«Зенит» не побеждает 4 матча: 2 поражения, 2 ничьих. Дальше – две игры с ЦСКА
«Зенит» продлил серию без побед до 4 матчей.
Команда Сергея Семака не сумела обыграть «Факел» (1:1) в 27-м туре Мир РПЛ.
В последний раз петербуржцы побеждали 21 апреля – «Оренбург» (1:0). С тех пор у них два поражения и две ничьих.
В последних шести играх у действующего чемпиона России одна победа.
11 и 15 мая «Зенит» встретится с ЦСКА в Фонбет Кубке России и чемпионате.
Игрок Зенита играет рукавом - пенка
Помогите найти логику
История конечно не терпит сослагательного наклонения, но как же обидно столько потерянных очков на ровном месте.
Скажите Сереже, что это не Бавария, а Факел против них играет.
Что ни замена - то чудо дивное.
Ерохин и Сергеев - вот замены на последние минуты, но никак не деревянный Алип
Раньше не понимал ребят кто уходит смотреть другие чемпионаты, теперь понимаю