Ротенберг о 3 шатаутах Плешкова: «Задача – превзойти достижение СССР. «Друзья», которые нас никуда не пускают, смотрят наши матчи. Мы должны делом доказать, что достойны играть на ЧМ и ОИ»

Теги СКА ИИХФ Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею сборная СССР КХЛ рекорды ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг хочет, чтобы Артемий Плешков побил рекорд Владислава Третьяка.

Сегодня сборная «России 25» обыграла команду Беларуси в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0.

Вратарь Артемий Плешков не пропустил ни одной шайбы в третьей игре подряд.

– Как и для меня лично, так и для каждого игрока играть за сборную – это мечта. Он (Плешков) играет в воротах, играет на пределе. Он именно играет, а не стоит. Делает все возможное, чтобы вообще не пропустить.

Но стоит и отметить работу в обороне, ребята возвращаются, помогают вратарю, делают все возможное, чтобы вратарь видел все броски. Если он видит броски, забить ему невозможно. Каждый делает свою работу: и защитники, и нападающие, и вратарь.

– Рекорд по сухим матчам в составе сборной принадлежит Третьяку, сыгравшему четыре подряд матча за сборную СССР.

– Радует, что мы не с канадцами, финнами или американцами здесь соревнуемся. У нас задача – превзойти достижение Советского Союза. Это серьезный вызов, но мы его принимаем.

Мы будем всей командой работать, чтобы у нас была железобетонная оборона и яркая атака. Сделаем все, чтобы превзойти достижение Владислава Третьяка, нашего прославленного вратаря.

Я знаю, что наши друзья в кавычках, которые нас никуда не пускают, все равно смотрят наши матчи. И мы должны им делом доказать, что достойны играть на чемпионатах мира и Олимпиадах, – заявил главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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51 комментарий
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"Радует, что мы не с канадцами, финнами или американцами здесь соревнуемся."
Естественно, получили бы авоську, а так рекорды бьём!!!
+60
-2
+58
О, только сейчас узнал, что российская хоккейная сборная какие-то важные баталии проводит. Рома и его битвы с белорусами и казахами войдут в анналы отечественной хоккейной истории.
+44
-1
+43
Вратарь Артемий Плешков не пропустил ни одной шайбы в третьей игре подряд.

Знаю одного деда - он нашему герою 7 штук положит с закрытыми глазами.
+42
-2
+40
Ответ Гроссмейстер Д
О, только сейчас узнал, что российская хоккейная сборная какие-то важные баталии проводит. Рома и его битвы с белорусами и казахами войдут в анналы отечественной хоккейной истории.
Всё так. Только одна буква н лишняя
+31
-1
+30
Наши матчи даже мы не смотрим, не то что …
+20
-1
+19
Фляга течет у Роман Борисыча все больше. Уже страшно становится, что будет в следующем сезоне)
+14
-1
+13
В одном точно превзошли СССР - при совке лед не расписывали популистскими лозунгами.
+16
-4
+12
Вегас вылетел даже специально из розыгрыша, чтобы игры нашей сборной смотреть и тщательно изучать.
+12
-1
+11
Ответ enrique rodriguez
Всё так. Только одна буква н лишняя
Ошибочка вышла, извините за мою неграмотность)
+11
-1
+10
Ох, украдут они идеи нашего гениального тренера.
Кстати, если играть с Киргизией и Узбекистаном - можно добиться ещё более впечатляющих рекордов. Не благодарите.
+9
-1
+8
Кто в здравом уме смотрит эти матчи? Тем более за рубежом.
+8
-1
+7
Называть себя в печатных изданиях «мы» имеют право только президенты, редакторы и больные солитером.
Марк Твен
+7
-1
+6
Ответ Человек_Легенда
Фляга течет у Роман Борисыча все больше. Уже страшно становится, что будет в следующем сезоне)
Шоу должно продолжаться. Поржём.
+5
-1
+4
Ответ papa buba diop
Вратарь Артемий Плешков не пропустил ни одной шайбы в третьей игре подряд. Знаю одного деда - он нашему герою 7 штук положит с закрытыми глазами.
Тоже, кстати, где-то плешков
+5
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йозе, ты представляешь хоть уровень соперников с кем эта недосборная играет
+5
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+3
Да когда же Йозе Марино свой поганый шатаут закроет , че то многовато этого клоуна стало !))
+4
-1
+3
Плешков сыграл хорошо, поэтому он заслужил быть пятым вратарём ски, добавил гений
+3
-1
+2
Ответ Никита Столов
А где тут смайлик с клоуном?
🤡
+2
-1
+1
Соболезную игрокам этой сборной, приходится играть под управлением человека из дурдома.
+1
0
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Мда… и даже клоуном то неудобно называть. Настоящие клоуны ничего не сделали плохого, чтобы в один ряд с Йозе Мауром встать…
+2
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Как можно целый день, какие-то цитаты больного человека публиковать и причём неизлечимого!!!
+2
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Я тоже не понимаю, зачем еще ЧМ по хоккею транслировать, когда можно еще 35 матчей сыграть с Беларусью
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Так можно же турне в 10 матчей с заводскими или детскими командами. Рекорд по-любому падет!
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Ротенберг уверен, что на ЧМ и ОИ Россию не пускают, потому что "недостойны", и хочет доказать обратное... Ну-ну...))
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Будущий материал для НХЛ растет 🇨🇦🇺🇸💪🏻💪🏻
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Ответ papadok
Комментарий удален модератором
Не должны банить, ибо правда
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Ответ DVM_1
Тоже, кстати, где-то плешков
Я бы сказал: местами
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Ну да, сборная СССР только с Польшей и Германией играла:)
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Ответ IMPERATOR SPORTS
В одном точно превзошли СССР - при совке лед не расписывали популистскими лозунгами.
Даже так, что написали?
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Ответ Гроссмейстер Д
О, только сейчас узнал, что российская хоккейная сборная какие-то важные баталии проводит. Рома и его битвы с белорусами и казахами войдут в анналы отечественной хоккейной истории.
Внуки будут вспоминать Суперсерию-2024.
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