игрок, прекрасно видит поле, техника при нем, пас 18 из 20 и есть перспектива роста. Будет прекрасное приобретение для любого топ-клуба. Будущая звезда.
Так в Челси весь состав БУДУЮЩИХ звёзд. Нынешних только не хватает.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Да я и не спорю. Просто из нашей водокачки уезжают за 10, а из незалежней за 65. Ухилянт в 7 раз дороже русского. Странно...
Никто еще не уехал.
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Ответ Vitto
Чемпионат водокачки это РПЛ. Судаков играл в ЛЧ и за сборную.
Да я и не спорю. Просто из нашей водокачки уезжают за 10, а из незалежней за 65. Ухилянт в 7 раз дороже русского. Странно...
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Боже мой, Боуэли на украинский рынок засмотрелся или что?
Второй "Золотой мяч", в копилку
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Ответ Детрит
У, нашли прачечную..) в итоге за 100+ купят
Да, в итоге купят за 10, остальные по карманам раскидают
+4
-4
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Опять решили бабло отмыть)
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Тюкавин}Судаков
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Какой ещё "донецкий клуб"? Который последний раз был в Донецке 10 лет назад...
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Мудрик 2.0
+1
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Уже все поняли, что из Боули можно любые бабки вытянуть, вот и начинают в прессе продавать им своих деревяшек))
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65 млн, мда. А потом говорят что это реальная цена игрока а не перекачка денег.
Головин переходил в Монако в 22 года за 30 млн из куда более сильной РПЛ с 7+6.
+1
-1
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– В контракте игрока указана сумма отступных – 125 миллионов фунтов

– сумма возможного трансфера оценивается в 65 миллионов фунтов.

кем оценивается? Дэйли Мэйлом?
откровенно желтый источник.
+1
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Судакову бы в Италию в самый раз, как мне кажется. Там мог бы приличную карьеру сделать.
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