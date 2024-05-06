«Зенит» не побеждает 4 матча: 2 поражения, 2 ничьих. Дальше – две игры с ЦСКА

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Факел Футбол

«Зенит» продлил серию без побед до 4 матчей.

Команда Сергея Семака не сумела обыграть «Факел» (1:1) в 27-м туре Мир РПЛ.

В последний раз петербуржцы побеждали 21 апреля – «Оренбург» (1:0). С тех пор у них два поражения и две ничьих.

В последних шести играх у действующего чемпиона России одна победа.

11 и 15 мая «Зенит» встретится с ЦСКА в Фонбет Кубке России и чемпионате.

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42 комментария
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Как можно играть на удержание с Факелом?, Семак, тебе там совсем плохо?
+40
-13
+27
Ответ luu
Как можно играть на удержание с Факелом?, Семак, тебе там совсем плохо?
Хорошее удержание, когда после 80 минуты было 4 опасных момента
+22
-7
+15
Игрок ЦСКА играет рукавом - нет пенки
Игрок Зенита играет рукавом - пенка
Помогите найти логику
+21
-12
+9
Ответ luu
Как можно играть на удержание с Факелом?, Семак, тебе там совсем плохо?
Команда атакует и даже забивает под конец матча - Семак играет на удержание. Кажется плохо здесь не Семаку
+9
-1
+8
Тем интереснее концовка. Ждем жаришку в последних турах.
+7
-1
+6
А денежки теперь от Краснодара и Динамо? Или от кого-то одного?
+3
0
+3
Ответ leppyanen
Тем интереснее концовка. Ждем жаришку в последних турах.
самое печальное, что такой слабенький зенит в итоге и станет чемпионом. До чего уровень чемпионата упал...
+4
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+3
Динамо реально ведь в гонке.
История конечно не терпит сослагательного наклонения, но как же обидно столько потерянных очков на ровном месте.
+3
0
+3
Семак антигений, имея в составе звездных бразильцев, ставит автобус против Баварии из Воронежа что ли?
Скажите Сереже, что это не Бавария, а Факел против них играет.
+2
0
+2
в очередной раз все сегодня убедились, что зенит - это позор россии. так бездарно сливают шансы на чемпионство, любезно предоставленные им динамой с краснодаром - это надо умудриться. только одарéнные на такое способны.
+3
-1
+2
Семак, родненький, продолжай в том же духе!
+5
-3
+2
Это повод продлить контракт с Семаком не до 2030, а до 2040.
+5
-3
+2
А я все думал, где же традиционный осенний кризис Зенита. А вот он-весной!
+3
-1
+2
Что-то мне подсказывает, с таким календарем будет новый чемпион, одно лишь жаль, очка Динамо с Краснодаром
+3
-1
+2
Ответ Fomin525
И ? 1-1
Спасибо Сухому надо за это сказать
+2
-1
+1
Ответ luu
Как можно играть на удержание с Факелом?, Семак, тебе там совсем плохо?
Ни в одном матче где он выпустил 3 центральных защитника зенит не победил. И наступает очередной на те же грабли
+1
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+1
Ответ SMART789
Я признаю, что ФК Зенит играет трусливо и отвратительно, но вот такие двойные стандарты у комментаторов оправдывающих этот пенальти и арбитра, при том, что 2 дня назад в кубке на такой же эпизод говорили, что это «рукав», это точно ок? Раньше не понимал ребят кто уходит смотреть другие чемпионаты, теперь понимаю
А Оренбург? там то вообще ниже нижнего😂😂
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Ну лично я не расстроюсь если Зенит станет чемпионом ) И если Зенит сейчас такой слабый, кто же мешает соперникам использовать этот шанс? Значит другие еще слабее. Чемпионом в любом случае стане сильнейший по итогам сезона.
+1
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Ответ SMART789
Я признаю, что ФК Зенит играет трусливо и отвратительно, но вот такие двойные стандарты у комментаторов оправдывающих этот пенальти и арбитра, при том, что 2 дня назад в кубке на такой же эпизод говорили, что это «рукав», это точно ок? Раньше не понимал ребят кто уходит смотреть другие чемпионаты, теперь понимаю
Т.е. Зенит может не стать чемпионом из-за того, что в ворота ЦСКА не поставили один раз пенальти?
+1
0
+1
Зенит молодцы.
+1
0
+1
Семаку что, доплачивают за создание интриги в РПЛ?
Что ни замена - то чудо дивное.
Ерохин и Сергеев - вот замены на последние минуты, но никак не деревянный Алип
+1
0
+1
Я признаю, что ФК Зенит играет трусливо и отвратительно, но вот такие двойные стандарты у комментаторов оправдывающих этот пенальти и арбитра, при том, что 2 дня назад в кубке на такой же эпизод говорили, что это «рукав», это точно ок?

Раньше не понимал ребят кто уходит смотреть другие чемпионаты, теперь понимаю
+6
-5
+1
Фезрук 2077. Гыгыгыгыгыгыгы...
+3
-2
+1
Сегодня протсо невезение. Два момента,отменили из-за офсайда, Пенальти. Если это знаменитый админресурс Газпрома,то очень плохо работают там. Плюс попадание в рукав у Мойзеса-не фол,а тут фол. Зенит сам виноват. Все таки надо бить не во вратаря.Хотя Беленов и отлично выбирал позицию. Зенит все еще на 1 месте. Следующий тур будет еще напряженее и интереснее.
+4
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В этом сезоне могли бы и на камень ножницы бумага чемпионство разыграть
+1
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Зенит играет не лучшим образом. Но когда тебе еще и судьм вставляют палки в колеса, то тут уже в разы труднее
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-3
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Семак к тебе вопросы, соберись там со своим штабом.
+1
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Семак, оставайся!
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В этом году первый раз сходил на Газпром арену на матч с Локо лучше бы не ходил)))и так весь сезон лучше бы не смотрел
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ЦСКА пройдёт дальше в Кубке, Зенит легко возьмёт 3 очка в чемпионате.
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