«Зенит» пропустил с пенальти на 101-й после игры Алипа рукой. «Факел» сравнял счет – 1:1

«Зенит» упустил победу в конце матча с «Факелом».

На 8-й добавленной минуте защитник гостей сыграл рукой в своей штрафной площади после навеса. Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, назначил пенальти в ворота « ».

Форвард Евгений Марков на 11-й добавленной точным ударом сравнял счет в матче 27-го тура Мир – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»