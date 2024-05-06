ЦСКА упустил 23 очка, ведя в счете. Это худший результат в РПЛ после «Ростова»-2019/20
ЦСКА теряет очки, ведя в счете, чаще других клубов Мир РПЛ.
Сегодня команда Владимира Федотова упустила победу над «Рубином» (2:2) в 27-м туре вследствие гола Мирлинда Даку на второй добавленной минуте.
Всего в текущем сезоне армейцы могли бы набрать на 23 очка больше, если бы не теряли преимущество в счете по ходу игры. Это худший результат с сезона-2019/20 – тогда «Ростов» упустил 24 очка.
ЦСКА в 6 матчах в этом сезоне пропускал голы начиная с 88 минуты, когда был положительный исход для себя: с Зенитом на 88 минуте, со Спартаком на 97 минуте, с Факелом на 93 минуте, с Краснодаром на 91 минуте, с Оренбургом на 94 минуте и сегодня на 93 минуте.
ЦСКА Федотова распадается на молекулы в концовке
в этом и есть главная проблема. не можешь на их отношение к игре повлиять, как тренер? до свидания
Вы наверное лучше играть будите.)))
Ещё не вечер,
Ещё три тура у ЦСКА есть впреди)))
Если окрепнет, то очень интересный фланговый игрок будет у ЦСКА.