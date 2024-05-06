«Жирона» должна доказать УЕФА свою организационную независимость от «Ман Сити», чтобы получить право выступать в ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Жирона Футбол

«Жирона» ждет разъяснений по поводу участия в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб гарантировал себе место в первой четверке Ла Лиги по итогам этого сезона. Команда Мичела Санчеса занимает второе место, набрав 74 очка после 34 туров.

Как сообщает ESPN, «Жироне» придется дождаться разрешения УЕФА на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. 47% акций клуба принадлежит City Football Group – холдингу, владеющему «Манчестер Сити». 

Согласно регламенту УЕФА, если два клуба, принадлежащие одним владельцам, получают право сыграть в одном и том же еврокубковом турнире, место в нем получает команда, занявшая самое высокое место в своем внутреннем чемпионате. Если команды финишируют на одинаковых позициях, то путевка достанется той из них, у которой самый высокий коэффициент в клубном рейтинге.

Отмечается, что «Жирону» вряд ли понизят в статусе до участника Лиги Европы, но летом клубу придется доказать свою организационную независимость от «Манчестер Сити» в Органе финансового контроля клубов УЕФА (CFCB).

В предыдущие сезоны «РБ Лейпциг» и «ФК Зальцбург», принадлежащие Red Bull Group, получили разрешение выступать вместе в Лиге чемпионов. УЕФА выдавал подобные разрешения и другим клубам после проверок. 

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40 комментариев
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Ответ ОттоДракула
У шейхов давно всё подмазано где нужно.
По правде говоря, между Жироной и Сити связи куда меньше, чем между РБ Лейпцигом и Зальцбургом, а они играли
+24
-1
+23
После истории Лейпцига и Зальцбурга, кейс Жироны кажется абсолютно решаемым
+22
-1
+21
Сити в Лигу Конференции с понижением в Чемпионшип
Жирона в ЛЧ
+11
-1
+10
Почему Жирона а не Сити должны доказать что то?
+4
0
+4
Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
Что не так у Жироны, чтобы так её оскорблять? ужас какой-то!
+3
0
+3
Ответ Александр Кузнецов
Комментарий удален пользователем
А причем тут Барселона то вообще ?
Барселона точно будет играть в Лиге Чемпионов следующего сезона.
+6
-3
+3
а почему бы сити не снять, из за связи с жироной? что за однобокость и лицемерие...
+3
0
+3
У шейхов давно всё подмазано где нужно.
+9
-7
+2
надеюсь, что будут участвовать
+2
0
+2
После того как ред бул прокатил уефа на пальце, шейхам это вообще раз плюнуть....
+1
0
+1
Ответ Oliver Kromwel
Ой не факт
хм , а зачем ойкать то??
+2
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+1
Жирона заслужила ЛЧ. УЕФА пусть Чеферина своего проверит, который у катараского шейха на зарплате.
+2
-1
+1
1000 что Жирона будет участвовать.
+1
-1
0
Ответ sergfa76
а почему бы сити не снять, из за связи с жироной? что за однобокость и лицемерие...
Тем более в внутри своего чемпионата у сити до сих пор стоят эти 112 или 120 обвинений с 2012 года ) если так посмотреть сити вообще кажется что все свои титулы брала из за нарушений правил
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Ответ Axmat Cecenov
Почему Жирона а не Сити должны доказать что то?
А может ли Жирона финишировать выше Сити, и если может - как будут доказывать Сити?)
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Ответ Заборостроитель
Сити в Лигу Конференции с понижением в Чемпионшип Жирона в ЛЧ
Зенит в пердив
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Ответ Euro_Neuro
После истории Лейпцига и Зальцбурга, кейс Жироны кажется абсолютно решаемым
Будет забавно, если окажется, что это другое)
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Ах, так вот почему у Витесса проблемы, они же не доказали свою независимость от Челси
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Ответ Александр Саввин
А почему это нужно Жироне доказывать? Пусть МС доказывает или играет в ЛЕ.
Для этого надо новость прочитать, а не бежать строчить коммент выставляя себя идиотом
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Ответ ОттоДракула
У шейхов давно всё подмазано где нужно.
и главное что нужно ))))))
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Комментарий удален модератором
Ответ Oliver Kromwel
Ой не факт
Почему не факт то ?
Разница у Барселоны с Бильбао 12 очков, в личных встречах у Барселоны преимущество благодаря домашней победе.

Не сомневаюсь, что Барселона как минимум наберет 1 очко в оставшихся 4 матчах, чего хватит для выхода в ЛЧ.
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Аллах дал (с)
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Вряд ли понизят до участника ЛЕ, но все равно придется доказывать. Л-логика
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"Отмечается, что «Жирону» вряд ли понизят в статусе до участника Лиги Европы" - а в чем тогда смысл разбирательства, если до Лиги Европы не понизят, Из Еврокубков не уберут, все равно будет играть в ЛЧ, но надо позаседать
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Ну как минимум если не удастся то Атлетик Бильбао очень хочется увидеться в ЛЧ
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Комментарий удален пользователем
Ненавижу эти намёки.. Было бы проще, если бы озвучивали сразу стоимость вопроса
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Этим и раньше закон не писан был, придумают схему
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Контрольного пакета акций у Ситигрупп нет, а по сему препятствий не будет. Уже была информация, что с должности Председателя правления должен будет уйти Пер Гвардиол и все...
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