«Зенит» единолично возглавляет таблицу РПЛ за 3 тура до конца сезона. «Краснодар» и «Динамо» отстают на 1 балл

«Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Команда тренера Сергея Семака набрала одно очко, сыграв вничью с « » (1:1) в матче 27-го тура Мир .

« » с 51 очком в 27 играх лидирует в турнирной таблице чемпионата за три тура до завершения сезона.

Вторую позицию занимает « » (50 очков), третью – « » (50 очков). «Быки» выше в таблице по дополнительным показателям.

В следующем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» встретится со «Спартаком», «Динамо» – с «Балтикой».