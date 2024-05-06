Главный тренер «Виннипега» Боунесс завершил карьеру

Теги Кубок Стэнли НХЛ Виннипег Рик Боунесс Хоккей

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс объявил о завершении тренерской карьеры.

69-летний тренер возглавлял «Джетс» с 2022 года.

«Виннипег» под руководством Боунесса занял второе место в Центральном дивизионе НХЛ, набрав 110 очков в 82 играх сезона-2023/24.

В плей-офф клуб проиграл «Колорадо» (1-4 в серии) в первом раунде.

Ранее стало известно, что Рик Боунесс вошел в число финалистов на приз лучшему тренеру сезона НХЛ.

Ранее он возглавлял «Бостон», «Оттаву», «Айлендерс», «Койотис» и «Даллас».

Боунесс выходил в финал Кубка Стэнли в качестве помощника тренера «Ванкувера» в 2011 году, в качестве ассистента тренера «Тампы» в 2015-м и в качестве главного тренера «Далласа» в 2020-м.

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5 комментариев
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Не повезло им на Колорадо попасть
+3
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+3
Ответ Илья Ганин
Не повезло им на Колорадо попасть
Ну в нынешнем Центральном дивизионе им надо было первое место занимать, чтобы избежать в 1-м раунде Даллас и Колорадо.
+2
0
+2
👏👏👏
+2
-1
+1
Ответ Илья Ганин
Не повезло им на Колорадо попасть
Думаешь, им было бы проще против Вегаса играть или Далласа, к примеру? Как раз с Эвз у них были шансы, потому что боттом у Колорадо такой себе, Георгиев далеко не безупречен, а Винни могут играть от обороны. Могут, но не играли, и это уже чисто тренерское поражение, уж одно звено, пускай и настолько крутое, им было под силу хотя бы попытаться сдержать)
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