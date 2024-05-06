Светлана Журова: «Уже сейчас американцы с нормальными ценностями начинают переезжать. Россия может стать оазисом или Ноевым ковчегом, который всех спасет»
Светлана Журова сравнила Россию с Ноевым ковчегом, говоря о духовных ценностях.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что США могут прекратить свое существование через 20 лет на фоне многочисленных проблем.
«Я не думаю, что такая страна, как США, исчезнет. Но будет ли комфортно там жить? Уже сейчас американцы с нормальными общечеловеческими ценностями начинают с семьями переезжать в другие страны, в том числе и в Россию. И кто останется? В том формате, какой мы видели Америку несколько лет назад и, возможно, сейчас, она перестанет существовать на основе ключевых духовных ценностей.
В таком плане страна может поменяться кардинально, может быть, именно об этом говорит Елена Вяльбе. В какой-то момент концентрация людей, которые не согласны с существующими условиями толерантности, будет большой и они начнут сопротивляться действиям властей.
Да, демократия в стране развита, но, наверное, всему должен быть предел. И многие люди уедут, но страна все же останется. Но в таком виде, в каком мы раньше видели США, она (страна) существовать перестанет. И мир на каком-то этапе может прийти к пониманию, что при таких условиях надо что-то запрещать, ведь он идет на самоуничтожение.
Соответственно, те страны, которые не готовы к самоуничтожению, начнут собирать людей, которые мыслят так же, как они. И Россия в этом плане может стать оазисом или Ноевым ковчегом, который всех спасет. Такой вариант развития события возможен», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Эти переехавшие в Россию американцы сейчас с вами в одной комнате? За последние лет десять наша пропаганда народила только историю про того мемного фермера и семью немцев с 15 детьми. Как-то жиденько для Ноевого ковчега.
Ни один американец не уедет от своей комфортной жизни в РФ.
Нет на Западе альтруистов, готовых не жить, а выживать, не наслаждаться жизнью, а ненавидеть всех вокруг.
Или решить проблему с очередями в поликлиниках и количеством врачей?
Или навести порядок с похоронным бизнесом, где работают, в основном, бывшие зэки, которые что хотят, то и делают?
Начать делать "комфортный город для жизни" не только в Москве, но и в регионах?
Но проще, конечно, получая такую зарплату, говорить, что, вот, в США всё плохо, а у нас всё прекрасно.
Работай, Светлана, а не языком чеши, тебе мы, налогоплательщики, платим за это, либо уходи в отставку и катайся на коньках дальше
То Вяльбе в атаку, теперь это..и так понедельник ещё и отборный лютый бред сумасшедших на главной
То, что американцы на порядок живут лучше чем россияне, это факт.
Желательно за пределы Москвы, в регионы, что бы вкусить все прелести скреп - аварийный дом, туалет на улице, зарплата 30к в лучшем случае, продукты низкого качества из Пятерочек и Магнитов ибо Азбуку вкуса россияне не могут себе позволить. Медицину российскую, где отставание от Запада уже лет на 50, а без немецкой техники диагностику будет проводить бабка - поветуха)
Где коррупция таких масштабов, что зам министра живет и остраивается так, что дворцы с Петровской и Елизаветинской роскошью блекнут на фоне)
Где нет дорог, где скоро на вызов скорой никто не приедет, где стоматолог для обычного россиянина непозволительная роскошь.
И это только малая часть всех распрекрас РФ , где вот так живут 80% россиян.
Да и в думе каждый второй такой же.
Привет Володину, якобы борцу за какие то традиционные скрепы)))