Виктор Вембаньяма – лучший новичок года в НБА единогласно

Теги Шарлотт Даллас Голден Стэйт Майами Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Брэндон Миллер Дерек Лайвли Брэндин Подземски Хайме Хакес Баскетбол

НБА назвала обладателя приза «Лучший новичок года».

Приз получил французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. Его поставили на первое место все 99 журналистов, которые участвовали в голосовании. Он стал первым единогласным новичком с сезона-2015/16, когда голосующие сделали выбор в пользу    центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

Вембаньяма – первый француз, который удостоился этой награды. До него от «Сперс» приз получали центровые Дэвид Робинсон (1989/90) и  Тим Данкан (1997/98).

В своем первом сезоне Вембаньяма стал лучшим среди новичков по очкам (21,4), подборам (10,6) и блокам (3,6), а также финишировал четвертым по передачам (3,9) и перехватам (1,2). Он стал вторым новичком, который был лучшим по блокам за сезон, после Манута Бола (сезон-1985/86).

Вембаньяма – первый игрок, который набирал как минимум 20 очков, 10 подборов и 3 блока, проводя на паркете меньше 30 минут за матч. А также первый игрок, который набрал больше 1500 очков, 700 подборов, 250 передач и 250 блоков и реализовал 100 трехочковых в сезоне.

15 лучших новичков НБА. Исторический Вембаньяма, Холмгрен вознес «Оклахому» на 1-е место

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заслуженно! Хотя в середине сезона казалось, что Чет зацепит несколько первых мест
+9
-1
+8
В мае первое кольцо дадут)
0
0
0
венбаньяма: начало
0
0
0
Да ладно, мы великие аналитики нба знаем, что лучший Чет, а Вембаньяма мусорный скорер
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий