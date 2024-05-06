«Зенит» пропустил с пенальти на 101-й после игры Алипа рукой. «Факел» сравнял счет – 1:1

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Евгений Марков Алексей Сухой видеоповторы Нуралы Алип Футбол

«Зенит» упустил победу в конце матча с «Факелом».

На 8-й добавленной минуте защитник гостей Нуралы Алип сыграл рукой в своей штрафной площади после навеса. Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, назначил пенальти в ворота «Зенита».

Форвард Евгений Марков на 11-й добавленной точным ударом сравнял счет в матче 27-го тура Мир РПЛ – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Материалы по теме

91 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"после игры Алипа рукой"

После попадания в ту же точку Мойзесу что спортсру писал? А вот что "Мяч попал Мойзесу в плечо перед штрафной ЦСКА"

Офигеть беспристрастность и последовательность у местных журналюг.
+78
-23
+55
А забей в такой ситуации Зенит, везде бы кричали про позор и админресурс:))
+52
-23
+29
Пытаюсь отыскать админресурс
+48
-19
+29
судья судьей, а клоунада с 5-4-1 при 1:0 это невероятное безобразие от Семака, чтоб с 70 минуты начать играть на отбой против подвального Факела, просто уже невыносимо смотреть на эти ссыкливые решения каждый раз, я даже готов без чемпионства этот сезон прожить, чтобы только убрали Семака, спасибо за всё, но эта безыдейность аукнется еще дальше на дистанции
+33
-6
+27
Не зря за сутки сменили судей не ВАРе.
+31
-5
+26
У Мойзеса в Кубке сказали 1000 процентный не пеналь... а у Алипа точно пеналь))))
+22
-5
+17
Ответ Wesley
Винисиус тем же местом забил Альмерии и там это почему-то было плечом
Да и в России были претенденты где это плечо а не рука, но сухой не зря свою зарплату получает. Знает как правильно убивать
+23
-6
+17
Ответ upuckuH
Ахах. Почему я всю жизнь болел за Зенит, а сейчас рад что так все вышло?) потому что тошнит от бразильцев и Семака. Ни одно его чкмпионство не сравнится с 2007,2010 и 2015.
Да, да, да. Настоящий болельщик, который рад поражению команды. Вас тут таких много, особенно с московской пропиской
+16
-3
+13
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Что за шуллерская привычка врать? Нам в ситуации с Мойзесом объяснили, что это плечо, так как мяч попал высоко. А раз плечо, то им и играть можно. Хоть в сторону отставляй, хоть не отставляй, хоть умышленно играй, хоть случайно, это по объяснению с Мойзесом не фол просто из-за места контакта. Так что научись читать и больше не ври. Хотя ты конечно так не сможешь.
+13
-4
+9
Винисиус тем же местом забил Альмерии и там это почему-то было плечом
+11
-3
+8
Как же слабо выглядит Зенит в этом году. Просто кошмар.
+8
-1
+7
Ответ Goshish
Комментарий скрыт
Тут четко видно что место контакта мяча с рукой/плечом Мойзеса/Алипа совпадает до миллиметра. Вот вообще ровно в ту же точку попало. Но у Мойзеса это плечо, а у Алипа рука. Удобно.
+8
-3
+5
Ответ Nick Crosier
Надо моменты свои реализовывать. Били слабо по воротам Беленова, где-то невезение с офсайдом и пенальти.
Зенит это и сделал, но сначала он нашёл оффсайд, потом пенальти
+5
-1
+4
пенальти не было , Вендел мяча не коснулся, эпизод в центре поля, как это могло повлиять на гол Клаудиньо , сухого в топку.
+11
-7
+4
Когда игры нет и не везёт надо поддержать любимую команду.. доедем на оболах
+3
0
+3
Ответ Фёдор Кузнецов
Зенит это и сделал, но сначала он нашёл оффсайд, потом пенальти
Вендел и касьера прямо во вратаря пробили. По пенальти опять будет разборов уйма,там в рукав и область не ниже подмышки.Сыграли и ладно. Все равно первое место. Теперь надо о ЦСКА думать.
+3
0
+3
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Негры это ваша тема Робсон и Кариока не дадут соврать.
+5
-2
+3
Ответ karaDENIZZZ
Как же слабо выглядит Зенит в этом году. Просто кошмар.
И как же сильно выглядят подкормленные судьи!!!👏👏👏
+8
-5
+3
100-процентный. Движение рукой очевидно. А про рукав это девочки портным рассказывают, когда шьют платье на выпускной.
+3
-1
+2
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Вот кому бы молчать,так это "покорителям * Кошице!
+4
-2
+2
Ответ gsomeer
судья судьей, а клоунада с 5-4-1 при 1:0 это невероятное безобразие от Семака, чтоб с 70 минуты начать играть на отбой против подвального Факела, просто уже невыносимо смотреть на эти ссыкливые решения каждый раз, я даже готов без чемпионства этот сезон прожить, чтобы только убрали Семака, спасибо за всё, но эта безыдейность аукнется еще дальше на дистанции
Замены просились раньше, Артура правильно поменял, Сергеева надо было выпускать, Клауд на карточке. Но играли в принципе в концовке хорошо, но судья это нечто. Отменить гол и поставить пендаль....
+3
-1
+2
Ответ иван кочубей
пенальти не было , Вендел мяча не коснулся, эпизод в центре поля, как это могло повлиять на гол Клаудиньо , сухого в топку.
Питерских бомбит!
+7
-5
+2
Жулики на ВАРе, взяли и показали нужный им ракурс Сухому.
+2
0
+2
Ответ rigobersong
А забей в такой ситуации Зенит, везде бы кричали про позор и админресурс:))
Это антизенитовский заговор, очевидно).
+2
0
+2
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
1-0 против Мальмё и 7-1 против Спартчака. Нормальный вариант, мы согласны.
+3
-1
+2
Ответ Dmitriy Vin
Он так со времен Уфы играет. Так как дает результат, то руководство клуба это устраивает.
ну так, наверное, надо делать выводы? больше половины голов пропускал Зенит чисто от заброса в штрафную, а там в борьбе затолкали им, может, не стоит допускать таких ситуаций, раз не справляетесь с такими моментами, и постараться сыграть повыше, повладеть мячом, учитывая, что игроки позволяют, а Факел устал?
+2
-1
+1
Всё судья правильно отсудил. Всё по делу.
+4
-3
+1
Ответ иван кочубей
пенальти не было , Вендел мяча не коснулся, эпизод в центре поля, как это могло повлиять на гол Клаудиньо , сухого в топку.
Ага, главное выдать желаемое за действительное. Отвыкли от нормального судейства?)))))
+3
-2
+1
Ответ Montenegro Serbian
Вопрос оффтоп: кто из Воронежа, у вас настолько футбол непопулярен что на Зенит который участвует в чемпионский гонке и местные Факел который участвует в борьбе за сохранение прописки в РПЛ, не набралось желающих на второй ярус стадиона и "торцевые" трибуны? Просто обратил внимание когда смотрел видео. Или ещё какие-то причины есть?
Все бабки ушли на Сухого.
+2
-1
+1
До пенальти хотел сравнить этот матч с игрой против Сатурна в Раменском, но это скорее теперь как московская игра против Локомотива в середине десятых, когда народ думал, что в матче выявится чемпион, а в итоге обе команды обогнал ЦСКА на флажке.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий