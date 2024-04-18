Головин пропустит остаток сезона из-за травмы. Хавбек «Монако» повредил голеностоп на тренировке

Теги Монако лига 1 Франция травмы Александр Головин Здоровье Футбол

Александр Головин пропустит остаток сезона из-за травмы.

Как передает L’Equipe, полузащитник «Монако» и сборной России получил растяжение связок голеностопа во время тренировки. Сообщается, что восстановление Головина займет около пяти недель, что означает, что Александр не сыграет до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 25 матчей в Лиге 1, отметившись 6 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика – здесь.

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19 комментариев
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Проводил лучший сезон в Монако, был лучшим игроком команды, постоянно играл и на тебе травму перед финальным отрезком чемпионата...

Грустно от этого и скорейшего восстановления !
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Ну, Монако все условия теперь созданы, чтобы в очередной раз жидко обделаться в последний момент и не попасть в Лигу Чемпионов
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Жаль, сезон неплохой, а во Франции и так переседел, может хоть после этого сезона сдвинется
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Ответ Anton Sobolev
За 6 оставшихся игр отдать 8 очков Ницце, верно я понимаю?) Ну такое, уже близко к фантастике
я по старинке думал, что у них 20 команд и осталось 10 игр.

тем не менее, посмотрим. уже не раз заставляли в себе усомниться, когда попадание в ЛЧ казалось неминуемым, но они раз за разом сливали своё преимущество
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Здоровья Саньку. Сезон классным для него выдался, жаль что так.
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Очень жалко (
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Эххх, ну как же так?!?
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Здоровья Александру!
А ведь это был его лучший сезон в Монако.
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Ответ JBa
Ну, Монако все условия теперь созданы, чтобы в очередной раз жидко обделаться в последний момент и не попасть в Лигу Чемпионов
За 6 оставшихся игр отдать 8 очков Ницце, верно я понимаю?) Ну такое, уже близко к фантастике
+1
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+1
Ответ Anton Sobolev
За 6 оставшихся игр отдать 8 очков Ницце, верно я понимаю?) Ну такое, уже близко к фантастике
P.S. а, нет, я всё правильно посмотрел. Им нужно остаться впереди Лилля, который отстаёт всего на 3 очка.

потому что 4-е место дает только право участвовать в квалификации. а квалификации ЛЧ мы все знаем, как Монако проводит

4-е место не очень корректно называть попаданием в ЛЧ
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Ответ Anton Sobolev
За 6 оставшихся игр отдать 8 очков Ницце, верно я понимаю?) Ну такое, уже близко к фантастике
А почему именно Ницце? займут 4 место и вновь вылетят в квалификации от условного Брюгге
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Ответ Пользователь Имени
Жаль, сезон неплохой, а во Франции и так переседел, может хоть после этого сезона сдвинется
назовите мне пару команд, которые будут для него прогрессом и в то же время, чтобы он был стабильным игроком старта.

возможно, пересидел, но уход ради ухода - тоже такая себе затея. в Монако человека определенно ценят и реализуют его потенциал по полной
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Ответ Пользователь Имени
Жаль, сезон неплохой, а во Франции и так переседел, может хоть после этого сезона сдвинется
Париж правит беспредел, не один он поседел😕
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Комментарий скрыт
У вас тут очередной чатджипитишный сломался, несите нового))
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Здоровья и скорейшего выздоровления!!!
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Санчо, ну как так? (
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Безумно жаль. Саше скорейшего выздоровления, в плане карьерных перспектив — это большой удар.
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