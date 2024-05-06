«Челси» связался с агентами Судакова, хавбек «Шахтера» оценивается в 65 млн фунтов. «Сити», «Арсеналу» и «Ливерпулю» он тоже интересен (Daily Mail)

Георгий Судаков может перейти в «Челси».

Лондонский клуб начал переговоры с представителями полузащитника « », сообщает Daily Mail. Интерес к нему также проявляют « », « », « » и клубы Серии А.

В контракте игрока указана сумма отступных – 125 миллионов фунтов, однако ожидается, что донецкий клуб будет готов отпустить его дешевле – сумма возможного трансфера оценивается в 65 миллионов фунтов.

Отмечается, что вингер «синих» поддерживает связь с Судаковым и советует ему перейти в Англию.

В текущем розыгрыше Чемпионата Украины Георгий провел 22 матча, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.