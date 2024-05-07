Тарасенко остался без бросков в створ в 4-м подряд матче в этом плей-офф. У него 2 броска мимо и «минус 2» за 13:08 с «Бостоном»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко остался без очков и без бросков в 1-й игре серии с «Бостоном».

«Флорида» уступила «Брюинс» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 0-1). 

В активе россиянина 3 (1+2) очка в 6 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 1» и 4 бросках в створ.

Сегодня Тарасенко (13:08, 1:55 – в большинстве, «минус 2») в 4-й раз подряд в этом плей-офф остался без бросков в створ – 2 прошли мимо, еще 1 был заблокирован.

На счету нападающего «Пантерс» также 1 блок. 

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2 комментария
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Крутое усиление кошаков😂
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Красава, достойный последователь Овечкина))
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