ЦСКА упустил 23 очка, ведя в счете. Это худший результат в РПЛ после «Ростова»-2019/20

ЦСКА теряет очки, ведя в счете, чаще других клубов Мир РПЛ.

Сегодня команда упустила победу над « » (2:2) в 27-м туре вследствие гола Мирлинда Даку на второй добавленной минуте.

Всего в текущем сезоне армейцы могли бы набрать на 23 очка больше, если бы не теряли преимущество в счете по ходу игры. Это худший результат с сезона-2019/20 – тогда « » упустил 24 очка.