Роман Ротенберг высказался об атмосфере на матче «России 25» в Омске.

Сегодня сборная обыграла команду в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0.

– Насколько важно сборной России играть в регионах всегда, а не только в период изоляции от крупных турниров?

– Это очень важно. У нас строятся замечательные дворцы: в Омске, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Это развитие, и мы делом докажем всем.

Сегодняшняя атмосфера – лучше, чем в Канаде, потому что люди душой болеют. Лучше, чем на – я там был. Лучше, чем на Кубке мира – мы были в Торонто в 2016-м.

Сегодня в Омске лучше была атмосфера, это я от себя могу сказать, я там был на местах, – заявил главный тренер сборной «России 25» .