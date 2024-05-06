Ротенберг о 3 шатаутах Плешкова: «Задача – превзойти достижение СССР. «Друзья», которые нас никуда не пускают, смотрят наши матчи. Мы должны делом доказать, что достойны играть на ЧМ и ОИ»
Роман Ротенберг хочет, чтобы Артемий Плешков побил рекорд Владислава Третьяка.
Сегодня сборная «России 25» обыграла команду Беларуси в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0.
Вратарь Артемий Плешков не пропустил ни одной шайбы в третьей игре подряд.
– Как и для меня лично, так и для каждого игрока играть за сборную – это мечта. Он (Плешков) играет в воротах, играет на пределе. Он именно играет, а не стоит. Делает все возможное, чтобы вообще не пропустить.
Но стоит и отметить работу в обороне, ребята возвращаются, помогают вратарю, делают все возможное, чтобы вратарь видел все броски. Если он видит броски, забить ему невозможно. Каждый делает свою работу: и защитники, и нападающие, и вратарь.
– Рекорд по сухим матчам в составе сборной принадлежит Третьяку, сыгравшему четыре подряд матча за сборную СССР.
– Радует, что мы не с канадцами, финнами или американцами здесь соревнуемся. У нас задача – превзойти достижение Советского Союза. Это серьезный вызов, но мы его принимаем.
Мы будем всей командой работать, чтобы у нас была железобетонная оборона и яркая атака. Сделаем все, чтобы превзойти достижение Владислава Третьяка, нашего прославленного вратаря.
Я знаю, что наши друзья в кавычках, которые нас никуда не пускают, все равно смотрят наши матчи. И мы должны им делом доказать, что достойны играть на чемпионатах мира и Олимпиадах, – заявил главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Естественно, получили бы авоську, а так рекорды бьём!!!
Знаю одного деда - он нашему герою 7 штук положит с закрытыми глазами.
Кстати, если играть с Киргизией и Узбекистаном - можно добиться ещё более впечатляющих рекордов. Не благодарите.
Марк Твен