Ротенберг о матче с Беларусью: «Атмосфера в Омске была лучше, чем в Канаде, потому что люди душой болеют. Лучше, чем на МЧМ, чем на Кубке мира – я там был»

Теги болельщики молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Кубок мира G-Drive Арена Роман Ротенберг Сибирь-Арена Чемпионат.com сборная России U25 СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг высказался об атмосфере на матче «России 25» в Омске.

Сегодня сборная обыграла команду Беларуси в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0.

– Насколько важно сборной России играть в регионах всегда, а не только в период изоляции от крупных турниров?

– Это очень важно. У нас строятся замечательные дворцы: в Омске, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Это развитие, и мы делом докажем всем.

Сегодняшняя атмосфера – лучше, чем в Канаде, потому что люди душой болеют. Лучше, чем на МЧМ – я там был. Лучше, чем на Кубке мира – мы были в Торонто в 2016-м.

Сегодня в Омске лучше была атмосфера, это я от себя могу сказать, я там был на местах, – заявил главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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17 комментариев
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«Атмосфера в Омске была лучше, чем в Канаде, потому что люди душой болеют»

Сказал самый главный душевнобольной.
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Наркотики-зло.
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Где же Вы Роман Борисович не были ? Вы и с питоном на шее были без страха и упрека, и в кабине истребителя, и в European Business School London. Поэтому ничего удивительного.
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Ответ Дима Миронов
А сколько народу пришло
С учётом посетителей соседней Ленты все 15000 :)
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Кокаин конечно лютая жесть
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😂😂😂
Театр абсурда
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А сколько народу пришло
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Да что там мира, лучше чем на арене ска, добавил Ротенберг
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Ну как так ???
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"МЧМ – я там был. Лучше, чем на Кубке мира – мы были в Торонто в 2016-м"
Везде-то он был! Хочется уважить человека и послать его туда, где он ещё не был!
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Просто сказал бы " Атмосфера была в Омске лучшей " и был бы прав. Арена новая ,топовая . Болеть в Омске умеют ,но зачем постоянно добавлять " ...чем забугром " ? У человека столько денег ,но так много комплексов . Далласе вообще мощная поддержка,но давайте вглянем на футбольный Дортмунд,это же так важно
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Чего точно нет в Канаде, так это такого клоуна. Даже Вишня кажется супер-адекватом рядом с этим местным дурачком.
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Ротенберг головного мозга...
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И вправду, Рома! Это было супер! Продолжаем в том же духе!!! Даёшь Беломор канал!!!
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"Докажем всем🤭
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Ну раз тебе так понравилось, то надеюсь, ты до конца жизни так и будешь тренировать только в Омске (омичи, извините)
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