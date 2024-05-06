Матч «Реал» – «Бавария» в полуфинале ЛЧ обслужит поляк Марчиняк

УЕФА назначил арбитров на ответный матч «Реала» и «Баварии».

Встреча состоится в 8 мая. Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2.

Арбитры на ответный матч: судья – , ассистенты – Томаш Листкевич, Адам Купсик, ВАР – Томаш Квятковски, АВАР – Бартош Франковски (все – Польша), четвертый арбитр – Иван Кружльяк (Словакия).