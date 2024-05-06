«Зенит» пропустил с пенальти на 101-й после игры Алипа рукой. «Факел» сравнял счет – 1:1
«Зенит» упустил победу в конце матча с «Факелом».
На 8-й добавленной минуте защитник гостей Нуралы Алип сыграл рукой в своей штрафной площади после навеса. Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, назначил пенальти в ворота «Зенита».
Форвард Евгений Марков на 11-й добавленной точным ударом сравнял счет в матче 27-го тура Мир РПЛ – 1:1.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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