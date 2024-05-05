Снукер. Чемпионат мира. Финал. Кайрен Уилсон сыграет с Джеком Джонсом

Кайрен Уилсон сыграет с Джеком Джонсом в финале чемпионата мира по снукеру.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд, Англия

Финал

5 мая

Кайрен Уилсон (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 15.00



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Максимальное количество фреймов – 35.