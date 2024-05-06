Роман Ротенберг: «До прихода Семака в «Зенит» чемпион РПЛ менялся каждый год. Сергей взял золото, выигрывал еще 4 года подряд и сегодня идет первым. Потрясающий результат!»

Роман Ротенберг высказался об успехах Сергея Семака в «Зените».

Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром» и «Динамо» при одной игре в запасе.

«Могу напомнить, что до прихода Сергея в «Зенит» в качестве главного тренера в РПЛ чемпион менялся каждый год. Это высочайшая конкуренция!

И вот в таких условиях Семак с первого раза взял золото, а потом выигрывал его еще четыре года подряд, и сегодня, несмотря на все трудности, петербургский клуб все равно идет первым.

Потрясающий результат!» – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.