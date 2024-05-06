ЦСКА не выигрывает 5 матчей, в последних 7 играх одна победа. Дальше – две встречи с «Зенитом»
Серия ЦСКА без побед насчитывает 5 матчей.
Команда Владимира Федотова сегодня сыграла вничью с «Рубином» (2:2) в 27-м туре Мир РПЛ.
Начиная с 13 апреля армейцы одержали лишь одну победу – над «Балтикой» в Фонбет Кубке России. Также они дважды проиграли и четыре раза сыграли вничью.
В двух ближайших матчах ЦСКА сыграет с «Зенитом». Это произойдет 11 и 15 мая.
Ну и то, что ЦСКА в 6 матчах пропустил после 88 минуты, отдав положительный для себя результат, лишний раз подтверждает, что у защиты ЦСКА очень серьезное проблемы с концентрацией в последние минуты матча.
Другого нормального ЦЗ в ЦСКА нет. Дивеев после травмы ужасен.
Возможно Федотов попробует в роли ЦЗ Агапова. По мне это лучше чем привозы Дивеева.
ЦСКА нужно покупать как минимум двух сильных ЦЗ. Иначе проблемы в обороне не исправить.
Нужна ротация и на другие позиции.
Снова пропустили в концовке