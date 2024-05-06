Ротенберг о 4:0 с Беларусью: «В преддверии инаугурации президента РФ нам важно было победить. Все бились на пределе, хотели проявить лучшие качества»
Роман Ротенберг высказался после победы «России 25» в Омске.
Сборная обыграла команду Беларуси в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0.
«Хотел бы отметить энергетику на арене. До слез как люди болеют, непередаваемое ощущение. На клубном уровне такого не может быть, только на уровне сборной могут быть такие эмоции.
Все бились на пределе, все хотели проявить лучшие качества. Для каждого мечта – играть за сборную.
В преддверии инаугурации президента РФ нам важно было победить. В то же время самое важное – следующая игра, 9 мая. Надо обязательно побеждать в следующей игре», – заявил главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Так далеко спорт от политики еще не уходил...
Почему 9 мая надо обязательно победить? Мы что, с немцами играем?
Батька, пропиши ему!
Символично и сакрально , что же устроит Ротен 9- мая ..? Страшно даже подумать ..
Рома так мощно ,,задвинул" , что у меня , старого циника - ресничка в глаз попала ..второй носовой платок меняю..