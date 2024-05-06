Вяльбе о США: «Там полная задница, люди живут на грани общей катастрофы. Лет 20 еще – и вас уже не будет»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Политика контент Лыжи

Елена Вяльбе рассказала о «полной заднице» в США.

«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: «Вот это круто, и это круто!» А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально.

Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы. Ничего хорошего нет в жизни, плюс засилье этих законов про ЛГБТ*, трансгендеров и так далее.

Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать.

С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще – и вас уже не будет. Сами себя закопаете», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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51 комментарий
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Елене нужен доктор для стабилизации весеннего обострения . Ну или опытный нарколог .
+54
-2
+52
Видимо нормально Вяльбе на Пасху разговелась так сказать🤣
+47
-2
+45
"Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать."

Странно, неужели у них тоже убийц и насильников помиловали после участия в СВО и те теперь свободно разгуливают? А, у и в школу учителями думают их отправить тоже там)
+30
0
+30
АХАХАХ Ну она же не здоровая, это очевидно
+30
-1
+29
Ответ Отличник Ослов
Елене нужен доктор для стабилизации весеннего обострения . Ну или опытный нарколог .
Или просто собутыльник, чтобы эти истории излагать не в общий доступ. Есть один потенциальный единомышленник, тоже все в твиттер строчить да в телеграмм любит похожие истории про иблисов и прочее. Думаю они явно нашли бы общие темы для разговора. И заодно нас бы избавили от необходимости читать и слушать плоды их больного разума.
+24
0
+24
- Через считанные месяцы - хватит пальцев одной руки, чтобы показать время надувания этого долларового пузыря. И я не знаю, что еще можно надуть после того, как лопнет долларовый пузырь."

Михаил Леонтьев, 25.02.2009.
+24
0
+24
Здорово наверное жить с таким расстройством, в стране где каждый раз тебя спрашивают про другие страны, а тебе как раз есть что ответить) и кажется что ты в тренде все время и нужная )
+12
0
+12
Шёл 167-й год развала вечно загнивающей. Главные пророки за это время успели развалиться два раза, но шарманка всё звучит.
+11
0
+11
Глава Федерации лыжных гонок России открыто радуется, что у кого-то что-то плохо и этот кто-то скоро исчезнет. Феерично, конечно.
+9
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+9
Ха-ха-ха.
Лена окончательно сошла с ума.)))
+7
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+7
Старые песни о главном
+8
-2
+6
Мигранты - реальные головорезы? Напомните, в каком штате США жили Мещеряковы и Бобокулова в 2016 году?
+6
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+6
"Кирдык вышей Америке".
+4
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+4
Так говорили со времён СССР. И что то пока в ..опе живём мы... а "загнивающий запад" всё никак не догниёт
+4
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+4
Прочитал. Думал в кои веки дело говорит.
Перечитал. Так это она про США оказывается? Сначала не заметил
+3
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+3
Какой же отборный бред у нее на этот раз...
+3
0
+3
https://v102.ru/news/129604.html
Ну так, просто оставлю это здесь
+3
0
+3
Вяльбе, судя по всему, не в курсе, что в РФ проблем с мигрантами не меньше. Языка толком не знают, русских ненавидят, на законы плевать хотели, плюс к этому ещё диаспоры устанавливают свои порядки. А она тут насчёт Америки разоряется. Надо свои задачи решать.
+4
-1
+3
Я конечно думал, что она нездорова, но чтобы настолько.
+3
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У бабули талант. Возьмите её на первый канал!
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Я муж ЛГБТ офицера, на самом деле все не так!
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Нашла в деревенском туалете подшивку старых советских газет.
+2
0
+2
И еще не забудьте напомнить какой госдолг у них сейчас, вот то то же.
+2
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+2
Страшно, когда такие люди власть имеют. Что там в голове происходит?
Вот уж действительно не в клозетах разруха.

И что дальше? На ноль делить начнут?
+2
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+2
На место Соловьёв метит.. Не иначе
+2
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+2
Не прилично такое женщинам говорить, но всё-таки: это у Вас, Елена, полная задница. Причём чересчур.
+2
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Ну, вообще, верю, не могут столько людей ошибаться, еще Никита Сергеевич Хрущев говорил, что Америке кирдык.
+2
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Ахах, да вообще, европа вон замерзла, США на грани)) я вот не понимаю, как человек может нести такое всерьёз?
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Вот на кого это рассчитано? Была сама 20 лет назад, но сейчас уже точно знает. Не побывав.
+2
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Откуда она черпает такие данные?
Неужели, Соловьёва смотрит?
+2
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+2
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