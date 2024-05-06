ЦСКА не выигрывает 5 матчей, в последних 7 играх одна победа. Дальше – две встречи с «Зенитом»

Серия ЦСКА без побед насчитывает 5 матчей.

Команда Владимира Федотова сегодня сыграла вничью с « » (2:2) в 27-м туре Мир .

Начиная с 13 апреля армейцы одержали лишь одну победу – над «Балтикой» в Фонбет Кубке России. Также они дважды проиграли и четыре раза сыграли вничью.

В двух ближайших матчах сыграет с «Зенитом». Это произойдет 11 и 15 мая.