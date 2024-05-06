Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всем мире на время проведения Олимпиады в Париже
Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже.
«Как страна-член Совета безопасности ООН, Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всем мире по случаю Олимпийских игр в Париже», – заявил председатель КНР на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Я если что войну не поддерживаю, но очевидно: кто бы один не прекратил боевые действия - соперник обязательно этим воспользуется.
Утопия.
Классика.
22 апреля 2024