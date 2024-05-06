«Зенит» впервые при Семаке набрал 51 очко после 27 туров. Это худший результат с 2018 года – тогда стали пятыми

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Факел Футбол

«Зенит» впервые набрал лишь 51 очко после 27 туров Мир РПЛ при Сергее Семаке.

Сегодня петербуржцы сыграли вничью с «Факелом» – 1:1.

В 2023 году на этом этапе сезона у «Зенита» было 65 очков, в 2022-м – 61, в 2021-м – 58, в 2020-м – 65, в 2019-м – 58.

В 2018 году при Роберто Манчини команда набрала 49 очков за 27 туров и в итоге финишировала пятой.

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46 комментариев
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Благо для Зенита, конкуренты еще более мертвые, но в целом стыдно смотреть, как чемпионат катится куда то в пропасть
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-5
+37
Срочно назначить Романа Ротенберга главным тренером
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-6
+19
Ответ Эдуард Романов
Благо для Зенита, конкуренты еще более мертвые, но в целом стыдно смотреть, как чемпионат катится куда то в пропасть
какая пропасть, когда конкуренция возрастает, что вверху таблицы, что внизу. Лучше, когда Зенит за 3 тура до конца оформляет себе чемпионство? Нет
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+8
Не удивительно, если в матчах с ЦСКА и Оренбургом более очевидные руки игнорируют, либо внаглую не свистят, а за игру в плечо на 100 минуте ставят левейший пенальти, до этого отменяя чистейший гол из-за якобы пассивного оффсайда, который был почти полминуты назад. Напомнило отмену удаления Куртуа в матче Реал - ПСЖ 2019 года, где было нечто похожее. Такой же позор. Да и Зенит так не прибивали с матча в Турине, когда разом три раза подряд судья в сторону Ювентуса решил посвистеть, не увидев чистый фол на Венделе, после которого в следующей атаке поставил левейший пенальти на Кьезе и затем дал перебить пенальти Дибале за то, на что параллельной игре Бавария - Бенфика не обратили внимания.
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+7
Ответ reddman
какая пропасть, когда конкуренция возрастает, что вверху таблицы, что внизу. Лучше, когда Зенит за 3 тура до конца оформляет себе чемпионство? Нет
Конкуренция – это в АПЛ, где две команды набирают по 95+ очков. А в РПЛ – поддавки, стыдно кому-то чемпионские медали раздавать по итогу сезона
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Спасибо Алипу за примерную игру руками в своей штрафной. Чем больше такой игры тем меньше очков в таблице
+5
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+3
Это ли не повод еще два/три года накинуть к контракту Семаку?!
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+3
Ответ Денис Ширинов
Представляете как уровень РПЛ упал, если для победы нужно 60 очков и это в лучшем случае
Ты прав. Последний раз второе место набирало 60+ очков в сезоне 16/17..
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Нормально. Правда последний пенальти попахивал ВТБ с легким мусорным запахом, но что делать - идем дальше
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Ответ Caniball
Это ли не повод еще два/три года накинуть к контракту Семаку?!
Пожизненный контракт*
+3
-1
+2
У Газпрома убытки поэтому судей труднее заряжать стало
+10
-9
+1
Ответ Денис Ширинов
Представляете как уровень РПЛ упал, если для победы нужно 60 очков и это в лучшем случае
Зенит в 2007 году набрал 61 очко. Это говорит о том, что тот чемпионат был слабым???
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В каждом матче убивают, удивлен, что мы хотя бы 50 очков набрали

РПЛ это не соревнование на поле
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Представляете как уровень РПЛ упал, если для победы нужно 60 очков и это в лучшем случае
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Остальные просто ссут.
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Ответ reddman
какая пропасть, когда конкуренция возрастает, что вверху таблицы, что внизу. Лучше, когда Зенит за 3 тура до конца оформляет себе чемпионство? Нет
конкуренция возросла,потому что топы стали на уровне середняков.и по игре,и по результатам.
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Ответ Заборостроитель
Упал уровень, и интрига появилась
Если ещё сразу шесть клубов из ФНЛ (любых, не обязательно лучших) перевести в РПЛ, то "интрига" вообще расцветёт пышным никому не нужным цветом.
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Ответ Денис Ширинов
Представляете как уровень РПЛ упал, если для победы нужно 60 очков и это в лучшем случае
Уровень РПЛ, очевидно упал. Только какое отношение к уровню чемпионата в целом, имеет отношение тот факт, что нет команды, набирающей 66+% очков?
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С Манчини тогда было меньше поражений(5)
46 забитых(сейчас пока 45)
и 24 пропущенных(сейчас пока 21)
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Ответ Mihail0910
Борьба за чемпионство обостряется, интересно, кто в итоге выиграет - Краснодар или Динамо?
Серебро?
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Ответ freeman123
Убытки ВТБ не мешают судей заряжать, судя по тому как Амелин придумал пенальти и чудесным образом появился перед матчем непосредственно
пенальти был
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Ответ Stas Politik
Где оффсайд? Вендел не играет в мяч и пробегает мимо него намеренно. А если тут пенальти, то почему тогда не пенальти тут? https://youtu.be/A_H_ZAB9-lA?si=i0Hwf5utWt-fNznj 0:55 таймкод
вендел бежит за мячом создавая помеху защитнику.
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Ответ Василий Соловых
я вот не понимаю, почему нельзя погрузиться в моменты и детально их изучить? был офсайд и пеналь был
Где оффсайд? Вендел не играет в мяч и пробегает мимо него намеренно.
А если тут пенальти, то почему тогда не пенальти тут?
https://youtu.be/A_H_ZAB9-lA?si=i0Hwf5utWt-fNznj 0:55 таймкод
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Напомню, что Манчини набрал на два очка меньше Семака к этому времени оставшись в атаке с Заболотным, в защите с Мевлей, а в центре поля с Ерохиным. Семак показывает такой же результат с топ-составом.
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Ответ freeman123
Маяковских судьи будут тащить, 1000% увидишь это в игре с Краснодаром
А почему раньше не тащили?
Зачем судьи прибивали динамиков в воронеже, казани и др?
Зачем свою алиповщину и беспомощность оправдывать эти? Как целки уже зассали.
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Ответ freeman123
Маяковских судьи будут тащить, 1000% увидишь это в игре с Краснодаром
Видимо в этом году масквичи профинансировали "убедительную" победу "Динамо", хотя с учётом перспективы участия в ЛЧ и ЛЕ, вообще фиолетово кто выиграет
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Ответ reddman
какая пропасть, когда конкуренция возрастает, что вверху таблицы, что внизу. Лучше, когда Зенит за 3 тура до конца оформляет себе чемпионство? Нет
Все по делу, но лучше бы тройка лидеров выдавала феерию за феерией, а не Уг и спотыкач каждый тур по очереди
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Зенит Семака не умеет играть на два фронта. Либо расставляют приоритеты, либо при попытке угнаться за двумя зайцами сыпятся и там и там.
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Ответ reddman
какая пропасть, когда конкуренция возрастает, что вверху таблицы, что внизу. Лучше, когда Зенит за 3 тура до конца оформляет себе чемпионство? Нет
Что есть интрига это конечно плюс, но это интрига не из за того, что уровень аутсайдеров растет, это уровень наших грандов падает , некоторые игры прямо больно смотреть , 3 подряд передачи точных дать не могут, недавнишний матч Спартак - ЦСКА вот идеальный пример какой нынче уровень футбола , имхо конечно, к кого то может другое мнение
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Ну ты сравнил конечно)
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