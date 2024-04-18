Головин пропустит остаток сезона из-за травмы. Хавбек «Монако» повредил голеностоп на тренировке

Александр Головин пропустит остаток сезона из-за травмы.

Как передает L’Equipe, полузащитник « » и сборной России получил растяжение связок голеностопа во время тренировки. Сообщается, что восстановление Головина займет около пяти недель, что означает, что не сыграет до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 25 матчей в Лиге 1, отметившись 6 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика – здесь.