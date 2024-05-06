«Урал» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 15:45

Теги премьер-лига Россия Балтика Урал онлайны Футбол

«Урал» примет «Балтику» в 27-м туре Мир РПЛ.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Урал – Балтика
Дата проведения
6 мая, 15.45, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

1 комментарий
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Если так смотреть, то это «матч за жизнь».

Если побеждает Балтика, то достаточно облегчает себе задачу от прямого невылета из РПЛ, хотя в такой концовке сезона (Динамо дома, Ростов в гостях, Локомотив дома) может нужно выложиться на 200% в каждом матче.
Если побеждает Урал, то им становится чуть проще и легче в этой борьбе, потому что дальше соперники проще, чем у Балтики: Факел в гостях, Оренбург дома и ЦСКА в гостях.

В общем, будет очень интересно посмотреть )
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