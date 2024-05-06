«Урал» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 15:45

«Урал» примет «Балтику» в 27-м туре Мир РПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

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