Гру возглавил «Трактор». 56-летний тренер работал в фарм-клубе «Тампы» и брал золото МЧМ-2015 с Канадой

Теги Трактор переходы Тампа-Бэй Алексей Волков НХЛ молодежная сборная Канады АХЛ КХЛ Бенуа Гру Сиракьюз Хоккей

Бенуа Гру стал новым главным тренером «Трактора».

56-летний специалист последние семь сезонов отработал в «Сиракьюзе» из АХЛ, который является фарм-клубом «Тампа-Бэй».

В 2015-м Гру выиграл чемпионат мира среди молодежи до 20 лет, будучи главным тренером сборной Канады. 

«В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа. 

Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов.

Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов. Кроме того, нам импонируют его человеческие качества и желание попробовать свои силы в КХЛ.

Перед назначением Бенуа презентовал нам свое видение игровой модели «Трактора», и стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей КХЛ.

В ближайшие дни Гру приступит к формированию своего тренерского штаба, где имеет полный карт-бланш», – написал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков

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18 комментариев
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Новый друг Кожевникова
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Вот пусть Волков со Степлером и ходят на арену
Алексею Борисовичу огромное спасибо, поступили с ним по скотски
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Достаточно интересно. Будем посмотреть))
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Интрига
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В 2014 году, походу сезона назначают Николишина.Команда попала в плей-офф, но вылетела в 1/8. Николишина оставили на следующий сезон,был потом отправлен в отставку. Заварухин тоже стал тренером по ходу сезона и команда дошла до 1/2 взяв бронзовые медали. Дело не в том, что я за Заварухина, но как-то странно получается.
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Неожиданный выбор,однако.
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Вот это нежданчик, однако...
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Был хороший тренер Алексей Заварухин, но конфликтовал с руководством.
Если новый тренер-канадец облажается - надо будет выгнать не только его, но и генменеджера Волкова.
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Ответ Caniball
Достаточно интересно. Будем посмотреть))
да конечно ! завара молодец, но надо идти дальше, к сожалению или к счастью ,время покажет
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Пока, конечно, удивили. Время покажет...
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У Трактора уже был опыт с иностранным тренером Карри Киви. Который выиграл молодежный ЧМ с Финляндией. Интересно, если у Гру не пойдёт, то кого вместо него назначать будут?!
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Ну хоть что-то новенькое. Чем черт не шутит, может блестнет, как Хартли. Заварухин без работы не останется
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А игроки "Трактора" теперь получается станут миньонами?
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Это потому что Заварухин куда-то в другое место рассчитывает? Вроде им довольны были.
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Теперь тренировки будут по системе ГРУ
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Был хороший тренер Алексей Заварухин, но конфликтовал с руководством. Если новый тренер-канадец облажается - надо будет выгнать не только его, но и генменеджера Волкова.
Заварухин не тренер, а физрук.
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