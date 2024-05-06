«Зенит» единолично возглавляет таблицу РПЛ за 3 тура до конца сезона. «Краснодар» и «Динамо» отстают на 1 балл
«Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
Команда тренера Сергея Семака набрала одно очко, сыграв вничью с «Факелом» (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
«Зенит» с 51 очком в 27 играх лидирует в турнирной таблице чемпионата за три тура до завершения сезона.
Вторую позицию занимает «Краснодар» (50 очков), третью – «Динамо» (50 очков). «Быки» выше в таблице по дополнительным показателям.
В следующем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» встретится со «Спартаком», «Динамо» – с «Балтикой».
В Оренбурге - Рука пенальти.
В Нижнем Новгороде - рука и не пенальти.
Как судьи работают, не понятно
Что Зенит,что Краснодар это просто ужас
Зачем играл рукой, там нечего опасного не было.