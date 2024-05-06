НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Индиану», «Денвер» встретится с «Миннесотой»
Сегодня пройдут два матча в сериях 2-го раунда плей-офф НБА.
«Нью-Йорк» откроет серию с «Индианой». «Денвер» постарается сравнять счет во втором домашнем матче против «Миннесоты» (0-1).
Второй раунд (до четырех побед)
Первые и вторые матчи
- Дата проведения
- 7 мая, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 7 мая, 05.00, «Ball Arena»
«Миннесота» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Никс проводят прекрасный, сказочный сезон. В нем многое удивительно. Я вижу три основных сюжетных линии этой сказки (1. три друга со студенческой скамьи, они же три андердога, они же три простых парня с Восточного побережья, - уделывают многие серьезные коллективы; 2. Брансон-супергерой; 3. вековая печаль и счастье в глазах Спайка Ли). Все это очень интересно. Но при всем этом меня дико заводит одна второстепенная сюжетная линия этой сказки – солидная игра в стартовой пятерке команды этнического итальянца – факт, который должен совершенно сводить с ума многочисленных этнических итальянцев Восточного побережья.
Представить себе, что там творится, несложно. Вот, например, берем для этого героев (моего любимого) Клана Сопрано, и пробуем вообразить, как бы на их жизни могли отразиться события этого сезона Никс. Привожу несколько незатейливых сцен, которые приходят на ум.
***
Тони Сопрано приводит Донте Дивинченцо домой - познакомиться с мамой, Ливией Сопрано.
Тони: Мама, вот Донте Дивинченцо, тот баскетболист, о котором тебе рассказывал дядя Джуниор!
Донте: Ливия, здравствуйте! Для меня большая честь …
Ливия: Парень, я знала твою тетку по матери, хорошо знала…
Тони: Мам, нет, не может быть. Семья Сопрано из Сицилии, а Дивинченцо из Калабрии (допустим). И потом, мам, мы из Нью-Джерси, а они из Делавэра…
Ливия: Тони, если я говорю, что знала старую Б, значит так и было!!!
Ливия обижается, уходит, хлопая дверью. Тони смущен (разводит руками, знаменитая грустная улыбка). Донте смущен (понимающе кивает головой).
***
«Проштрафившемуся» бизнесмену приносят конверт. Он открывает его и ничего не может понять: там лежит карточка Panini Донте Дивинченцо 18/19 (Rookie Season).
Показывает знакомому. Тот с испуганным лицом говорит: «Ты что не знаешь, что если тебе прислали такую карточку, то через пару дней к тебе придут люди Тони Сопрано».
Паника, ужас.
***
Сил, Полли и Фьюрио пришли в МСГ поболеть за Никс и Донте Дивинченцо. Второй ряд, центр. Смотрятся великолепно.
Мяч улетает на трибуну и попадает в руки Полли. К нему за мячом подходит Эмбиид. Полли с лукавой улыбкой и словами «парень, обращайся бережно с этой штукой» отдает мяч.
Далее в кадре крупным планом лицо Фьюрио, который смотрит на Эмбиида. По выражению этого лица понятно, что Фьюрио думает примерно следующее: «И как же такое вот здоровенное правильнее вырубать? Чем-нибудь деревянным между ног? Или, может, чем-нибудь железным в голову?» (чисто профессиональный интерес, разумеется).
***
Тони Сопрано ужинает с семьей в ресторане у Арти Букко. Все мирно.
Вдруг Тони замечает в зале парня, который сидит за столом, не сняв бейсболку. Тони встает, медленно «надвигается», дожевывая каннеллони… Подходит к парню сзади, дотрагивается до его плеча: «Приятель, головной убор лучше бы снять». Парень оборачивается, он в недоумении. Тони в гневе. Но вот Тони видит, что вместе с парнем за столом сидит Донте Дивинченцо. Дальше поцелуи, объятья, Кармела, само собой, прибежала, дети…
Донте говорит, что «этот парень в кепке – его старый друг – Джош Харт – он странноватый немного, но вообще, очень классный». Тони весело смеется, глядя на Донте. Джош Харт в это время протягивает Тони руку - тот ее не видит – Харт смущен, жмет свою правую руку своей левой (ему не впервой). Кармела все это замечает, говорит об этом Тони. Тони смеется, дарит Харту клюшку для гольфа.
Потом подхватывают Тибодо, и все вместе плывут на яхте (без последствий).
***
У Кристофера Молтисанти был тяжелый день. Будни гангстера. Грустный и усталый, он плетется домой. Дальше он открывает дверь и вваливается в гостиную, а там его ждет невеста, Адриана Ла Серва. И из одежды на ней только синее игровое джерси Донте Дивинченцо. Да-да
***
Финальная сцена всего фильма. Тони направляется в уборную. Тревожно.
Ну тут из уборной выходит Тибодо: «Тони, привет, руки мокрые – поздороваться не могу». Смеются, Тони щелкает Тибодо по пузу. Тибодо думает, щелкать ли в ответ. Кармела машет рукой Тибсу. Опять хохот.
Потом они подхватывают всех и толпой едут на яхту к Долану.
Дальше - все окончательно легализуются. Все счастливы.
Двоюродный племянник Полли женится на троюродной сестре Донте Дивинченцо.
И вообще, полнейший хэппи-энд.