НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Индиану», «Денвер» встретится с «Миннесотой»

Сегодня пройдут два матча в сериях 2-го раунда плей-офф НБА.

« » откроет серию с «Индианой». « » постарается сравнять счет во втором домашнем матче против «Миннесоты» (0-1).

Второй раунд (до четырех побед)

Первые и вторые матчи

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.