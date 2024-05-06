«Зенит» не побеждает 4 матча: 2 поражения, 2 ничьих. Дальше – две игры с ЦСКА

«Зенит» продлил серию без побед до 4 матчей.

Команда Сергея Семака не сумела обыграть « » (1:1) в 27-м туре Мир .

В последний раз петербуржцы побеждали 21 апреля – «Оренбург» (1:0). С тех пор у них два поражения и две ничьих.

В последних шести играх у действующего чемпиона России одна победа.

11 и 15 мая « » встретится с ЦСКА в Фонбет Кубке России и чемпионате.