Станислав Черчесов: «Никогда не надо извиняться. Мои игроки никогда этого не делали»

Станислав Черчесов рассказал, что учил своих футболистов не извиняться.

«Любого моего игрока спросите: они никогда не извинялись. И никогда не надо извиняться.

Я вот в Сочи [в «Жемчужине»] работал, а тогда дорогу на базу ремонтировали. И футболисты постоянно опаздывали. Игрок мог на 20 минут опоздать на тренировку. Мог даже не извиняться. Потом переодевался и просто выбегал на тренировку. Два круга вокруг поля, и иди в общую группу. Все футболисты знают, что за эти 20 минут он на следующий день принесет [штраф].

А когда человек ошибся, и его начинают критиковать… Ошибся – принес. Не надо извиняться и не надо футболиста отсылать куда‑то. И все все знают», – сказал бывший главный тренер сборной России в эфире программы «Человек из футбола» на «Матч Премьер».