Кучеров – лучший бомбардир регулярки НХЛ, «Аталанта» Миранчука выбила «Ливерпуль», «Металлург» победил «Локомотив» в 1-м матче финала, ничья Непомнящего и другие новости

1. В ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы «Рома» снова победила «Милан» (2:1), хоть и играла 60+ минут в меньшинстве, «Ливерпуль» обыграл «Аталанту» Алексея Миранчука (1:0), но все равно вылетел, «Байер» продлил свою безумную серию и прошел «Вест Хэм», а «Марсель» – «Бенфику». Известны пары 1/2 финала.

В Лиге конференций «Астон Вилла» выбила «Лилль» (2:2, пенальти – 4:3), «Фиорентина» победила «Викторию» Пльзень (2:0 д.в.), ПАОК Магомеда Оздоева уступил «Брюгге» (0:2), «Фенербахче» вылетел от «Олимпиакоса» (1:0, пенальти – 2:3). Пары 1/2 финала – здесь.

От Англии в трех еврокубках осталась одна команда, а у Германии и Италии – по три. Пять итальянских клубов сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

2. «Металлург» победил «Локомотив» (2:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина благодаря голу Александра Петунина в большинстве на отметке 58:16.

3. НХЛ. Регулярный чемпионат официально завершен. Лучшим бомбардиром стал Никита Кучеров из «Тампы» – 144 (44+100) очка в 81 игре. Он выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-й раз в карьере. Лучшим снайпером стал Остон Мэттьюс из «Торонто» – 69 шайб в 81 игре («Ришар» – 3-й в карьере).

В последний день «Виннипег» обыграл «Ванкувер» (4:2), Чибриков дебютировал в лиге и забил первый гол. «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» (5:1), Ничушкин сделал дубль и обновил личный рекорд по очкам. Все результаты – здесь.

4. Кудерметова уступила Рыбакиной в Штутгарте, Швентек, Соболенко, Гауфф вышли в 1/4 финала, Потапова, Жабер, Циньвэнь Чжэн выбыли.

5. Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии в 12-м туре шахматного турнира претендентов в Торонто.

6. НХЛ объявила о создании клуба в Юте. Все хоккеисты «Аризоны» перешли в новую команду.

7. Большунов продолжит тренироваться у Бородавко, Терентьевы перешли к Сорину. Опубликован проект состава сборной России по лыжам на сезон-2024/25.

8. Яромир Ягр забил первый гол в сезоне в Чехии. Он стал самым возрастным действующим хоккеистом в профессиональной лиге – 52 года и 63 дня.

9. «Барселона» и «ПСЖ» устроили стычку на 60+ человек после матча Лиги чемпионов. Она началась после крика Килиана Мбаппе: «Это футбол, и говорить нужно на поле».

10. Александр Головин пропустит остаток сезона из-за травмы. Хавбек «Монако» и сборной России повредил голеностоп на тренировке.

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