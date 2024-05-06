Роман Ротенберг: «До прихода Семака в «Зенит» чемпион РПЛ менялся каждый год. Сергей взял золото, выигрывал еще 4 года подряд и сегодня идет первым. Потрясающий результат!»

Теги Зенит Сергей Семак СКА премьер-лига Россия КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался об успехах Сергея Семака в «Зените».

Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром» и «Динамо» при одной игре в запасе.

«Могу напомнить, что до прихода Сергея в «Зенит» в качестве главного тренера в РПЛ чемпион менялся каждый год. Это высочайшая конкуренция!

И вот в таких условиях Семак с первого раза взял золото, а потом выигрывал его еще четыре года подряд, и сегодня, несмотря на все трудности, петербургский клуб все равно идет первым.

Потрясающий результат!» – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

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31 комментарий
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Ответ Unknown Noname
Лучше напомни о своих хоккейных успехах, Ромчик.
800 просмотренных матчей НХЛ
+26
0
+26
Лучше напомни о своих хоккейных успехах, Ромчик.
+22
0
+22
Зато в лиге чемпионов ни разу из группы не вышел.
+17
-3
+14
И что в этом хорошего? Чемпионат одной команды очень интересно смотреть да?
+18
-6
+12
Ответ Mohnatiy
Это всё, конечно, очень интересно, но с хоккеем как там дела?
Сегодня в Омске играет Россия 25. Мы с парняме заряжены пивом. Ждём. По городу много болельщиков с флагами России и цифрой 25 на них. Приехали с дальнего востока, с Москвы, Питера, да со всех уголков нашей родины. Миллиард просмотров обеспечен.
+10
-1
+9
Ответ Мадина Уйгурова
И что в этом хорошего? Чемпионат одной команды очень интересно смотреть да?
видимо, Семаку нужно поддерживать уровень чемпионата собственными проигрышами, правильно?
+10
-3
+7
Ответ Ozz99
Сегодня в Омске играет Россия 25. Мы с парняме заряжены пивом. Ждём. По городу много болельщиков с флагами России и цифрой 25 на них. Приехали с дальнего востока, с Москвы, Питера, да со всех уголков нашей родины. Миллиард просмотров обеспечен.
Нас начальство отпустило пораньше.
Говорят, езжайте домой и посмотрите с родными это великолепие.
Всё-таки Россия 25 объединяет))
+8
-1
+7
Админресурс и неограниченные госфинасы - даже Мостовой с таким зенитом брал был титулы один за одним...
+6
-3
+3
Это всё, конечно, очень интересно, но с хоккеем как там дела?
+4
-1
+3
Ответ Beast
Если уж и менять Семака, то только на Рому Ротенберга
Вы хотите, чтобы Зенит тоже стал посмешищем, каким сейчас является СКА?)))
+2
0
+2
Ответ donatodonatore
Зато в лиге чемпионов ни разу из группы не вышел.
Вышел в ЛЕ один раз.
+1
0
+1
Если уж и менять Семака, то только на Рому Ротенберга
+3
-2
+1
Ромке о таких результатах можно только мечтать.
+1
0
+1
Ответ Всё знаю
Нас начальство отпустило пораньше. Говорят, езжайте домой и посмотрите с родными это великолепие. Всё-таки Россия 25 объединяет))
А на завтра не отпустило начальство на весь день, чтоб в 12:00 включили всей роднёй телевизор и посмотрели мероприятие?
Завтрашнее мероприятие как никогда объеденяет всех нас. Сила в единстве!
+1
0
+1
Ответ Alex1951
Ротенберг-дилетант?!
Нет, он великий игрок в прошлом, многократный чемпион страны, чемпионата мира и олимпийских игр, имеет несколько кубков Стенли. После завершения своей спортивной карьеры он начал тренировать детей в ДЮСШ, затем несколько лет тренировал клубы ВХЛ, и вот, наконец-то ему дали шанс проявить себя в КХЛ…
Серьезно говоря, к сожалению, в нашей стране бабло решает все, покупаются дипломы и квалификации.
В данной ситуации, хороший менеджер решил, что он хороший тренер и подмял под себя хоккей страны.
Если Вам это нравится, то флаг Вам в руки.
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Как до прихода Ротенберга в СКА чемпион менялся, так и после меняется и будет меняться.
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Интересно было бы посмотреть на зенит без бразильцев-чисто с патриотической точки зрения коим является «Йозе Марино»
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А чего добились Вы, товарищ Ротенберг?
Говорящий, то заслуги тренеров сборных СССР вспомнит, то великих хоккеистов, а сейчас Семака решил восхвалить. Зенит сидит на газовой трубе, денег не считает на трансферы, с таким баблом и админ ресурсом может быть чемпионом, пока газ в стране не кончится, это понятно даже ребенку. Семак хоть в футболе добился результатов как игрок. Поставь Семака, например, в Урал, то Урал врят ли бы был в 5ке чемпионата. У Вас, как у Зенита, есть огромный админ ресурс, благодаря которому Вы меняете правила и регламент КХЛ по легионерам, уводите молодых игроков из относительно слабых команд, организуете себе фарм клубы из участников чемпионата КХЛ, то есть ведете себя не спортивно. Чтобы Вам победить, нужно отменять потолок зарплат, тогда Вы как СКА 2015 и 2017 годов начнете кубки брать!
Но в относительно честной борьбе Вы всегда будете проигрывать!
Ротенберг, хватит уже превращать российский хоккей в посмешище, поезжайте в Финляндию, разваливай там!!! Нет дилетантам места в спорте, если Вы мажорик, это не значит, что из Вас получится хороший тренер, хоть 8000 матчей пересмотрите в НХЛ.
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Ответ Мадина Уйгурова
И что в этом хорошего? Чемпионат одной команды очень интересно смотреть да?
Это чья проблема? Кто виноват в этом?
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Ох сглазит он Богданыча)))
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Ротенберг-дилетант?!
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Ответ Ozz99
Сегодня в Омске играет Россия 25. Мы с парняме заряжены пивом. Ждём. По городу много болельщиков с флагами России и цифрой 25 на них. Приехали с дальнего востока, с Москвы, Питера, да со всех уголков нашей родины. Миллиард просмотров обеспечен.
А счет какой будет?
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Ответ Сергей Анисимов
А на завтра не отпустило начальство на весь день, чтоб в 12:00 включили всей роднёй телевизор и посмотрели мероприятие? Завтрашнее мероприятие как никогда объеденяет всех нас. Сила в единстве!
В регламент компании внесли изменения.
Когда идут матчи России 25, то в этот день работаем до 12:00, а след. день по желанию.
Потому что после феерических побед над казахами и беларусами, обязательно идёт отмечание.
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Ответ Всё знаю
А что за трудности у Семака?))) Бабок меньше стало? Да вроде нет. Бразильцев меньше стало? Да вроде ещё больше привезли. Так какие проблемы у Семака?))) Отсутствие тренерского класса?)
Усталость от бесконечных побед.
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Ответ CapSUArmy
Админресурс и неограниченные госфинасы - даже Мостовой с таким зенитом брал был титулы один за одним...
Мостовой с любым клубом титулы брал бы.
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