63,7% – вероятность победы «Зенита» в РПЛ. Шансы «Краснодара» – 19,8%, «Динамо» – 16,5% (Opta)

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Вероятность победы «Зенита» в сезоне РПЛ – 64 процента.

Opta представила обновленные данные по модели прогнозирования вероятных итоговых мест команд в РПЛ.

На данный момент наибольшие шансы выиграть чемпионат имеет «Зенит» – 63,7 процента.

Шансы на чемпионство выросли у «Динамо» – c 7% до 16.5%. Шансы выиграть у «Краснодара» уменьшились – c 32% до 19,8%.

«Зенит» набрал 51 балл и лидирует в турнирной таблице по итогам 27 туров. В активе «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» встретится со «Спартаком», «Динамо» – с «Балтикой».

15 комментариев
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На деле у Зенита шансов процентов 90%, у Динамо - 10%, и у Краснодара - 0
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Краснодар котируется выше Динамо, вы серьёзно?

Ну и насколько же всё плохо у нас в Лиге, что даже не побеждая три игры и постоянно теряя очки на дистанции, главным претендентом с огромным отрывом по-прежнему остаётся Зенит 🤷‍♂️
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Если бы в чемпионате существовала опция, чтоб никто не выиграл золото (как когда-то графа "против всех" на выборах), это был бы самый подходящий для этого чемпионат.
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Ответ Элдор ШоуУродов
Краснодар котируется выше Динамо, вы серьёзно? Ну и насколько же всё плохо у нас в Лиге, что даже не побеждая три игры и постоянно теряя очки на дистанции, главным претендентом с огромным отрывом по-прежнему остаётся Зенит 🤷‍♂️
Мне кажется все дело в календаре. У Динамо он прямо жесткий — выезд к Балтике, которая сильна, дома Крылья, которые тоже непростые, а потом выезд в Краснодар.
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Много как то Зениту.
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Краснодар не потянет с тренером-винипухом , надежда только на Динамо, уже жалею, что Спартак их 2 раза обыграл, можно было и вничейку скатать эти игры)
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Ответ Aleksey Yashin
Если бы в чемпионате существовала опция, чтоб никто не выиграл золото (как когда-то графа "против всех" на выборах), это был бы самый подходящий для этого чемпионат.
Но тогда мы не узнаем, кто отправится в лигу чемпионов!)
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Ответ Mihail0910
Краснодар не потянет с тренером-винипухом , надежда только на Динамо, уже жалею, что Спартак их 2 раза обыграл, можно было и вничейку скатать эти игры)
Московское унижение))) Кто угодно, лишь бы не Зеиит)))
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Посмеёмся над этим после 30-го тура.
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Как бы там ни было, чемпионат в этом году очень интересный, интригующий
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Ответ Элдор ШоуУродов
Краснодар котируется выше Динамо, вы серьёзно? Ну и насколько же всё плохо у нас в Лиге, что даже не побеждая три игры и постоянно теряя очки на дистанции, главным претендентом с огромным отрывом по-прежнему остаётся Зенит 🤷‍♂️
Чем дольше не побеждает Зенит, тем выше вероятность победы в следующем матче!)
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Ответ Скунсик
Московское унижение))) Кто угодно, лишь бы не Зеиит)))
Ну так спроси любого, и тебе скажут, что зенит всех #####(надоел)
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