Светлана Журова: «Уже сейчас американцы с нормальными ценностями начинают переезжать. Россия может стать оазисом или Ноевым ковчегом, который всех спасет»

Теги лыжные гонки Светлана Журова ФЛГР Елена Вяльбе Коньки/шорт-трек

Светлана Журова сравнила Россию с Ноевым ковчегом, говоря о духовных ценностях.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предположила, что США могут прекратить свое существование через 20 лет на фоне многочисленных проблем.

«Я не думаю, что такая страна, как США, исчезнет. Но будет ли комфортно там жить? Уже сейчас американцы с нормальными общечеловеческими ценностями начинают с семьями переезжать в другие страны, в том числе и в Россию. И кто останется? В том формате, какой мы видели Америку несколько лет назад и, возможно, сейчас, она перестанет существовать на основе ключевых духовных ценностей.

В таком плане страна может поменяться кардинально, может быть, именно об этом говорит Елена Вяльбе. В какой-то момент концентрация людей, которые не согласны с существующими условиями толерантности, будет большой и они начнут сопротивляться действиям властей.

Да, демократия в стране развита, но, наверное, всему должен быть предел. И многие люди уедут, но страна все же останется. Но в таком виде, в каком мы раньше видели США, она (страна) существовать перестанет. И мир на каком-то этапе может прийти к пониманию, что при таких условиях надо что-то запрещать, ведь он идет на самоуничтожение.

Соответственно, те страны, которые не готовы к самоуничтожению, начнут собирать людей, которые мыслят так же, как они. И Россия в этом плане может стать оазисом или Ноевым ковчегом, который всех спасет. Такой вариант развития события возможен», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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93 комментария
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Нормальные ценности? Это что? Весь мир в труху? Вечный дед без семьи и детей? Полиция, которая не приезжает на вызов? или ФСБ, которое нифига не делает для безопасности граждан страны. Заметьте, никого после теракта, даже не пожурили. Все норм.
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Майские праздники плодотворно отметили. Кукуха окончательно слетела.
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«Уже сейчас американцы с нормальными общечеловеческими ценностями начинают с семьями переезжать в другие страны, в том числе и в Россию.»

