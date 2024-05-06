Судьи отменили гол Клаудиньо «Факелу» на 89-й минуте из-за офсайда у Вендела

Гол Клаудиньо в концовке матча против «Факела» был отменен.

Полузащитник « » забил в ворота воронежской команды на 89-й минуте в матче 27-го тура Мир (1:1). Это произошло при счете 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Главный арбитр обратился к ВАР и, посмотрев повтор эпизода, отменил взятие ворот из-за офсайда у в развитии голевой атаки.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

В добавленное время «Зенит» пропустил – Сухой назначил пенальти за игру рукой в штрафной площади. На 12-й добавленной минуте 11-метровый реализовал .