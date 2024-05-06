Вяльбе о США: «Там полная задница, люди живут на грани общей катастрофы. Лет 20 еще – и вас уже не будет»

Елена Вяльбе рассказала о «полной заднице» в США.

«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: «Вот это круто, и это круто!» А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально.

Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы. Ничего хорошего нет в жизни, плюс засилье этих законов про ЛГБТ*, трансгендеров и так далее.

Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать.

С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще – и вас уже не будет. Сами себя закопаете», – сказала глава Федерации лыжных гонок России ( ).

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.