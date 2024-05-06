Станислав Черчесов: «Никогда не надо извиняться. Мои игроки никогда этого не делали»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Жемчужина-Сочи Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов рассказал, что учил своих футболистов не извиняться.

«Любого моего игрока спросите: они никогда не извинялись. И никогда не надо извиняться.

Я вот в Сочи [в «Жемчужине»] работал, а тогда дорогу на базу ремонтировали. И футболисты постоянно опаздывали. Игрок мог на 20 минут опоздать на тренировку. Мог даже не извиняться. Потом переодевался и просто выбегал на тренировку. Два круга вокруг поля, и иди в общую группу. Все футболисты знают, что за эти 20 минут он на следующий день принесет [штраф].

А когда человек ошибся, и его начинают критиковать… Ошибся – принес. Не надо извиняться и не надо футболиста отсылать куда‑то. И все все знают», – сказал бывший главный тренер сборной России в эфире программы «Человек из футбола» на «Матч Премьер». 

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48 комментариев
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Даже когда Черчесов пытается выразить простую мысль относительно конкретной ситуации, с которой все могли бы согласиться, он умудряется завернуть ее так, что она звучит как бессвязный бред, а сам выглядит недалеким быдлом
+116
-4
+112
Торбинский опоздавший на 1 минуту 🗿
+38
-3
+35
Дорогу к базе ремонтировали и игроки постоянно опаздывали, но мы их просто штрафовали за опоздание. Потом половину штрафа относили прорабу, чтоб с ремонтом не спешил, на оставшееся жили
+24
-1
+23
Торбинский: так и есть, Станислав Саламович ведь врать не будет
+22
-1
+21
Саламоныч по ходу "Слово пацана" посмотрел....
+20
-3
+17
Ответ Bartez1986
А если Дон попросит?
Зачем перед рекой извиняться?
+12
0
+12
Ответ Властимил
Даже когда Черчесов пытается выразить простую мысль относительно конкретной ситуации, с которой все могли бы согласиться, он умудряется завернуть ее так, что она звучит как бессвязный бред, а сам выглядит недалеким быдлом
"Это что, он будет отчитываться перед тем, как он делал что ли?"
+12
-1
+11
Футболист: опаздывает
Черчесов: прнс?
+11
-1
+10
А если Дон попросит?
+7
-1
+6
Козлобык есть козлобык
+7
-1
+6
Ответ rigobersong
Торбинский опоздавший на 1 минуту 🗿
и не говори, до сих пор ненавижу усатого за 2007
+7
-3
+4
Помню с каким гордым видом он привез гол в матче ЛЧ с Валенсией. Даже не подумал, что команду подвел.
+4
0
+4
Пацаны не извиняются. Слово командира. Кровь в душе.
+3
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+3
Ответ Властимил
Даже когда Черчесов пытается выразить простую мысль относительно конкретной ситуации, с которой все могли бы согласиться, он умудряется завернуть ее так, что она звучит как бессвязный бред, а сам выглядит недалеким быдлом
Согласен: его мысль- нечего извиниться, делом и поступками нужно вину искуплять!
По факту получилось: мои пацаны не чушпаны, чтобы извиняться …!
+4
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+3
какой то необычный рассказ древнего философа)
+2
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"Никогда не надо извиняться" от Черчесова:
https://youtu.be/GnPQxoeBVN8
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+2
не извиняются, а просят прощения 👌
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"Ошибся – принес". Потом оштрафует сверху, за то что не так извинился или не так принёс)
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+2
Ответ Властимил
Даже когда Черчесов пытается выразить простую мысль относительно конкретной ситуации, с которой все могли бы согласиться, он умудряется завернуть ее так, что она звучит как бессвязный бред, а сам выглядит недалеким быдлом
Это опыт называется))))
Всё-таки не зря полевой командир)
+2
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Чё с барана взять чивоужтам!!!
+1
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Ответ Пинающий Достоинства
Согласен: его мысль- нечего извиниться, делом и поступками нужно вину искуплять! По факту получилось: мои пацаны не чушпаны, чтобы извиняться …!
Это ровно то же самое, что его эпичная пресс конференция, после которой даже его заступники из РФС дали ему пинка под зад. Это звучало тогда как триумф дичи, неадекватности, быдлотеки, и мания величия.
Ровно через неделю Дорский делал с ним интервью, в котором Черчесов сказал все то же самое, но поскольку Дорский наводящими вопросами и своими переформулировками смог дорыть до сути сказанного, то это стало звучать по крайней мере логично и понятно
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Пацаны не извиняются!
Стас Черчесогривый.
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Ответ мистер бин
Помню с каким гордым видом он привез гол в матче ЛЧ с Валенсией. Даже не подумал, что команду подвел.
Там и не подвёл. 0-2 к этому моменту было.

Другое дело что и не выручил вообще
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Не быть тебе тренером Ахмата видать
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Слушай , зачем извиняться? Утром ошибся - днем принес деньги, днем ошибся - вечером принес…)))
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Что значит "ошибся - принёс"? Что именно надо принести? Денежные знаки?
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Черчесовцы не извиняются
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Ответ ОЛЛС1911
Что значит "ошибся - принёс"? Что именно надо принести? Денежные знаки?
"Ошибся - принес шашлыки" )))
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Ответ Kasztelan
"Никогда не надо извиняться" от Черчесова: https://youtu.be/GnPQxoeBVN8
Шикарно начеканил, однако! Вот почему он тренером стал)
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То есть, обходился без моральных унижений. Просто штрафовал.
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