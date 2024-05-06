«Зенит» впервые при Семаке набрал 51 очко после 27 туров. Это худший результат с 2018 года – тогда стали пятыми

«Зенит» впервые набрал лишь 51 очко после 27 туров Мир РПЛ при Сергее Семаке.

Сегодня петербуржцы сыграли вничью с « » – 1:1.

В 2023 году на этом этапе сезона у « » было 65 очков, в 2022-м – 61, в 2021-м – 58, в 2020-м – 65, в 2019-м – 58.

В 2018 году при Роберто Манчини команда набрала 49 очков за 27 туров и в итоге финишировала пятой.