Ротенберг о 4:0 с Беларусью: «В преддверии инаугурации президента РФ нам важно было победить. Все бились на пределе, хотели проявить лучшие качества»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Владимир Путин G-Drive Арена Роман Ротенберг Политика Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался после победы «России 25» в Омске.

Сборная обыграла команду Беларуси в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0.

«Хотел бы отметить энергетику на арене. До слез как люди болеют, непередаваемое ощущение. На клубном уровне такого не может быть, только на уровне сборной могут быть такие эмоции.

Все бились на пределе, все хотели проявить лучшие качества. Для каждого мечта – играть за сборную.

В преддверии инаугурации президента РФ нам важно было победить. В то же время самое важное – следующая игра, 9 мая. Надо обязательно побеждать в следующей игре», – заявил главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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82 комментария
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Без этой победы гарант мог бы и заднюю дать, но Ромка не позволил случиться страшному
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Господи, ну и позорище.
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"В преддверии инаугурации президента РФ нам важно было победить."
Так далеко спорт от политики еще не уходил...
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А мог бы о президенте родной Финляндии подумать...
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Л-лизоблюдство
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Путину сразу доложили о блестящей и исторической победе сборной под руководством Романа
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Боже, сколько можно нести этот бред
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Ответ Data Architector
"В преддверии инаугурации президента РФ нам важно было победить." Так далеко спорт от политики еще не уходил...
Теперь я знаю, что будет инаугурация ещё))
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Это настолько плохо, что даже хорошо)
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День не прошел зря, удалось ввернуть услужливо восхвалительное упоминание императора в комментарий! Ротен даже без снотворного уснет теперь
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Ответ stereodamage!
Господи, ну и позорище.
Ха-ха, я тут живу(
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Великие победы сборной России под руководством гения тренерской мысли!
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Ответ Mohnatiy
А мог бы о президенте родной Финляндии подумать...
А Великобритания как же?))
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Так глубоко что глубже быть не может!!!
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Блин, только пять минут назад опубликовано. Зайду попозже, когда комментарии настоятся)))
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Есть ощущение, что он специально набрасывает и потом идеи читать комменты на спортсе :)
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Гениальный специалист
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С днем великой победы над Беларусью!
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Ответ Дмитрий Потепалин
А Великобритания как же?))
Там просто президента пока нет
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Мастерски притянул
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Хватит давать этого лизоблюда
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Ответ HRYNDEL
Так глубоко что глубже быть не может!!!
Вяльбе может
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Господи, как мы до этого дожили.
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Он потом будет рассказывать, как всю страну троллил.Ну не верю я, что он идиот до такой степени 🤣
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Боже, ну и шизик!
Почему 9 мая надо обязательно победить? Мы что, с немцами играем?
Батька, пропиши ему!
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А если бы проиграли? Иннагурацию отменили бы или что? Рома, прекращай. Даже не смешно. Ну нельзя быть совсем конченным.
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Господи...... . Прошу тебя......... Заткни его....... Он такой бред несёт ........
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Проводили старого президента с 4- го срока на 5-й с мощнейшей сборной Белорурусси со счётом 4-0
Символично и сакрально , что же устроит Ротен 9- мая ..? Страшно даже подумать ..
Рома так мощно ,,задвинул" , что у меня , старого циника - ресничка в глаз попала ..второй носовой платок меняю..
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РотомБредНесёт
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