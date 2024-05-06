Станислав Черчесов: «Никогда не надо извиняться. Мои игроки никогда этого не делали»
Станислав Черчесов рассказал, что учил своих футболистов не извиняться.
«Любого моего игрока спросите: они никогда не извинялись. И никогда не надо извиняться.
Я вот в Сочи [в «Жемчужине»] работал, а тогда дорогу на базу ремонтировали. И футболисты постоянно опаздывали. Игрок мог на 20 минут опоздать на тренировку. Мог даже не извиняться. Потом переодевался и просто выбегал на тренировку. Два круга вокруг поля, и иди в общую группу. Все футболисты знают, что за эти 20 минут он на следующий день принесет [штраф].
А когда человек ошибся, и его начинают критиковать… Ошибся – принес. Не надо извиняться и не надо футболиста отсылать куда‑то. И все все знают», – сказал бывший главный тренер сборной России в эфире программы «Человек из футбола» на «Матч Премьер».
Черчесов: прнс?
По факту получилось: мои пацаны не чушпаны, чтобы извиняться …!
https://youtu.be/GnPQxoeBVN8
Всё-таки не зря полевой командир)
Ровно через неделю Дорский делал с ним интервью, в котором Черчесов сказал все то же самое, но поскольку Дорский наводящими вопросами и своими переформулировками смог дорыть до сути сказанного, то это стало звучать по крайней мере логично и понятно
Стас Черчесогривый.
Другое дело что и не выручил вообще