Гру возглавил «Трактор». 56-летний тренер работал в фарм-клубе «Тампы» и брал золото МЧМ-2015 с Канадой

Бенуа Гру стал новым главным тренером «Трактора».

56-летний специалист последние семь сезонов отработал в «Сиракьюзе» из АХЛ, который является фарм-клубом «Тампа-Бэй».

В 2015-м Гру выиграл чемпионат мира среди молодежи до 20 лет, будучи главным тренером сборной Канады.

«В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа.

Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов.

Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов. Кроме того, нам импонируют его человеческие качества и желание попробовать свои силы в КХЛ.

Перед назначением Бенуа презентовал нам свое видение игровой модели «Трактора», и стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей КХЛ.

В ближайшие дни Гру приступит к формированию своего тренерского штаба, где имеет полный карт-бланш», – написал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.