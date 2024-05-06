Елена Вяльбе: «За Путина готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку. Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно»

Теги лыжные гонки Владимир Путин Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что готова «пойти в партизаны» за Владимира Путина.

«Помимо того, что я привыкла служить своей родине, за Владимира Владимировича готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку, и куда угодно. Он этого заслуживает. И сейчас, как никогда, заслуживает того, чтобы мы вокруг него объединились. Только тогда будет победа во всех направлениях.

Все время говорю: «Сколько у человека сил и терпения!» Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно, чтобы прямо по центру Лондона уже что-то проехалось и все наконец-то сели и сидели тихо.

Ему надо отдать должное – нигде мускул у человека не дрогнул. Верю, что он тоже, наверное, устал от всего этого – от подлости, вранья, от западных политиков и дипломатов, которые никакие не политики и не дипломаты», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

130 комментариев
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УК РФ Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
+253
-5
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Мразь высшей пробы
+203
-9
+194
Интересно, что же ей мешает пойти и в партизаны, и в атаку?))
+175
-1
+174
Ответ vadimon
Интересно, что же ей мешает пойти и в партизаны, и в атаку?))
Третий подбородок
+163
0
+163
Интересно, какой бы у нее позывной был? "Пирожок"? "Чекушка"? "Пятирублевая"?
+112
-3
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- Послушай как я готова за Путина жизнь отдать
- Так отдай
- Нет, ты послушай
+97
0
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Она требует удар по центру Лондона? И эти люди рассказывают нам, что мы миролюбивые, а запад агрессивный и хочет нас уничтожить.
+70
-2
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Фигасе у неё фляга свистит!
+54
-3
+51
страшно представить, как вообще в голове у человека происходит.
+48
-1
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Ответ Nad-in
Комментарий скрыт
сгинь, плесень
+50
-4
+46
Заметьте, не за Россию, а за ВВП :D
+46
-1
+45
Ответ Вадим Рязанский
УК РФ Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
Такой кровожадный женщина.
+42
0
+42
Ответ vadimon
Интересно, что же ей мешает пойти и в партизаны, и в атаку?))
Партизаны должны быть психически здоровы
+37
-1
+36
Ответ NickN
Интересно, какой бы у нее позывной был? "Пирожок"? "Чекушка"? "Пятирублевая"?
скорее "всегда в гамно"
+32
-1
+31
Какая злобная бабка…Яркий пример, как из человека пропаганда сделала скот
+31
-1
+30
Елена, нажмите на кнопку закрытия своего рта, пожалуйста
+31
-1
+30
Вяльбе сегодня прямо хэдлайнер, эталонный генератор бурлений на спортсе)
+33
-4
+29
А что ей терять? пожила, сексуальная жизнь в прошлом. В настоящем есть только свисающий со всех сторон жир и свиной пятак.
+29
-2
+27
Чем выше пост тем толще партизаны
+24
0
+24
Ответ Raufka
«Я бы уже давно весь мир в труху» – добавила Вяльбе
Интересно, какой бы вой подняли наши чинуши, если бы кто-нибудь в Лондоне предложил по Москве проехаться?))
+23
-1
+22
Нет это уже не в какие ворота не лезет.

Беру телефон 📱

—Алло, психиатрическая? Выезжайте срочно, есть пациент! Буйный! Уже кнопки жмёт! Едет по Лондону! Да ещё нарколога зацепите
+21
-2
+19
"Разбомбить Лондон!"

"Почему эти русофобы нас так ненавидят?"
+19
0
+19
Конечно, потом Елена Валерьевна будет наивно вопрошать: "А меня-то за что?", но это будет совсем другая история.
+19
-1
+18
«Я бы уже давно весь мир в труху» – добавила Вяльбе
+19
-2
+17
Так вот с кем зависал Димон на этих выходных.
+15
0
+15
Ответ Игорь М.
Интересно, какой бы вой подняли наши чинуши, если бы кто-нибудь в Лондоне предложил по Москве проехаться?))
Только ли чинуши? Да здесь бы в коментах больше всего и писали б, что,мол ’может в РФ все и не ок, но эти на западе ведь русофобы’.
+15
0
+15
Сама не можешь, сына Франца на СВО пошли.
+14
0
+14
Это все пустые слова.Нужно не языком лязгать,а делом доказывать преданность президенту.Сына Франца к примеру можно на СВО отправить.
+13
0
+13
Ответ Teokrat
Комментарий скрыт
Конечно, те, кто против этой ахинеи - это ЦИПСота. Только так и никак иначе
+11
0
+11
Ответ Teokrat
Комментарий скрыт
а не задумывался, может это с тобой что-то не так?
+11
0
+11
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