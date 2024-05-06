Черчесов о возможном возвращении в «Спартак»: «Время уходит, а моложе мы не становимся. Когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность?»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении в «Спартак».

– Многие болельщики связывают ваше имя с командой «Спартак».

– Так происходит. Если бы этого не было, то это было бы удивительно. Всю жизнь в «Спартаке» как игрок или тренер работал. Добиваешься каких‑то успехов в других клубах, доказываешь свою состоятельность. Наверное, ассоциация какая‑то проходит. Но там люди работают, знают, что и как им надо.

Как я люблю говорить: время никогда не приходит – время только уходит. Поэтому время уходит, а моложе мы не становимся. Так что когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность? И я говорю не только про «Спартак», – сказал бывший главный тренер сборной России в эфире программы «Человек из футбола» на «Матч Премьер». 

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34 комментария
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"Всю жизнь в «Спартаке» как игрок или тренер работал"

В Тироле с Дрезденом дольше играл, чем в Спартаке. Да и тренером всего 1 год был.
+22
0
+22
Какие это такие болельщики связывают Шашлычника со Спартаком? Я таких не знаю, а вы?
+20
-3
+17
Не надо
+18
-6
+12
А для чего он на игру с Локо пришёл в шарфе паровозов кстати?
+7
0
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Ответ Николай Бойко
Как олдовый хейтер Спартака, очень хочу, чтобы Стас вернулся
Как болельщик Спартака,очень не хочу возвращения Черчесова
+10
-3
+7
Ответ Инсаф Галиуллинн
А для чего он на игру с Локо пришёл в шарфе паровозов кстати?
Погудеть
+6
0
+6
Или несостоятельность. На закате карьеры.
+8
-3
+5
Ответ Круглый С
Какие это такие болельщики связывают Шашлычника со Спартаком? Я таких не знаю, а вы?
Враги
+6
-2
+4
Сиди где посажен
+4
-1
+3
Вратарей, и то нельзя доверить.
+2
0
+2
Ответ Евгений Кузнецов
понятно, что если руководство Спартака хочет в следующем сезоне бороться за золото, то нужно брать Черчесова или Ивича если снова другие цели - подойдёт любой другой рандомный тренер
Почему не Божовича и не Парфенова какого-нибудь, а Черчесова?
Первые два хоть что-то в России брали в титулах.
+1
0
+1
Ответ Круглый С
Какие это такие болельщики связывают Шашлычника со Спартаком? Я таких не знаю, а вы?
"Болельщики"
+1
0
+1
Ответ Всем доволен
Не надо
А Мы за )
+1
0
+1
Говорит по конспектам Кличко старшего
+2
-1
+1
Черчесов в Спартаке, это было бы прекрасно))) хотя бы ради гениальных пресс-конференций!
+5
-4
+1
вот и бомба подъехала
+1
0
+1
понятно, что если руководство Спартака хочет в следующем сезоне бороться за золото, то нужно брать Черчесова или Ивича

если снова другие цели - подойдёт любой другой рандомный тренер
+3
-2
+1
Если коротко: ну возьмите уже меня #####!
+1
0
+1
Верните Станислава Саламовича в Спартак, люди добрые!!!
+5
-5
0
Ответ Никому_никабельный
"Болельщики"
Личные болельщики Уςςатого полевого командира ☝️🤡
0
0
0
Стас навсегда!
+1
-1
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Да бросьте, со Спартаком возможно всё, пригласят они Стаса, он провалится и потом как обычно на аналогов Абаскаля обратят внимание
В Спартаке любят цикличность
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Ответ Мукунку хороший
Как болельщик Спартака,очень не хочу возвращения Черчесова
Да бросьте, со Спартаком возможно всё, пригласят они Стаса, он провалится и потом как обычно на аналогов Абаскаля обратят внимание
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Честно говоря именно при нем помню Спартак показывал наверное саму интересную игру в последние годы, матчи с Селтиком например (наверное самый классный состав за 20 лет : Павлюченко Веллитон Быстров Титов Калина, Ковач Моцарт Йиранек). Понятно что при Каррере были крутые результаты, но я именно про игру команды. Но с другой стороны при Черчесове и Динамо Киев случился потом. Но, все же хотелось бы ещё посмотреть на него в Спартаке, все равно кандидатов толковых нет, да и уже не верится что у кого то из иностранцев что то получится (тут дело не в них, а в руководстве).
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Какой-то поток слов, если честно... Прямо: "Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы бы знали, что это такое" (с)
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не надо, дядя
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Опять этот магистр Йода двухкопеечными афоризмами заговорил! Философ, #####
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Легенда не хуже Заремы! Ждем тебя Стас в ФКСМе! Соскучились уже по 1:5!
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Вот Черчесова за что не любят? За слегка надменные пресс-конференции.

А так - добротный опытный тренер, который знает чего хочет и как этого достичь. Возможно, вообще лучший из доступных (Клопа к нам не поедет)

Спартаку бы очень подошёл. Но из-за всякой эмоциональной шелухи на это мало шансов.
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Его даже в списке нет кандидатов, на хера брать эти бесполезные интервью не понимаю .
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