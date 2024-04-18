Головин пропустит остаток сезона из-за травмы. Хавбек «Монако» повредил голеностоп на тренировке
Александр Головин пропустит остаток сезона из-за травмы.
Как передает L’Equipe, полузащитник «Монако» и сборной России получил растяжение связок голеностопа во время тренировки. Сообщается, что восстановление Головина займет около пяти недель, что означает, что Александр не сыграет до конца нынешнего сезона.
В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 25 матчей в Лиге 1, отметившись 6 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика – здесь.
Грустно от этого и скорейшего восстановления !
тем не менее, посмотрим. уже не раз заставляли в себе усомниться, когда попадание в ЛЧ казалось неминуемым, но они раз за разом сливали своё преимущество
А ведь это был его лучший сезон в Монако.
потому что 4-е место дает только право участвовать в квалификации. а квалификации ЛЧ мы все знаем, как Монако проводит
4-е место не очень корректно называть попаданием в ЛЧ
возможно, пересидел, но уход ради ухода - тоже такая себе затея. в Монако человека определенно ценят и реализуют его потенциал по полной