«Бавария» ориентируется на работу тен Хага в «Аяксе», а не сейчас в «МЮ». Мюнхенцы считают, что в Англии тренеру мешают травмы игроков и проблемы в руководстве

Теги Бавария Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

В «Баварии» не берут в расчет результаты Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям репортера Sky Sports Мелиссы Редди, в мюнхенском клубе тренер пользуется большим уважением. Руководство считает, что в Англии нидерландец столкнулся с неблагоприятными факторами, мешавшими ему работать: большим числом травм, слабой организацией операционной деятельности, процессом смены руководства.

Работа тен Хага в «Аяксе» и первый сезон в «Юнайтед» рассматриваются как более показательные, чем нынешний год.

«Бавария» пока не начинала переговоров с 54-летним специалистом, но уведомила об интересе через его агента.

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32 комментария
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Да что вы такое несете? Видимо руководство Баварии совсем в футболе не разбирается и уже кукухой поехало со своими десятью чемпионствами подряд и недавним треблом, раз уж считает, что Тен Хагу мешают руководство или что ее смешнее травмы. Ахахахахахах. Мы, диванные эксперты спортса, уже давно все решили - Тен Хаг физрук.
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+11
Ответ Инсаф Галиуллинн
Травмы это не повод настолько ужасно проводить сезон и не попадать в ЛЧ, особенно когда ты руководишь таким великим клубом как Манчестер Юнайтед
60 травм за сезон это в первую очередь основная причина играть настолько ужасно, когда команда еще строится, а половина игроков в команде - игроки академии
+8
-1
+7
Ответ CyberUnited
Да что вы такое несете? Видимо руководство Баварии совсем в футболе не разбирается и уже кукухой поехало со своими десятью чемпионствами подряд и недавним треблом, раз уж считает, что Тен Хагу мешают руководство или что ее смешнее травмы. Ахахахахахах. Мы, диванные эксперты спортса, уже давно все решили - Тен Хаг физрук.
Ага, чтобы обыграть ковентри нужен состав получше, очевидно
+8
-2
+6
А в Баварии нет травм и проблем с руководством ))
+4
-1
+3
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ага, чтобы обыграть ковентри нужен состав получше, очевидно
Надеюсь Бавария к тебе прислушается и Тен Хаг останется в МЮ, дело говоришь.
+2
0
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Я ещё раз повторюсь, сколько бы травм ни было это не причина играть настолько ужасно, это проблемы менеджмента МЮ, раз не смогли усилить скамейку запасных должным образом.
Ну в целом да, физрук Тен хаг виноват что команда в марте месяце не может усилить скамейку запасных.
+2
0
+2
Травмы это не повод настолько ужасно проводить сезон и не попадать в ЛЧ, особенно когда ты руководишь таким великим клубом как Манчестер Юнайтед
+8
-7
+1
Нет. Тут ребята уже решили,что он физрук. Какие травмы и проблемы,совсем не разбираетесь в футболе что ли?
+3
-2
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Но он же не мог не замечать этих проблем, раз сам об этом неоднократно заявлял.
Разговор окончен)
На факты ты отвечаешь - «а вот надо было»
+2
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+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
И что?Даже если так, то пропускать 3 от середняка Борнмута перед своими болельщиками это всё равно позор
Ты видишь что тебе пишут ? За весь сезон в обороне миллион перестроений, играют люди с академии и старик Эванс который должен был выходить только по праздникам
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Ну тут такое. На него все еще работает репутация, но так только один раз сработает. но вот если в Баварии тоже не взлетит то это крест на рейтинге топ тренера. У Поча тоже так было - после ТТХ пошел в ПСЖ где тоже потом сказали что не справился из-за руководства и звезд. Но если он с Челси сейчас не справится, дорога в топ клубы закрыта навсегда.
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Ответ Дедушкин самогон
60 травм за сезон это в первую очередь основная причина играть настолько ужасно, когда команда еще строится, а половина игроков в команде - игроки академии
МЮ унижают все кому не лень, причём тут 60 травм? Галатасарай, Копенгаген, Борнмут и т.д. Юнайтед даже Лутон мордой по полю возил. О чем разговор? Команда строится? И где же? 7 Хага брали чтобы он ставил атакующий, доминирующий футбол, а он в первом сезоне вывез на контратаках (привет, Сульшер), а во втором МЮ играет непонятно во что и позорится каждую неделю. Пусть 7 Хаг и дальше строит команду со спиннерами за сотку, думаю конкуренты не против)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Травмы это не повод настолько ужасно проводить сезон и не попадать в ЛЧ, особенно когда ты руководишь таким великим клубом как Манчестер Юнайтед
А что повод?)
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Ответ Дедушкин самогон
Разговор окончен) На факты ты отвечаешь - «а вот надо было»
Господи чувак, ты никаких фактов кроме отмазок травмами не привёл
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Какой Борнмут, они середняк чемпионшипа обыграть не могут
Ну об этом не знает только ленивый ведь
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Ответ Инсаф Галиуллинн
И что?Даже если так, то пропускать 3 от середняка Борнмута перед своими болельщиками это всё равно позор
Какой Борнмут, они середняк чемпионшипа обыграть не могут
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Фаны мю угарают конечно с новости) Дело то ведь не в результате, а в том, что игры как таковой нет. Во что играет мю, не понятно абсолютно ни кому.
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Ташуев вон без работы мается, зачем вам эти физруки голландские...
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Так понимаю, с Рангником они ориентировались по его работе тренером в Шальке почти 15 лет назад
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А в баварии нет травм игроков и проблем в руководстве?
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Проблемы с руководством это про Баварию в последние годы.
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Баварии стало скучно.
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А то что в баварии вся защита тоже в лазарете и схожий бардак в руководстве их не смущает :)
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