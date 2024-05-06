Роман Ротенберг: «До прихода Семака в «Зенит» чемпион РПЛ менялся каждый год. Сергей взял золото, выигрывал еще 4 года подряд и сегодня идет первым. Потрясающий результат!»
Роман Ротенберг высказался об успехах Сергея Семака в «Зените».
Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром» и «Динамо» при одной игре в запасе.
«Могу напомнить, что до прихода Сергея в «Зенит» в качестве главного тренера в РПЛ чемпион менялся каждый год. Это высочайшая конкуренция!
И вот в таких условиях Семак с первого раза взял золото, а потом выигрывал его еще четыре года подряд, и сегодня, несмотря на все трудности, петербургский клуб все равно идет первым.
Потрясающий результат!» – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.
Говорят, езжайте домой и посмотрите с родными это великолепие.
Всё-таки Россия 25 объединяет))
Завтрашнее мероприятие как никогда объеденяет всех нас. Сила в единстве!
Серьезно говоря, к сожалению, в нашей стране бабло решает все, покупаются дипломы и квалификации.
В данной ситуации, хороший менеджер решил, что он хороший тренер и подмял под себя хоккей страны.
Если Вам это нравится, то флаг Вам в руки.
Говорящий, то заслуги тренеров сборных СССР вспомнит, то великих хоккеистов, а сейчас Семака решил восхвалить. Зенит сидит на газовой трубе, денег не считает на трансферы, с таким баблом и админ ресурсом может быть чемпионом, пока газ в стране не кончится, это понятно даже ребенку. Семак хоть в футболе добился результатов как игрок. Поставь Семака, например, в Урал, то Урал врят ли бы был в 5ке чемпионата. У Вас, как у Зенита, есть огромный админ ресурс, благодаря которому Вы меняете правила и регламент КХЛ по легионерам, уводите молодых игроков из относительно слабых команд, организуете себе фарм клубы из участников чемпионата КХЛ, то есть ведете себя не спортивно. Чтобы Вам победить, нужно отменять потолок зарплат, тогда Вы как СКА 2015 и 2017 годов начнете кубки брать!
Но в относительно честной борьбе Вы всегда будете проигрывать!
Ротенберг, хватит уже превращать российский хоккей в посмешище, поезжайте в Финляндию, разваливай там!!! Нет дилетантам места в спорте, если Вы мажорик, это не значит, что из Вас получится хороший тренер, хоть 8000 матчей пересмотрите в НХЛ.
Когда идут матчи России 25, то в этот день работаем до 12:00, а след. день по желанию.
Потому что после феерических побед над казахами и беларусами, обязательно идёт отмечание.