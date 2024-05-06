ЦСКА упустил 23 очка, ведя в счете. Это худший результат в РПЛ после «Ростова»-2019/20

Теги ЦСКА Ростов Рубин премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

ЦСКА теряет очки, ведя в счете, чаще других клубов Мир РПЛ.

Сегодня команда Владимира Федотова упустила победу над «Рубином» (2:2) в 27-м туре вследствие гола Мирлинда Даку на второй добавленной минуте.

Всего в текущем сезоне армейцы могли бы набрать на 23 очка больше, если бы не теряли преимущество в счете по ходу игры. Это худший результат с сезона-2019/20 – тогда «Ростов» упустил 24 очка.

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31 комментарий
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При Березах и Понтусе мы на 90+3 набирали 23 очка при 0:0 или 1:1. А сейчас при 2:1 уже знаешь, что Даку похоронит в конце
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Просто ужаснейший сезон в исполнении ЦСКА в РПЛ - никакой концентрации в последние минуты матча.

ЦСКА в 6 матчах в этом сезоне пропускал голы начиная с 88 минуты, когда был положительный исход для себя: с Зенитом на 88 минуте, со Спартаком на 97 минуте, с Факелом на 93 минуте, с Краснодаром на 91 минуте, с Оренбургом на 94 минуте и сегодня на 93 минуте.
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Это издевательство над фанатами !!!
+15
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+15
Менеджмент планомерно раздавил чемпионскую команду. 2017-2018 для меня был крайним сезоном, когда от игры ЦСКА еще можно было получить удовольствие. Сейчас же каждый матч смотришь с мыслью "может хотя бы сегодня? Нет? Ну ладно". Были чемпионами, а теперь в защите Уфа, в полузащите Уфа, в нападении Сочи/Тосно и Балтика. Чалов с калькулятором в руках бегает, Акинфеев пенсию в воротах считает. Сожрали команду и всем плевать.
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Ответ Wiley Fox
Честно говоря, Акинфеев закончился Он уже даже не орет при годах соперника, потому что знает свою вину
в каком мяче вина Акинфеева сегодня? У него явно так себе сезон получается, но и вы бред пишете
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+6
Ответ Adanilove1991
При Березах и Понтусе мы на 90+3 набирали 23 очка при 0:0 или 1:1. А сейчас при 2:1 уже знаешь, что Даку похоронит в конце
Федотов пропускает лично что-ли? Сегодня Келвен и Дивей играли как юниоры, мягко говоря
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Байер Алонсо всеми силами идёт вперёд и вырывает игру в концовке
ЦСКА Федотова распадается на молекулы в концовке
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И это еще не самая плохая игра! Глебов красавчик!
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Ответ ЦСКА УСБ
ЦСКА не хватает полноты состава. В защите проблемы. Даже никакущий Дивеев выходит, потому что заменить некем. ПЦЗ играют опорники Мухин и Зделар. Мендес продлил контракт, но привозит регулярно. ЦСКА надо примерно 5 игроков для ротации. Играют одни и те же, они устали, а равноценной замены нет.
Скажите, а что состав ЦСКА хуже чем у Крыльев или Ростова, которые находятся выше нас?
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За 30 лет боления впервые такая безысходность, апатия и полное нежелание смотреть это. Больше добавить нечего.
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Стабильность, признак мастерства)
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Ответ rboroveev@gmail.com
Федотов пропускает лично что-ли? Сегодня Келвен и Дивей играли как юниоры, мягко говоря
игрокам уже давно наплевать. а тренеру наплевать, что игрокам наплевать
в этом и есть главная проблема. не можешь на их отношение к игре повлиять, как тренер? до свидания
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Ответ Kovtun
Я уже писал и не устану повторять: Федотов, собирай чемоданы и Ваню с Заболотным прихвати!
Всех разогнать!
Вы наверное лучше играть будите.)))
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Ответ Константин Дубасов
Менеджмент планомерно раздавил чемпионскую команду. 2017-2018 для меня был крайним сезоном, когда от игры ЦСКА еще можно было получить удовольствие. Сейчас же каждый матч смотришь с мыслью "может хотя бы сегодня? Нет? Ну ладно". Были чемпионами, а теперь в защите Уфа, в полузащите Уфа, в нападении Сочи/Тосно и Балтика. Чалов с калькулятором в руках бегает, Акинфеев пенсию в воротах считает. Сожрали команду и всем плевать.
Тут вопрос компетенции, те кто отвечает за трансферы и их одобрение, должны быть уволены. Рыба гниет с головы
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Скорее бы закончился этот кошмар ! Больше никаких эмоций и комментариев к ним …
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Просто хотя бы половина из этих очков и был бы результат в таблице. Ужасно несобранная команда в концовках, как будто для них матч идет 80 минут
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Уже были бы чемпионами, но увы и ах🤷‍♂️
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Ответ Rosberg005
Просто хотя бы половина из этих очков и был бы результат в таблице. Ужасно несобранная команда в концовках, как будто для них матч идет 80 минут
Это усталость. Команда не тянет все 90 мин.
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Ответ sancho81
За 30 лет боления впервые такая безысходность, апатия и полное нежелание смотреть это. Больше добавить нечего.
30 лет назад были и похуже ситуации, когда команда реально рисковала вылететь в пердив.
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Ответ ЦСКА УСБ
30 лет назад были и похуже ситуации, когда команда реально рисковала вылететь в пердив.
В том и дело. Но даже тогда не было такой пустоты, когда не имеет никакого значения ход первых 80 минут.
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Ещё не вечер,
Ещё не вечер,
Ещё три тура у ЦСКА есть впреди)))
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Прямое следствие отсутствия яйц у команды
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Что то в високосный год, всё в РПЛ как то не так и как то не логично...
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Ответ воробей джек
И это еще не самая плохая игра! Глебов красавчик!
Жаль очень травматичен.
Если окрепнет, то очень интересный фланговый игрок будет у ЦСКА.
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Ответ Rosberg005
Просто хотя бы половина из этих очков и был бы результат в таблице. Ужасно несобранная команда в концовках, как будто для них матч идет 80 минут
Матч для них идёт не 80 мин, а один тайм. На второй выходит абсолютно мёртвая команда. И так весь сезон. И голы эти в добавленное время следствие именно отвратительной физической готовности.
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