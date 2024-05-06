Судьи отменили гол Клаудиньо «Факелу» на 89-й минуте из-за офсайда у Вендела

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Евгений Марков Алексей Сухой видеоповторы Клаудиньо Вендел Нуралы Алип Футбол

Гол Клаудиньо в концовке матча против «Факела» был отменен.

Полузащитник «Зенита» забил в ворота воронежской команды на 89-й минуте в матче 27-го тура Мир РПЛ (1:1). Это произошло при счете 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Главный арбитр Алексей Сухой обратился к ВАР и, посмотрев повтор эпизода, отменил взятие ворот из-за офсайда у Вендела в развитии голевой атаки.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

В добавленное время «Зенит» пропустил – Сухой назначил пенальти за игру рукой Нуралы Алипа в штрафной площади. На 12-й добавленной минуте 11-метровый реализовал Евгений Марков.

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54 комментария
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Раньше в ответ на набросы про админресурс Зенита можно было тыкать в прошлогодний чемпионский матч со Спартаком, теперь у нас для этого целый сезон! :)
+55
-11
+44
Ответ Фёдор Кузнецов
В Манчестерском дерби Рэшфорд находясь в оффсайде бежал за мячом, но не коснулся, МЮ забил и гол засчитали, здесь Вендел не идёт к мячу, не касается него, но гол отменили
Ну да, английские судьи - эталон, просто в палату мер и весов
+44
-11
+33
В Манчестерском дерби Рэшфорд находясь в оффсайде бежал за мячом, но не коснулся, МЮ забил и гол засчитали, здесь Вендел не идёт к мячу, не касается него, но гол отменили
+40
-16
+24
Вендел на 15 см за спиной защитника, пас идет на ход по другую сторону от него, Венделу приходится оббегать по более крутой дуге, какое преимущество он тут извлек? При том что даже не коснулся мяча далее в эпизоде
+40
-20
+20
Ответ Ноу криминалити
Ну да, английские судьи - эталон, просто в палату мер и весов
Нет, Сухой эталон судьи, с его решений надо брать пример
+22
-4
+18
Админресурс
Ауууууу
+30
-12
+18
Ответ vladosthebest
Давно ли главные судьи бегают к монитору чтобы проверить эпизод на предмет офсайда? Что за трэш вооьще?😮😝
Он оценивал влияние Вендела на эпизод, после того как на ВАРе подсказали, что тот точно находился в офсайде
+21
-7
+14
После такого судейства самый прикол, что есть люди, которые считают что Газпром заставляет терять очки Краснодар и Динамо. Ну типа чтоб они не обогнали. То есть обеспечить себе в своих же матчах победы над Рубином, Оренбургом, Факелом, тем же Динамо, Газпром не может. А вот заставить слить претендующую на золото команду - это да. Ну бред же.
+17
-4
+13
Ответ Ноу криминалити
Да плевать мне на Сухого, но приводить в пример самых донных судей из топ-5 лиг (английских) - сильно
Я привожу решение, которое никто не признал ошибочным из топового матча, где случилась похожая ситуация
+13
-1
+12
Давно ли главные судьи бегают к монитору чтобы проверить эпизод на предмет офсайда? Что за трэш вооьще?😮😝
+21
-9
+12
Точно такой же гол защитали в матче Манчестер Юнайтед
если не ошибаюь
+13
-2
+11
здесь чистый офсайд, вопросов нет
по пенальти вопросы почему такие ставят в наши ворота и точно такие же нам не ставят
+14
-7
+7
С одной стороны Вендел на эпизод влиял, с другой - а что если он знал о своем офсайде, но деться ему некуда было? Ну то есть он знает об офсайде и просто бежит мимо и не касается мяча. Он же не виноват, что этот защитник за ним бежит - это проблемы защитника. Короче, эпизод спорный, но почему-то все спорные эпизоды в концовке судьи трактовали против Зенита.
+11
-5
+6
Ответ Wesley
Вендел на 15 см за спиной защитника, пас идет на ход по другую сторону от него, Венделу приходится оббегать по более крутой дуге, какое преимущество он тут извлек? При том что даже не коснулся мяча далее в эпизоде
А то, что он освобождает от защитника зону для Клаудинье и тот остаётся один перед воротами вы не видите?
+20
-14
+6
Ответ Wesley
Ещё раз, если непонятно. Вендел в эпизоде 1) бежит ОТ ворот, и только потом к воротам, оббегая защитника 2) НЕ касается мяча
Почитайте определение пассивного офсайда. НЕ обязательно касаться мяча, чтобы влиять на эпизод
+8
-4
+4
Ответ БУРЧАЛКИН
Точно такой же гол защитали в матче Манчестер Юнайтед если не ошибаюь
И это решение раскритиковали в Англии все
+5
-2
+3
Ответ Fomin525
Пассивный , он мяча не трогал
Он активно участвовал в эпизоде, мешая защитнику сыграть в мяч. К чему эти споры в очевидных моментах?
+2
0
+2
Ответ Rundatgame
После такого судейства самый прикол, что есть люди, которые считают что Газпром заставляет терять очки Краснодар и Динамо. Ну типа чтоб они не обогнали. То есть обеспечить себе в своих же матчах победы над Рубином, Оренбургом, Факелом, тем же Динамо, Газпром не может. А вот заставить слить претендующую на золото команду - это да. Ну бред же.
да это больные люди, зачем обращать внимания на юродивых?)
+3
-1
+2
Здесь без вопросов офсайд
+5
-3
+2
Ответ Dynamite
А то, что он освобождает от защитника зону для Клаудинье и тот остаётся один перед воротами вы не видите?
Ещё раз, если непонятно. Вендел в эпизоде 1) бежит ОТ ворот, и только потом к воротам, оббегая защитника 2) НЕ касается мяча
+8
-6
+2
Ответ Александр Калачев
И это решение раскритиковали в Англии все
Но там Решфорд бежал к мячу,
а не от мяча
Тут же обычный пассивный офсайд
+1
0
+1
Ответ БУРЧАЛКИН
Точно такой же гол защитали в матче Манчестер Юнайтед если не ошибаюь
И там был скандал
+5
-4
+1
чистый гол, Вендел даже не касался мяча, такие оффсайды никогда не свистели
+12
-11
+1
Ответ Ноу криминалити
Пассивный офсайд никогда никто не свистел, ни разу
Пассивным он был бы если бы защитников рядом не было
0
0
0
Ответ Анатолий Дмитриевич
да это больные люди, зачем обращать внимания на юродивых?)
Я и не обращаю, просто удивляюсь их уровню альтернативности мышления ))
0
0
0
Ответ vladosthebest
Давно ли главные судьи бегают к монитору чтобы проверить эпизод на предмет офсайда? Что за трэш вооьще?😮😝
как ВАР ввели, так и бегают (при желании)
0
0
0
Ответ Анатолий Дмитриевич
да это больные люди, зачем обращать внимания на юродивых?)
Толя, кстати, не слышал что именно там заряжали воронежские пару раз про Зенит в концовке. "Зенит- омно..." и дальше несколько слов каких-то?
0
0
0
Ответ SMART789
здесь чистый офсайд, вопросов нет по пенальти вопросы почему такие ставят в наши ворота и точно такие же нам не ставят
Ты чё , Зенит всё купил , ты ничего не понимаешь)
0
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0
Ответ Карл_Иваныч
Сухой, а замочил "Зенит" будто Мокрый
Суууходрищев!
0
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0
Ответ Ноу криминалити
Ну да, английские судьи - эталон, просто в палату мер и весов
Английские судьи - эталон, российские судьи - этанол
0
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