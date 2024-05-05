Снукер. Чемпионат мира. Финал. Кайрен Уилсон сыграет с Джеком Джонсом

Теги чемпионат мира (снукер) результаты снукер Кайрен Уилсон Джек Джонс Бильярд

Кайрен Уилсон сыграет с Джеком Джонсом в финале чемпионата мира по снукеру.

Снукер 

Чемпионат мира

Шеффилд, Англия 

Финал

5 мая

Кайрен Уилсон (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 15.00


ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Максимальное количество фреймов – 35.

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1 комментарий
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Что ж, снова будет непредсказуемый чемпион. Только если год назад случилась сказка про колобка и счастливый конец, то тут кого-то все-таки съедят.
Пока мой прогноз сбывается, Бинэм не потянул, и конечно Кайрен явный фаворит финала: больше опыта подобных баталий и сил сэкономил, тем не менее апсет куда как возможнее, чем в матче Селби – Бресель.

Особых симпатий нет. За красивую, серийную, конкурентную игру до последнего черного, но раз поддержал здесь Джека и ратовал за сенсацию, то, пожалуй, и продолжу.
Также надеюсь, что обоим игрокам этот турнир даст заряд уверенности и развитие карьерного прогресса, то что пока не смог реализовать бельгиец. В любом случае это будет один из самых молодых финалов ЧМ, со времен Селби – Дин, и точно крайне необычный.
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