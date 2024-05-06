63,7% – вероятность победы «Зенита» в РПЛ. Шансы «Краснодара» – 19,8%, «Динамо» – 16,5% (Opta)

Вероятность победы «Зенита» в сезоне РПЛ – 64 процента.

Opta представила обновленные данные по модели прогнозирования вероятных итоговых мест команд в .

На данный момент наибольшие шансы выиграть чемпионат имеет « » – 63,7 процента.

Шансы на чемпионство выросли у « » – c 7% до 16.5%. Шансы выиграть у « » уменьшились – c 32% до 19,8%.

«Зенит» набрал 51 балл и лидирует в турнирной таблице по итогам 27 туров. В активе «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» встретится со «Спартаком», «Динамо» – с «Балтикой».