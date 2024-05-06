Елена Вяльбе: «За Путина готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку. Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно»

Елена Вяльбе заявила, что готова «пойти в партизаны» за Владимира Путина.

«Помимо того, что я привыкла служить своей родине, за Владимира Владимировича готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку, и куда угодно. Он этого заслуживает. И сейчас, как никогда, заслуживает того, чтобы мы вокруг него объединились. Только тогда будет победа во всех направлениях.

Все время говорю: «Сколько у человека сил и терпения!» Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно, чтобы прямо по центру Лондона уже что-то проехалось и все наконец-то сели и сидели тихо.

Ему надо отдать должное – нигде мускул у человека не дрогнул. Верю, что он тоже, наверное, устал от всего этого – от подлости, вранья, от западных политиков и дипломатов, которые никакие не политики и не дипломаты», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.