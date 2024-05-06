«Бавария» ориентируется на работу тен Хага в «Аяксе», а не сейчас в «МЮ». Мюнхенцы считают, что в Англии тренеру мешают травмы игроков и проблемы в руководстве
В «Баварии» не берут в расчет результаты Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
По сведениям репортера Sky Sports Мелиссы Редди, в мюнхенском клубе тренер пользуется большим уважением. Руководство считает, что в Англии нидерландец столкнулся с неблагоприятными факторами, мешавшими ему работать: большим числом травм, слабой организацией операционной деятельности, процессом смены руководства.
Работа тен Хага в «Аяксе» и первый сезон в «Юнайтед» рассматриваются как более показательные, чем нынешний год.
«Бавария» пока не начинала переговоров с 54-летним специалистом, но уведомила об интересе через его агента.
На факты ты отвечаешь - «а вот надо было»