Эти переехавшие в Россию американцы сейчас с вами в одной комнате? За последние лет десять наша пропаганда народила только историю про того мемного фермера и семью немцев с 15 детьми. Как-то жиденько для Ноевого ковчега.
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У кого-то и Пасха проходит ударно
+35
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+33
В подъезде уже 10 американских семей. Все едут и едут
+28
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Сегодня врачи определенной категории могут закрыть все вопросы по научным статьям на год вперед, просто посетив Sports.
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+19
Ответ Владимири Йолкиннен
Нормальные ценности? Это что? Весь мир в труху? Вечный дед без семьи и детей? Полиция, которая не приезжает на вызов? или ФСБ, которое нифига не делает для безопасности граждан страны. Заметьте, никого после теракта, даже не пожурили. Все норм.
Кстати да. Столько крика были но по итогу - «мы не враги исламским радикалам, этого не может быть потому что не может быть». Ни увольнений, ни принятых мер в плане изменения миграционной политики. НИ ЧЕ ГО. Не царское это дело граждан от террор истов защищать. Вот происки коварного НАТО это другое дело. Это увлекательно
+18
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+17
Про Ноев ковчег Журова попала в точку, жителям Оренбургской и Курганской областей понравится.
+15
0
+15
Извините за мой французский, но что Журова, что Вяльбе это б#льные люди.
Ни один американец не уедет от своей комфортной жизни в РФ.
Нет на Западе альтруистов, готовых не жить, а выживать, не наслаждаться жизнью, а ненавидеть всех вокруг.
+13
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+13
Почему говорят они, а стыдно мне?)
+12
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+12
Это если Вяльбе раньше до кнопки не доберётся....
+10
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Может, депутатам наконец заняться действительно теми делами, которые сделают жизнь в России лучше тогда? Например, наконец навести порядок с телефонными мошенниками и спамерами, которые терроризируют каждого гражданина каждый день по много раз?
Или решить проблему с очередями в поликлиниках и количеством врачей?
Или навести порядок с похоронным бизнесом, где работают, в основном, бывшие зэки, которые что хотят, то и делают?
Начать делать "комфортный город для жизни" не только в Москве, но и в регионах?
Но проще, конечно, получая такую зарплату, говорить, что, вот, в США всё плохо, а у нас всё прекрасно.
Работай, Светлана, а не языком чеши, тебе мы, налогоплательщики, платим за это, либо уходи в отставку и катайся на коньках дальше
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Девчат, алкоголизм, тем более, запойный, не красит женщину. Захарова, Вяльбе, Журова, прислушайтесь к господину Януковичу, АСТАНАВИТЕСЬ !
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"А у вас брат в Москве есть?"(с)
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Ответ Sashka Cheburashka10
Ну вам может и смешно, мне этот культ, например, в Париже, немного поднадоел)
Ну приезжайте в РФ, насладитесь культом смерти, то что ты рожден что бы умереть за родину и тд.
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Спортс, ну хорош уже, ну право
То Вяльбе в атаку, теперь это..и так понедельник ещё и отборный лютый бред сумасшедших на главной
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НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Более 21 тыс. россиян прибыли в США через южную границу из Мексики с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Это примерно в 46 раз больше, чем с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на данные американской пограничной службы
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Ответ Bartez1986
В подъезде уже 10 американских семей. Все едут и едут
Главное, чтобы Обама не приехал - опять пакостить начнет
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Ответ Sashka Cheburashka10
Комментарий скрыт
Мне думать не надо, я в штатах бываю часто и не как турист.
То, что американцы на порядок живут лучше чем россияне, это факт.
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Ответ Sutekh Hexen
Ничего с США не случится. Как были могущественным государством, так и останутся. Вяльбе сказала ерунду, потому что в политике не разбирается. Но в чем она права, так это в том, что ценности, которые они навязывают всему миру - культура отмены, ЛГБТ, смена пола - у них процветают будь здоров. И наша задача - оградить от этого содома Россию. Мы - традиционная, православная страна, со своим культурным кодом.
Когда то дикие казни и крепостное право тоже были ценностями. И я уверен, риторика их защитников ничем не отличалась от твоей
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Ответ Sashka Cheburashka10
Я в России получала хорошую зп, мне в России было комфортно, культ смерти создают те же Штаты в отношении той же Палестины) когда муж-француз доделает все дела, поедем в Россию, не беспокойтесь)
Ждемс)
Желательно за пределы Москвы, в регионы, что бы вкусить все прелести скреп - аварийный дом, туалет на улице, зарплата 30к в лучшем случае, продукты низкого качества из Пятерочек и Магнитов ибо Азбуку вкуса россияне не могут себе позволить. Медицину российскую, где отставание от Запада уже лет на 50, а без немецкой техники диагностику будет проводить бабка - поветуха)
Где коррупция таких масштабов, что зам министра живет и остраивается так, что дворцы с Петровской и Елизаветинской роскошью блекнут на фоне)
Где нет дорог, где скоро на вызов скорой никто не приедет, где стоматолог для обычного россиянина непозволительная роскошь.
И это только малая часть всех распрекрас РФ , где вот так живут 80% россиян.
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Еще бы таким как Журова, говоря о традиционных ценностях, взглянуть на эстраду РФ, где каждый первый мужчина совсем не по женщинам.
Да и в думе каждый второй такой же.
Привет Володину, якобы борцу за какие то традиционные скрепы)))
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Надо закрывать границу. А то прут массово с запада к нам на ПМЖ на халявную медицину, развитую инфраструктуру, высокие зарплаты, пенсии и пособия.
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Она там вместе с Вяльбе пьёт?)
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Ответ Bartez1986
В подъезде уже 10 американских семей. Все едут и едут
Только пока не давайте им с вашим медведем гулять. Начните с простого, водка, балайка))
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О пипец, сейчас мигранты из США повалят к нам за высокой зарплатой и куда россиянину податься. А если серьезно, не удивлюсь, если эти отмороженные у власти, начнут нести, про то как мы не пустили в Россию пол Америки.
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Может, Россия сначала себя начнет спасать? Чтобы не прорывались дамбы, построенные из говна и палок, потому что на все остальное бабки стырили? Чтобы народ не компенсировал убытки Газпрома от того, что мудрый геостратег потерял весь европейский рынок? Или чтобы не было позорных пенсий? Нет, надо обязательно про Америку рассуждать, у нас же ведь все прекрасно!
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Что у людей творится с головами? Катались бы на коньках и лыжах и все, что-то думать, да ещё и говорить не надо, совсем!
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Ответ Sashka Cheburashka10
Комментарий скрыт
Про лгбт вообще смешно)
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Просто нет слов, одни эмоции........
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