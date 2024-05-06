Судьи отменили гол Клаудиньо «Факелу» на 89-й минуте из-за офсайда у Вендела
Гол Клаудиньо в концовке матча против «Факела» был отменен.
Полузащитник «Зенита» забил в ворота воронежской команды на 89-й минуте в матче 27-го тура Мир РПЛ (1:1). Это произошло при счете 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
Главный арбитр Алексей Сухой обратился к ВАР и, посмотрев повтор эпизода, отменил взятие ворот из-за офсайда у Вендела в развитии голевой атаки.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
В добавленное время «Зенит» пропустил – Сухой назначил пенальти за игру рукой Нуралы Алипа в штрафной площади. На 12-й добавленной минуте 11-метровый реализовал Евгений Марков.
Ауууууу
если не ошибаюь
по пенальти вопросы почему такие ставят в наши ворота и точно такие же нам не ставят
а не от мяча
Тут же обычный пассивный офсайд