Роман Ротенберг хочет, чтобы Артемий Плешков побил рекорд Владислава Третьяка.

Сегодня сборная «России 25» обыграла команду в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0.

Вратарь Артемий Плешков не пропустил ни одной шайбы в третьей игре подряд.

– Как и для меня лично, так и для каждого игрока играть за сборную – это мечта. Он (Плешков) играет в воротах, играет на пределе. Он именно играет, а не стоит. Делает все возможное, чтобы вообще не пропустить.

Но стоит и отметить работу в обороне, ребята возвращаются, помогают вратарю, делают все возможное, чтобы вратарь видел все броски. Если он видит броски, забить ему невозможно. Каждый делает свою работу: и защитники, и нападающие, и вратарь.

– Рекорд по сухим матчам в составе сборной принадлежит Третьяку, сыгравшему четыре подряд матча за сборную СССР.

– Радует, что мы не с канадцами, финнами или американцами здесь соревнуемся. У нас задача – превзойти достижение Советского Союза. Это серьезный вызов, но мы его принимаем.

Мы будем всей командой работать, чтобы у нас была железобетонная оборона и яркая атака. Сделаем все, чтобы превзойти достижение , нашего прославленного вратаря.

Я знаю, что наши друзья в кавычках, которые нас никуда не пускают, все равно смотрят наши матчи. И мы должны им делом доказать, что достойны играть на чемпионатах мира и Олимпиадах, – заявил главный тренер сборной «России 25» .