Главный тренер «Виннипега» Боунесс завершил карьеру

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс объявил о завершении тренерской карьеры.

69-летний тренер возглавлял «Джетс» с 2022 года.

« » под руководством Боунесса занял второе место в Центральном дивизионе , набрав 110 очков в 82 играх сезона-2023/24.

В плей-офф клуб проиграл «Колорадо» (1-4 в серии) в первом раунде.

Ранее стало известно, что вошел в число финалистов на приз лучшему тренеру сезона НХЛ.

Ранее он возглавлял «Бостон», «Оттаву», «Айлендерс», «Койотис» и «Даллас».

Боунесс выходил в финал Кубка Стэнли в качестве помощника тренера «Ванкувера» в 2011 году, в качестве ассистента тренера «Тампы» в 2015-м и в качестве главного тренера «Далласа» в 2020-м.