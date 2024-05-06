Ротенберг о матче с Беларусью: «Атмосфера в Омске была лучше, чем в Канаде, потому что люди душой болеют. Лучше, чем на МЧМ, чем на Кубке мира – я там был»
Роман Ротенберг высказался об атмосфере на матче «России 25» в Омске.
Сегодня сборная обыграла команду Беларуси в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0.
– Насколько важно сборной России играть в регионах всегда, а не только в период изоляции от крупных турниров?
– Это очень важно. У нас строятся замечательные дворцы: в Омске, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Это развитие, и мы делом докажем всем.
Сегодняшняя атмосфера – лучше, чем в Канаде, потому что люди душой болеют. Лучше, чем на МЧМ – я там был. Лучше, чем на Кубке мира – мы были в Торонто в 2016-м.
Сегодня в Омске лучше была атмосфера, это я от себя могу сказать, я там был на местах, – заявил главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Сказал самый главный душевнобольной.
Театр абсурда
Везде-то он был! Хочется уважить человека и послать его туда, где он ещё не был!