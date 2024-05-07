Виктор Вембаньяма – лучший новичок года в НБА единогласно

НБА назвала обладателя приза «Лучший новичок года».

Приз получил французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. Его поставили на первое место все 99 журналистов, которые участвовали в голосовании. Он стал первым единогласным новичком с сезона-2015/16, когда голосующие сделали выбор в пользу центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

Вембаньяма – первый француз, который удостоился этой награды. До него от «Сперс» приз получали центровые Дэвид Робинсон (1989/90) и Тим Данкан (1997/98).

В своем первом сезоне Вембаньяма стал лучшим среди новичков по очкам (21,4), подборам (10,6) и блокам (3,6), а также финишировал четвертым по передачам (3,9) и перехватам (1,2). Он стал вторым новичком, который был лучшим по блокам за сезон, после Манута Бола (сезон-1985/86).

Вембаньяма – первый игрок, который набирал как минимум 20 очков, 10 подборов и 3 блока, проводя на паркете меньше 30 минут за матч. А также первый игрок, который набрал больше 1500 очков, 700 подборов, 250 передач и 250 блоков и реализовал 100 трехочковых в сезоне.

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