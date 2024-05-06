Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всем мире на время проведения Олимпиады в Париже

Теги Париж-2024 Политика Р-Спорт Си Цзиньпин Легкая атлетика

Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже.

«Как страна-член Совета безопасности ООН, Китай вместе с Францией призывает к перемирию во всем мире по случаю Олимпийских игр в Париже», – заявил председатель КНР на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Согласен с товарищем Си! Страны, допущенные к участию в олимпиаде, не имеют права воевать во время ее проведения.
+97
-17
+80
Надо быть полным идиотом (причём как с одной, так и с другой стороны), чтобы на полмесяца прекратить боевые действия и позволить сопернику перегруппироваться.

Я если что войну не поддерживаю, но очевидно: кто бы один не прекратил боевые действия - соперник обязательно этим воспользуется.

Утопия.
+44
-7
+37
Перемирие - какая-то максимально лицемерная вещь. Либо мир, либо война (до мира). А так что получается - две недели мира, чтобы потом в два раза активнее продолжить убивать. По-хорошему, сейчас вообще не до олимпиад. Пир во время чумы.
+42
-7
+35
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Все призывают к миру, но на своих условиях)
+19
-3
+16
Стандартные фразы. Ничего нового
+12
-2
+10
Ну а после Олимпиады можно и Тайвань забрать.
+13
-4
+9
Ответ Водяра
Хамас, Хезбула и Талибы покинули чат.
Друзья России, кстати. А Талибан уже чуть ли не братья, если верить телевизору
+8
-1
+7
Так он это во Франции сказал. У себя на родине может совсем другое сказать.
+11
-4
+7
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Призывают к миру, снабжая одну из сторон тоннами оружия? Забавные пацифисты однако.
+8
-2
+6
Хорошо, что Россия не участвует в этом чемпионате, а уж евреи с арабами, суданцы, сирийцы, ливийцы, хуситы, эфиопы, китайцы, китайцы, корейцы, корейцы (никого не забыл?) сами там решают.
+6
-1
+5
Хамас, Хезбула и Талибы покинули чат.
+6
-1
+5
"Последнему щиту " нужна передышка и перегруппировка.
Классика.
+6
-2
+4
Ответ Водяра
Хамас, Хезбула и Талибы покинули чат.
Взяли отпуск за свой счёт на время ОИ 🤣
+4
-1
+3
Призвал проводящих игры французов не посылать войска в другие страны.
+2
0
+2
Политическая говорильня за все хорошее против в его плохого. Пустое.
+7
-5
+2
Миска риса и кошка-жена, плюс социальный рейтинг
+1
0
+1
хотелось бы в принципе узнать случаи такого перемирия. Абсолютно виртуальная вещь ни о чём.
+1
0
+1
Ага, амеры бросились прям сразу выводить свои войска, пребывающие в Сирии вне всяких законов, а Израиль уйдёт из сектора Газа с извинениями...
+7
-6
+1
Слова,слова...
+1
0
+1
Ответ Montenegro Serbian
Надо быть полным идиотом (причём как с одной, так и с другой стороны), чтобы на полмесяца прекратить боевые действия и позволить сопернику перегруппироваться. Я если что войну не поддерживаю, но очевидно: кто бы один не прекратил боевые действия - соперник обязательно этим воспользуется. Утопия.
Вести полемику по этому поводу..вот ведь тоже надо быть ..
0
0
0
Легко говорить о перемирии, когда твоя страна не берет участие в никаких войнах уже почти полвека
0
0
0
Ответ Under
а была ли дружба?
Русский с китайцем братья навек.
0
0
0
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Кхе-кхе
+1
-1
0
Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Кроме того, кто спонсирует весь мир оружием?
0
0
0
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Перемирие - какая-то максимально лицемерная вещь. Либо мир, либо война (до мира). А так что получается - две недели мира, чтобы потом в два раза активнее продолжить убивать. По-хорошему, сейчас вообще не до олимпиад. Пир во время чумы.
У корейцев вон перемирие и ничего, живут себе без войн 70 лет
+2
-2
0
Ответ Крыс Пол
У корейцев вон перемирие и ничего, живут себе без войн 70 лет
У них замороженный конфликт. Не перемирие.
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вот и конец вечной дружбы. Что-то ответит Путин?
а была ли дружба?
+3
-3
0
Ответ Under
Си не предлагает, Си утверждает
Сомнения.Истории по "последнее китайское " явно не выдуманные. Болтуны обычные.
+1
-1
0
Ответ Сергей Галынский
Спасибо. Не надо
Си не предлагает, Си утверждает
+1
-1
0
Ответ Заборостроитель
стержень в спину😏
Зеленский отказался от «олимпийского перемирия»
22 апреля 2024
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий