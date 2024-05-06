Хави могут уволить, если «Барса» финиширует 3-й в Ла Лиге. Клуб может расстаться с рядом игроков, неприкосновенны лишь пятеро (As)

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«Барселона» не будет удовлетворена 3-м местом по итогам сезона Ла Лиги.

В 34-м туре чемпионата Испании «блауграна» потерпела поражение от «Жироны» (2:4) и потеряла вторую строчку в турнирной таблице.

Как пишет As, третье место по итогам сезона клуб будет считать провалом. Такой исход может «открыть новые сценарии», некоторые из которых «очень травмирующие». 

Хотя Хави решил остаться в «Барсе» на следующий сезон, ему не гарантировано место в клубе. Невыполнение минимальной задачи – завершения чемпионата на втором месте – может поставить тренера под угрозу увольнения. 

Отмечается, что при таком развитии событий клуб будет готов расстаться с несколькими из самых высокооплачиваемых игроков – например, Рональдом Араухо, Френки де Йонгом и Робертом Левандовским. В случае с поляком важную роль в решении о его будущем также будет играть его возраст. 

Некоторые футболисты, такие как Педри, могут потерять статус неприкосновенных. Вопрос о продлении контрактов с Серджи Роберто и другими игроками будет отложен на «неопределенный срок» – клуб не будет учитывать желания тренера. 

Кроме того, Жоау Феликс и Жоау Канселу вряд ли останутся в «Барсе» по истечении срока аренды, если клуб займет третью строчку. Для большинства игроков, арендованных другими клубами – в том числе Ансу Фати – двери в «блауграну» тоже будут закрыты. 

Сейчас только 5 игроков имеют статус неприкосновенных – это Ламин Ямаль, Гави, Фермин Лопес, Пау Кубарси и Марк-Андре тер Стеген. С остальными клуб может расстаться. 

44 комментария
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Вот это Санта - Барбара )))
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Слова о величии очень сильно вредят команде, которую великой сейчас никак не назовешь. Но почему-то после каждой игры звучат эти самые слова…
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Если будут увольнять, то уйду сам )
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Пока не уходи, мы тебя сами уволим:)
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ой цирк 🤣 "я ухожу", "команда достигла прогресса - я остаюсь", "я как президент счастлив, что Хави решил остаться, он часть семьи", "не займешь второе место - уволим"🤣🤣🤣
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А если четвёртое, не уволят?
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Напоминаю, игра у команды пропала вместе с желанием футболистов умирать на поле сразу как Хави заявил, что остаётся.
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Жирона и Атлетико, поднажмите, родненький)
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ахахахаха
собирался уйти, потом передумал. а через неделю его самого уволят. вот это фантасмагория по-каталански 🤡
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Ответ БолельщикСоСтажем
Вот это Санта - Барбара )))
Барсбара
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Ответ Финансист101
Слова о величии очень сильно вредят команде, которую великой сейчас никак не назовешь. Но почему-то после каждой игры звучат эти самые слова…
Со Спартаком та же история. Лучше принять реальность, проще будет достичь успехов и вернуться на желанный уровень
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Ответ БолельщикСоСтажем
Вот это Санта - Барбара )))
Уходя - уходи. Дал заднюю, для того чтобы его ушли. Многоходовочка, однако.
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поднять ворота, опустить ворота, поднять ворота

раздаются звуки заставки санта-барбары
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Ответ БолельщикСоСтажем
Вот это Санта - Барбара )))
Санта Барсара
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Хави: «Я ухожу»

- «Уходи»

Хави: «Вы не поняли, я ухожу»

- «Так уходи уже»

Хави: «Ах так? Тогда я остаюсь»
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Ответ Ozz99
Уходя - уходи. Дал заднюю, для того чтобы его ушли. Многоходовочка, однако.
Когда ты сам уходишь из клуба тебе не полагается неустойка. Видимо Абаскаль вернувшись в Испанию дал пару советов Хави как нужно тренировать, чтобы заработать хорошие деньги.
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А играть кто будет ,эти пятеро
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Очередной рычаг от Бартомеу
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Чот заржал от мысли, что Лапортыч провернул финт, мол Хави уходит и тем самым бросает на него тень, потом уговаривает остаться и сам же его увольняет. Типа не ты меня бросаешь, а я тебя 😃
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Как же им там жить весело.
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Ответ Влад Аронофски
ой цирк 🤣 "я ухожу", "команда достигла прогресса - я остаюсь", "я как президент счастлив, что Хави решил остаться, он часть семьи", "не займешь второе место - уволим"🤣🤣🤣
Ну вот нашелся же поселковый дурачок, который любые сплетни из желтых газет на веру воспринимает. Вот где где цирк, а у тебя в нем абонемент, как у работника)
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Это будет фиаско для Хави если его уволят
Только представьте эту историю сначала Хави сказал, что уйдет и на всех пресс-конференциях заявлял что при любом раскладе он свой выбор не изменит и покинет клуб летом, после переобулся и решил остаться, но по итогу был уволен. Тут история явно круче в Спартаке тренеров меняют
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После такого тренерская карьера Хави будет окончена. Зря время в пустынях потратил
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Ответ tampa-bay
А разница 2 занимать или 3? одно и тоже ведь
за 2 место дают место в суперкубке, за 3 вроде нет
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Они его уговорили остаться только для того, чтобы самим уволить..
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А разница 2 занимать или 3? одно и тоже ведь
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Шо, опять
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Тренера убрать, полкоманды продать, всех арендованных вернуть - это все из-за непопадания на турнир с призовыми 6 млн долларов?
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Тен Хаг: хочу в Баварию.
Тен Хаг: хочу в Барселооооону.
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Математически бчк ещё может вылететь из зоны ЛЧ. И тогда мы снова услышим, что ЛЕ это оооочень престижный турнир!) Бильбао верим!
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