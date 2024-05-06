Хави могут уволить, если «Барса» финиширует 3-й в Ла Лиге. Клуб может расстаться с рядом игроков, неприкосновенны лишь пятеро (As)

«Барселона» не будет удовлетворена 3-м местом по итогам сезона Ла Лиги.

В 34-м туре чемпионата «блауграна» потерпела поражение от «Жироны» (2:4) и потеряла вторую строчку в турнирной таблице.

Как пишет As, третье место по итогам сезона клуб будет считать провалом. Такой исход может «открыть новые сценарии», некоторые из которых «очень травмирующие».

Хотя Хави решил остаться в «Барсе» на следующий сезон, ему не гарантировано место в клубе. Невыполнение минимальной задачи – завершения чемпионата на втором месте – может поставить тренера под угрозу увольнения.

Отмечается, что при таком развитии событий клуб будет готов расстаться с несколькими из самых высокооплачиваемых игроков – например, , Френки де и Робертом Левандовским. В случае с поляком важную роль в решении о его будущем также будет играть его возраст.

Некоторые футболисты, такие как , могут потерять статус неприкосновенных. Вопрос о продлении контрактов с Серджи Роберто и другими игроками будет отложен на «неопределенный срок» – клуб не будет учитывать желания тренера.

Кроме того, и Жоау Канселу вряд ли останутся в «Барсе» по истечении срока аренды, если клуб займет третью строчку. Для большинства игроков, арендованных другими клубами – в том числе Ансу Фати – двери в «блауграну» тоже будут закрыты.

Сейчас только 5 игроков имеют статус неприкосновенных – это Ламин Ямаль, Гави, Фермин Лопес, Пау Кубарси и Марк-Андре тер Стеген. С остальными клуб может расстаться.