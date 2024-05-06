Светлана Журова: «Уже сейчас американцы с нормальными ценностями начинают переезжать. Россия может стать оазисом или Ноевым ковчегом, который всех спасет»

Светлана Журова сравнила Россию с Ноевым ковчегом, говоря о духовных ценностях.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что США могут прекратить свое существование через 20 лет на фоне многочисленных проблем.

«Я не думаю, что такая страна, как США, исчезнет. Но будет ли комфортно там жить? Уже сейчас американцы с нормальными общечеловеческими ценностями начинают с семьями переезжать в другие страны, в том числе и в Россию. И кто останется? В том формате, какой мы видели Америку несколько лет назад и, возможно, сейчас, она перестанет существовать на основе ключевых духовных ценностей.

В таком плане страна может поменяться кардинально, может быть, именно об этом говорит Елена Вяльбе. В какой-то момент концентрация людей, которые не согласны с существующими условиями толерантности, будет большой и они начнут сопротивляться действиям властей.

Да, демократия в стране развита, но, наверное, всему должен быть предел. И многие люди уедут, но страна все же останется. Но в таком виде, в каком мы раньше видели США, она (страна) существовать перестанет. И мир на каком-то этапе может прийти к пониманию, что при таких условиях надо что-то запрещать, ведь он идет на самоуничтожение.

Соответственно, те страны, которые не готовы к самоуничтожению, начнут собирать людей, которые мыслят так же, как они. И Россия в этом плане может стать оазисом или Ноевым ковчегом, который всех спасет. Такой вариант развития события возможен», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.