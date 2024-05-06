«Зенит» впервые при Семаке набрал 51 очко после 27 туров. Это худший результат с 2018 года – тогда стали пятыми
«Зенит» впервые набрал лишь 51 очко после 27 туров Мир РПЛ при Сергее Семаке.
Сегодня петербуржцы сыграли вничью с «Факелом» – 1:1.
В 2023 году на этом этапе сезона у «Зенита» было 65 очков, в 2022-м – 61, в 2021-м – 58, в 2020-м – 65, в 2019-м – 58.
В 2018 году при Роберто Манчини команда набрала 49 очков за 27 туров и в итоге финишировала пятой.
РПЛ это не соревнование на поле
46 забитых(сейчас пока 45)
и 24 пропущенных(сейчас пока 21)
А если тут пенальти, то почему тогда не пенальти тут?
https://youtu.be/A_H_ZAB9-lA?si=i0Hwf5utWt-fNznj 0:55 таймкод
Зачем судьи прибивали динамиков в воронеже, казани и др?
Зачем свою алиповщину и беспомощность оправдывать эти? Как целки уже зассали.