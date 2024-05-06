63,7% – вероятность победы «Зенита» в РПЛ. Шансы «Краснодара» – 19,8%, «Динамо» – 16,5% (Opta)
Вероятность победы «Зенита» в сезоне РПЛ – 64 процента.
Opta представила обновленные данные по модели прогнозирования вероятных итоговых мест команд в РПЛ.
На данный момент наибольшие шансы выиграть чемпионат имеет «Зенит» – 63,7 процента.
Шансы на чемпионство выросли у «Динамо» – c 7% до 16.5%. Шансы выиграть у «Краснодара» уменьшились – c 32% до 19,8%.
«Зенит» набрал 51 балл и лидирует в турнирной таблице по итогам 27 туров. В активе «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков.
В следующем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» встретится со «Спартаком», «Динамо» – с «Балтикой».
Ну и насколько же всё плохо у нас в Лиге, что даже не побеждая три игры и постоянно теряя очки на дистанции, главным претендентом с огромным отрывом по-прежнему остаётся Зенит 🤷♂️