Матч «Реал» – «Бавария» в полуфинале ЛЧ обслужит поляк Марчиняк

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА судьи Иван Кружльяк Томаш Листкевич Шимон Марчиняк Бартош Франковски Томаш Квятковски Адам Купсик Футбол

УЕФА назначил арбитров на ответный матч «Реала» и «Баварии».

Встреча состоится в Мадриде 8 мая. Первая игра закончилась ничьей со счетом 2:2.

Арбитры на ответный матч: судья – Шимон Марчиняк, ассистенты – Томаш Листкевич, Адам Купсик, ВАР – Томаш Квятковски, АВАР – Бартош Франковски (все – Польша), четвертый арбитр – Иван Кружльяк (Словакия).

51 комментарий
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Любимый судья всех аргентинцев
+49
-31
+18
Ответ SCHOKKKK
Любимый судья всех аргентинцев
За то что поставил две пенки в ворота Аргентины и вернул в игру Францию?)
Я понимаю боль от 18.12.2022 вечна, но придумайте что то другое в оправдание.
+36
-20
+16
Надеюсь, обойдёмся без судейских скандалов, а после матча, как и после 1 игры, мы будем обсуждать футбол и блестящие действия игроков!
+16
-7
+9
Ответ Real_v_dushe
Для меня это абсолютно ничего не значит и волнует только то, что Шимон Марчиняк на самом деле хороший судья, которому не повезло выполнить роль в фифашном фарсе ради карьеры. Всё остальное оставь при себе.
Так если для тебя это абсолютно ничего не значит, то почему ты пишешь по 10 комментариев под новостью о назначении судьи, в каждом комментарии упоминая Месси? Что то тут не сходится.
+9
-1
+8
Ответ Real_v_dushe
Нет, арги очевидно должны были там играть в меньшинстве с 79 минуты и соответственно проиграть, кроме того, гол меськи в допвремя был забит, когда у аргов на поле было 12 игроков.
Почему в меньшинстве?
А 12 игроков на поле это просто бухахахахахахаха
+7
-2
+5
Ответ войд
Если б в составе Баварии играл меси,то можно было с уверенностью сказать что поляк поставит минимум две левые пенки в ворота Реала,а так должен отсудить так-же,как и Тюрпен с Орсато)
2 пенальти в ворота Аргентины ,один можно было и не давать
+10
-6
+4
Ответ samatzakirzyanov
Успокойся уже, Месси чемпион мира, дважды финалист чемпионата мира - он велик и ты не можешь с этим поспорить, поэтому жалуешься на судейство. Сходи к психологу, если боль после 18.12.2022 не утихает до сих пор.
Ахахахахахаххахахахах, у них уже ЧМ псевдотурнирчик))) зато ЛЧ с Кашшаи, Чакырами и Клаттенбургами самый честный и не ангажированный турнир)
+7
-3
+4
Ответ Sali Otegenov
Наш?
Так он ж вроде не казах)
+5
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+4
А финал Марчиняк или Тюрпен. Походу два лучших арбитра в Европе
+3
0
+3
Ответ войд
Если б в составе Баварии играл меси,то можно было с уверенностью сказать что поляк поставит минимум две левые пенки в ворота Реала,а так должен отсудить так-же,как и Тюрпен с Орсато)
ты спутал - две левые пенки он поставил в ворота Месси
+9
-6
+3
Ответ Real_v_dushe
Пеле не выигрывал благодаря судьям и договрнякам, как арги, нечего его сюда в один ряд с ними ставить.
Успокойся уже, Месси чемпион мира, дважды финалист чемпионата мира - он велик и ты не можешь с этим поспорить, поэтому жалуешься на судейство. Сходи к психологу, если боль после 18.12.2022 не утихает до сих пор.
+9
-6
+3
Ответ Real_v_dushe
Нет, арги очевидно должны были там играть в меньшинстве с 79 минуты и соответственно проиграть, кроме того, гол меськи в допвремя был забит, когда у аргов на поле было 12 игроков.
79-я - это же пенальти? Тогда красную там нельзя было давать, так как двойное наказание
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А вот и он.
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+2
Ответ Real_v_dushe
Хороший судья, кто бы что на него не гнал, для карьеры он вынужден был так сделать, как сделал на фифашном псевдотурнирчике.
до сих пор больно от победы аргов на чм? смирись, это уже в истории, Месси в этот день возвысился над всеми игроками мира (почти над всеми, все таки Пеле и Марадона на том же уровне, что и Месси).
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
А финал Марчиняк или Тюрпен. Походу два лучших арбитра в Европе
А мне больше по душе итальянец что судил Реал-Сити в 22-ом
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Ответ Chistian Jadson
Хороший судья, помню как он холоднокровно отсудил Реал - Челси на Бернабеу, пару лет назад когда лондонцы выиграли не но прошли дальше
Это когда Челси забил с углового,которого не должно было быть?)
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Ответ Бьорн Дэли
За то что поставил две пенки в ворота Аргентины и вернул в игру Францию?) Я понимаю боль от 18.12.2022 вечна, но придумайте что то другое в оправдание.
Там был сарказм…
Хотя кому я это объясняю 😂
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Ответ Real_v_dushe
Нет, арги очевидно должны были там играть в меньшинстве с 79 минуты и соответственно проиграть, кроме того, гол меськи в допвремя был забит, когда у аргов на поле было 12 игроков.
https://youtube.com/shorts/NIRoW9KxLL4?si=2ux8Y4X0uhmrY1Et
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Ответ SCHOKKKK
Любимый судья всех аргентинцев
За то, что два пенальти в их ворота поставил?
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Осторожно, на ветке одни слезливые комменты клубничной грядки про ЧМ 2022. Бомбит даже спустя полтора года 🔥
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Это и смешно и грустно 😂
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Хороший судья, помню как он холоднокровно отсудил Реал - Челси на Бернабеу, пару лет назад когда лондонцы выиграли не но прошли дальше
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
А финал Марчиняк или Тюрпен. Походу два лучших арбитра в Европе
Еще бы в топ-3 Оливера добавил: хорош и стабилен уже много лет. Не удивлюсь если финал дадут ему.
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Ответ Martin Naceri
Как ты умудрился и тут Месси приплести ?)) Может у тебя проблемы? У тебя нет личной жизни и ты живешь жизнью другого .. Ты что фанатик? Мне тебя даже немного жаль
Так ведь у всех фанатов Месси личной жизнью именуется один небезызвестный акт на портрет их ненаглядного, вкупе с битвой в комментариях, в попытках защитить честь аргентинского тихохода. Я уверен, если бы Месси отдал бы им свои использованные трусы, персонажи вроде Бьорн Дэли и ицамен с радостью их нюхали бы 😂
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