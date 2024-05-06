ЦСКА не выигрывает 5 матчей, в последних 7 играх одна победа. Дальше – две встречи с «Зенитом»

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

Серия ЦСКА без побед насчитывает 5 матчей.

Команда Владимира Федотова сегодня сыграла вничью с «Рубином» (2:2) в 27-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 13 апреля армейцы одержали лишь одну победу – над «Балтикой» в Фонбет Кубке России. Также они дважды проиграли и четыре раза сыграли вничью.

В двух ближайших матчах ЦСКА сыграет с «Зенитом». Это произойдет 11 и 15 мая.

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26 комментариев
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Честно говоря, такая игра от защиты ЦСКА уже вызывает просто истерический смех: сначала Келлвен отдает игрокам Рубина на расстрел Акинфеева, потом Дивеев поехал отдыхать после замаха Даку - с такой защитой и соперники на поле не нужны )

Ну и то, что ЦСКА в 6 матчах пропустил после 88 минуты, отдав положительный для себя результат, лишний раз подтверждает, что у защиты ЦСКА очень серьезное проблемы с концентрацией в последние минуты матча.
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Братюни, соберитесь! Помогите Динамо по братски))
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Типичная игра ЦСКА этого сезона, это аномалия, как и весь этот сезон рпл, старались, пытались , не смогли. Защита просто фиаско, Глебов - умничка
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Всю игру с первой до последней минуты на поле бессменно Обляков. Кто-нибудь может сказать, что он вообще делал всё это время? Ни паса точного, ни удара, мяч от него как от стенки отскакивал...
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Ответ AAAARMEEC
Дальше я думаю без Федотова! Цска играет в дворовый футбол. А на пропущенные мячи на последних минутах, уже можно ставки ставить и миллиарды выигрывать
Миллиарды не получится. Кэф будет 1,01
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Ответ Стальной Цуккини 5х5
- "Да, неприятные результатики, но мы имели подходики, создавали моментики, но не хватило реализации. Тяжело пропускать на последних минутах, мы проанализируем игру, будем усердно тренироваться, сделаем всё, чтобы исправить ситуацию."
Ты готов) Можешь отправлять резюме в клубы на должность главного тренера)
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Нужно что то делать, а Федотов хихикает с Рахимовым после матча, давай- давай мы тоже хаха ловим
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Впереди ещё два матча без побед (( а потом две ничьи))
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- "Да, неприятные результатики, но мы имели подходики, создавали моментики, но не хватило реализации. Тяжело пропускать на последних минутах, мы проанализируем игру, будем усердно тренироваться, сделаем всё, чтобы исправить ситуацию."
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+4
Ответ Bodhi
Всю игру с первой до последней минуты на поле бессменно Обляков. Кто-нибудь может сказать, что он вообще делал всё это время? Ни паса точного, ни удара, мяч от него как от стенки отскакивал...
Нормально Обляков играл. И пасы давал, и оборонялся и по воротам бил.
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Во что все эти годы играет физрук??? Контр атака из 2 человек, позиционки нет, перегрузов нет, пасы все в колено, центр поля пустой, Глебов слишиком хорошо играл физручела его на годик замаринует, а Даку увы больше 15 тыс рублей стоит его не потянуть никак
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Без обид, мужики, но это не команда, а хлебный мякиш... их даже мужиками тяжело назвать... тряпки!
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Дальше я думаю без Федотова! Цска играет в дворовый футбол. А на пропущенные мячи на последних минутах, уже можно ставки ставить и миллиарды выигрывать
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Чувствуете? фнл попахивает
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Аббос и Глебов красавцы, защита и келвин днище, а матч как под копирку всего сезона
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Прижались к воротам мандраж мяч не могут отобрать и защита нулевая с Дивеевым.и получите распишитесь ...
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igor.igorev: "Что выиграл этот физрук"?
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Без Роши шансы выиграть следующие матчи нулевые. Без него проиграли Ахмату и Балтики, со Спартаком сыграли вничью.
Другого нормального ЦЗ в ЦСКА нет. Дивеев после травмы ужасен.

Возможно Федотов попробует в роли ЦЗ Агапова. По мне это лучше чем привозы Дивеева.

ЦСКА нужно покупать как минимум двух сильных ЦЗ. Иначе проблемы в обороне не исправить.
Нужна ротация и на другие позиции.
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Дичайшая дичь эта игра и сезон в целом , хуже давно не было , если точнее , пробьем трехлетней давности 6 место или достижение в 2000 году - восьмое …?
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Федотов оставайся!!!
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Зовите Ивича!
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Ответ fussballer
Ты готов) Можешь отправлять резюме в клубы на должность главного тренера)
Уверен, что хуже, чем есть сейчас, я для ЦСКА не сделаю :)
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В конце еще 2 момента рубина чуть не прибили окончательно цска
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Ответ Bodhi
Всю игру с первой до последней минуты на поле бессменно Обляков. Кто-нибудь может сказать, что он вообще делал всё это время? Ни паса точного, ни удара, мяч от него как от стенки отскакивал...
У него рабочая левая нога...
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Это позор 🙈
Снова пропустили в концовке
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