Гру возглавил «Трактор». 56-летний тренер работал в фарм-клубе «Тампы» и брал золото МЧМ-2015 с Канадой
Бенуа Гру стал новым главным тренером «Трактора».
56-летний специалист последние семь сезонов отработал в «Сиракьюзе» из АХЛ, который является фарм-клубом «Тампа-Бэй».
В 2015-м Гру выиграл чемпионат мира среди молодежи до 20 лет, будучи главным тренером сборной Канады.
«В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа.
Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов.
Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов. Кроме того, нам импонируют его человеческие качества и желание попробовать свои силы в КХЛ.
Перед назначением Бенуа презентовал нам свое видение игровой модели «Трактора», и стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей КХЛ.
В ближайшие дни Гру приступит к формированию своего тренерского штаба, где имеет полный карт-бланш», – написал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Алексею Борисовичу огромное спасибо, поступили с ним по скотски
Если новый тренер-канадец облажается - надо будет выгнать не только его, но и генменеджера Волкова.