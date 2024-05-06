«Жирона» должна доказать УЕФА свою организационную независимость от «Ман Сити», чтобы получить право выступать в ЛЧ

«Жирона» ждет разъяснений по поводу участия в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб гарантировал себе место в первой четверке по итогам этого сезона. Команда Мичела Санчеса занимает второе место, набрав 74 очка после 34 туров.

Как сообщает ESPN, «Жироне» придется дождаться разрешения на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. 47% акций клуба принадлежит City Football Group – холдингу, владеющему «Манчестер Сити».

Согласно регламенту УЕФА, если два клуба, принадлежащие одним владельцам, получают право сыграть в одном и том же еврокубковом турнире, место в нем получает команда, занявшая самое высокое место в своем внутреннем чемпионате. Если команды финишируют на одинаковых позициях, то путевка достанется той из них, у которой самый высокий коэффициент в клубном рейтинге.

Отмечается, что «Жирону» вряд ли понизят в статусе до участника Лиги Европы, но летом клубу придется доказать свою организационную независимость от « » в Органе финансового контроля клубов УЕФА (CFCB).

В предыдущие сезоны «РБ Лейпциг» и «ФК Зальцбург», принадлежащие Red Bull Group, получили разрешение выступать вместе в Лиге чемпионов. УЕФА выдавал подобные разрешения и другим клубам после проверок.