Ротенберг о 4:0 с Беларусью: «В преддверии инаугурации президента РФ нам важно было победить. Все бились на пределе, хотели проявить лучшие качества»

Роман Ротенберг высказался после победы «России 25» в Омске.

Сборная обыграла команду в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0.

«Хотел бы отметить энергетику на арене. До слез как люди болеют, непередаваемое ощущение. На клубном уровне такого не может быть, только на уровне сборной могут быть такие эмоции.

Все бились на пределе, все хотели проявить лучшие качества. Для каждого мечта – играть за сборную.

В преддверии инаугурации президента РФ нам важно было победить. В то же время самое важное – следующая игра, 9 мая. Надо обязательно побеждать в следующей игре», – заявил главный тренер сборной «России 25» .