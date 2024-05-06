Хави могут уволить, если «Барса» финиширует 3-й в Ла Лиге. Клуб может расстаться с рядом игроков, неприкосновенны лишь пятеро (As)
«Барселона» не будет удовлетворена 3-м местом по итогам сезона Ла Лиги.
В 34-м туре чемпионата Испании «блауграна» потерпела поражение от «Жироны» (2:4) и потеряла вторую строчку в турнирной таблице.
Как пишет As, третье место по итогам сезона клуб будет считать провалом. Такой исход может «открыть новые сценарии», некоторые из которых «очень травмирующие».
Хотя Хави решил остаться в «Барсе» на следующий сезон, ему не гарантировано место в клубе. Невыполнение минимальной задачи – завершения чемпионата на втором месте – может поставить тренера под угрозу увольнения.
Отмечается, что при таком развитии событий клуб будет готов расстаться с несколькими из самых высокооплачиваемых игроков – например, Рональдом Араухо, Френки де Йонгом и Робертом Левандовским. В случае с поляком важную роль в решении о его будущем также будет играть его возраст.
Некоторые футболисты, такие как Педри, могут потерять статус неприкосновенных. Вопрос о продлении контрактов с Серджи Роберто и другими игроками будет отложен на «неопределенный срок» – клуб не будет учитывать желания тренера.
Кроме того, Жоау Феликс и Жоау Канселу вряд ли останутся в «Барсе» по истечении срока аренды, если клуб займет третью строчку. Для большинства игроков, арендованных другими клубами – в том числе Ансу Фати – двери в «блауграну» тоже будут закрыты.
Сейчас только 5 игроков имеют статус неприкосновенных – это Ламин Ямаль, Гави, Фермин Лопес, Пау Кубарси и Марк-Андре тер Стеген. С остальными клуб может расстаться.
собирался уйти, потом передумал. а через неделю его самого уволят. вот это фантасмагория по-каталански 🤡
раздаются звуки заставки санта-барбары
- «Уходи»
Хави: «Вы не поняли, я ухожу»
- «Так уходи уже»
Хави: «Ах так? Тогда я остаюсь»
Только представьте эту историю сначала Хави сказал, что уйдет и на всех пресс-конференциях заявлял что при любом раскладе он свой выбор не изменит и покинет клуб летом, после переобулся и решил остаться, но по итогу был уволен. Тут история явно круче в Спартаке тренеров меняют
Тен Хаг: хочу в Барселооооону.