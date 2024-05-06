Черчесов о возможном возвращении в «Спартак»: «Время уходит, а моложе мы не становимся. Когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность?»
Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении в «Спартак».
– Многие болельщики связывают ваше имя с командой «Спартак».
– Так происходит. Если бы этого не было, то это было бы удивительно. Всю жизнь в «Спартаке» как игрок или тренер работал. Добиваешься каких‑то успехов в других клубах, доказываешь свою состоятельность. Наверное, ассоциация какая‑то проходит. Но там люди работают, знают, что и как им надо.
Как я люблю говорить: время никогда не приходит – время только уходит. Поэтому время уходит, а моложе мы не становимся. Так что когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность? И я говорю не только про «Спартак», – сказал бывший главный тренер сборной России в эфире программы «Человек из футбола» на «Матч Премьер».
В Тироле с Дрезденом дольше играл, чем в Спартаке. Да и тренером всего 1 год был.
Первые два хоть что-то в России брали в титулах.
если снова другие цели - подойдёт любой другой рандомный тренер
А так - добротный опытный тренер, который знает чего хочет и как этого достичь. Возможно, вообще лучший из доступных (Клопа к нам не поедет)
Спартаку бы очень подошёл. Но из-за всякой эмоциональной шелухи на это мало шансов.