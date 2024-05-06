«Зенит» единолично возглавляет таблицу РПЛ за 3 тура до конца сезона. «Краснодар» и «Динамо» отстают на 1 балл

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Краснодар Футбол

«Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака набрала одно очко, сыграв вничью с «Факелом» (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

«Зенит» с 51 очком в 27 играх лидирует в турнирной таблице чемпионата за три тура до завершения сезона.

Вторую позицию занимает «Краснодар» (50 очков), третью – «Динамо» (50 очков). «Быки» выше в таблице по дополнительным показателям.

В следующем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» встретится со «Спартаком», «Динамо» – с «Балтикой».

123 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Динамо, я прошу вас, забирайте чемпионство
+106
-32
+74
Ну да, вот за этот эпизод пенальти в ворота Зенита,а за эпизод с игроков ЦСКА не пенальти. Продолжайте дальше рассказывать про админресурс Зенита.
+95
-38
+57
Этот чемпионат никто не выиграет. Вопрос лишь в том, кто именно его проиграет.
+41
-1
+40
Ответ АланСмити
Ну да, вот за этот эпизод пенальти в ворота Зенита,а за эпизод с игроков ЦСКА не пенальти. Продолжайте дальше рассказывать про админресурс Зенита.
Да даже с Прохиным не пенальти. А вот тут, пожалуйста. Это без сомнения заказ. Весь сезон этот судейский беспредел продолжается.
+45
-15
+30
Ответ Дмитрий Шуткин
Сегодня маленький праздник у всей страны!!!
отмечаешь единоличное лидерство Зенита?
+31
-7
+24
Судейское позорище очередное , с ЦСКА не пенальти а здесь пенальти , один в один , только футболки разного цвета и принадлежность к городу разная , признать вне игры Венделл это вообще пик произвола , вперёд Москва - чтоб вы провалились!!!
+30
-8
+22
Сухому памятник на ВТБ,хотя больше заслуживает место в Бутырке за свои откровенные доги
+44
-22
+22
Сухой: Динамо, жду денежки на карту
+22
-1
+21
Админресурс во всей красе.
+37
-17
+20
А потом говорят про админресурс. Напомню, что за более очевидную руку в матче с Оренбургом Зениту пенальти не поставили.
+26
-7
+19
А какой же интересный у нас Чамп. Вот без иронии 👏
+24
-7
+17
Тут рука - пенальти.
В Оренбурге - Рука пенальти.
В Нижнем Новгороде - рука и не пенальти.
Как судьи работают, не понятно
+14
0
+14
просто классика Зенита этого сезона уйма моментов и во вратаря,а потом привоз пенальти.
+15
-3
+12
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Динамо, я прошу вас, забирайте чемпионство
Об этом просят Зенит, Краснодар и еще 13 клубов.
+15
-3
+12
В этом сезоне арбитры сделали намного больше для создания интриги, чем Краснодар.
+12
-1
+11
Сухой MVP матча, сделал дубль
+12
-1
+11
Обидно, но виноваты сами. А "лучшим болельщикам России" желаю увидеть-таки ФНЛ в следующем году. Гопота невоспитанная
+15
-5
+10
Ответ Стивен Дедал
Этот чемпионат никто не выиграет. Вопрос лишь в том, кто именно его проиграет.
Верно, это будет самый слабый чемпион на моей памяти, играют как калеки...
+10
-1
+9
С такой игрой чемпионом стрёмно становится, позорная игра в этом сезоне… тяжело смотреть на игру родного клуба
+10
-1
+9
Ответ fil_spb
Да даже с Прохиным не пенальти. А вот тут, пожалуйста. Это без сомнения заказ. Весь сезон этот судейский беспредел продолжается.
Сухой судил матч Балтика Зенит, где Круговому лицо в кровь разбивают и он даже фол не свистит, матч Локо-Зенит, где Пиняев прямыми шипами бьёт в колено игроки Зениту , и Сухой даёт только жёлтую, в кубке матч Зенит Спартак, где Джикия бьёт Караваева и не ставится очевидный пенальти и сегодня очередное убийство от этой мерзости
+11
-2
+9
Ответ Bartez1986
Давайте уже просто признаемся. Заговора нет. Есть днищенское судейство. В любую сторону.
Когда против Спартака это у вас специально топят клуб, а против Зенита это норма, ну случайно бывает
+8
-1
+7
Семаку только в этом сезоне купили игроков на 50 млн евро, чтобы он с тонущим Факелом выпускал пятого защитника удерживать счет.
+7
0
+7
Ответ Forte Live
А какой же интересный у нас Чамп. Вот без иронии 👏
Поддерживаю
+8
-1
+7
Пацаны, не ноем, играйте, бейтесь, всегда нас давили, терпим, бьемся за Стрелку!
+7
0
+7
самый потный чемпионат в истории, победить может любая из трех команд
+7
-1
+6
Давайте уже просто признаемся. Заговора нет. Есть днищенское судейство. В любую сторону.
+9
-4
+5
Дайте чемпионство Динамо, дайте Краснодару, да хоть им обоим дайте, но ПОЖАЛУЙСТА закончите это судейский позор в играх Зенита, так нельзя судить
+12
-7
+5
Воронеж, спасибо за интригу!
+8
-3
+5
Треш,надеюсь Динамо станет чемпионом.

Что Зенит,что Краснодар это просто ужас
+18
-13
+5
Семак пиши заявление на увольнение, зачем казаха выпустил?
Зачем играл рукой, там нечего опасного не было.
+6
-1
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий