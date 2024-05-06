Вяльбе о США: «Там полная задница, люди живут на грани общей катастрофы. Лет 20 еще – и вас уже не будет»
Елена Вяльбе рассказала о «полной заднице» в США.
«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: «Вот это круто, и это круто!» А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально.
Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы. Ничего хорошего нет в жизни, плюс засилье этих законов про ЛГБТ*, трансгендеров и так далее.
Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать.
С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще – и вас уже не будет. Сами себя закопаете», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.
Странно, неужели у них тоже убийц и насильников помиловали после участия в СВО и те теперь свободно разгуливают? А, у и в школу учителями думают их отправить тоже там)
Михаил Леонтьев, 25.02.2009.
Лена окончательно сошла с ума.)))
Перечитал. Так это она про США оказывается? Сначала не заметил
Ну так, просто оставлю это здесь
Вот уж действительно не в клозетах разруха.
И что дальше? На ноль делить начнут?
Неужели, Соловьёва смотрит?