Тарасенко остался без бросков в створ в 4-м подряд матче в этом плей-офф. У него 2 броска мимо и «минус 2» за 13:08 с «Бостоном»

Владимир Тарасенко остался без очков и без бросков в 1-й игре серии с «Бостоном».

« » уступила «Брюинс» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 0-1).

В активе россиянина 3 (1+2) очка в 6 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 1» и 4 бросках в створ.

Сегодня Тарасенко (13:08, 1:55 – в большинстве, «минус 2») в 4-й раз подряд в этом плей-офф остался без бросков в створ – 2 прошли мимо, еще 1 был заблокирован.

На счету нападающего «Пантерс» также 1 блок.