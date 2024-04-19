Все клубы АПЛ вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Астон Вилла» по пенальти прошла «Лилль» в Лиге конференций

Теги Ливерпуль Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Арсенал Лига конференций УЕФА Футбол

Все клубы АПЛ вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов вылетели «Манчестер Сити» и «Арсенал». Выступления в Лиге Европы прекратили «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

Лишь в Лиге конференций английский клуб вышел в полуфинал – «Астон Вилла» по пенальти прошла «Лилль».

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Royal Watcher
Чудесная лига: Между собой Львы Толстые, в Европе …
За последние 5 лет - 3 разные английские команды выграли ЛЧ. Так ещё четвёртая команда Тотенхем играл в финале . Два раза был англиский финал. Какая ещё лига так может?
+36
-6
+30
Эмери не контрится. Но свидетелям упадка АПЛ к сведению, что за последние 7 лет будет только второй финал ЛЧ без английских команд, при этом сыграли в этих 5 финалах 4 разных клуба: МанСити, Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм. Не выиграл только Тоттенхэм у... Ливерпуля (два финала были чисто английскими). От остальных лиг было по одному клубу в финалах: Реал, Бавария, ПСЖ, Интер (выигрывали только первые два)
+28
-4
+24
Ответ Topwintop
Холанд все ещё ждёт свисток к началу матча с Реалом
Нет он уже поехал к твоей ма - ман
+18
-11
+7
будет прикольно, если Фиорентина в финале ЛК проиграет англичанам с одинаковым цветом формы второй год подряд)

жаль, Бернли до еврокубков далеко
+9
-3
+6
Ответ Злой Руся
И Вы еще смеете говорить о том что АПЛ лучшая лига мира??? 🤭
Смеем.
+10
-4
+6
Ответ Harryck
Больше всего, как не парадоксально от этого может "Тоттенхем" пострадать, т.к 5 команд в "ЛЧ" от "АПЛ" уже точно не будет в следующем сезоне)
Тоттенхэму не привыкать
Они в 2012 заняли 4 место в чемпионате
Но из-за победы Челси в ЛЧ шпоры в ЛЧ по итогу не попали
+5
-2
+3
Ответ Axs Men
За последние 5 лет - 3 разные английские команды выграли ЛЧ. Так ещё четвёртая команда Тотенхем играл в финале . Два раза был англиский финал. Какая ещё лига так может?
Выборка удачная, конечно. А чего только 5? Как насчет 10 лет? Ой, а там 6 кубков в Испании)
+10
-7
+3
Ответ Daren Gill
Сейчас тебе напишут, про то как там судьи тащили, да и команды дно которые Сити в подмётки не годятся. Да и вообще запомни если Английский клуб в финале "это сильнейшая лига мира", если Испанский "Да вы выдели как они играли? Тупо отбивались да и всё, а ещё их судьи тащили".
Ты хочешь язык фактов? Так получай,
Сити в прошлом сезоне катком прошёлся по всем командам , разгромив всех у себя дома, тот же Реал (4-0) и Баварию (3-0), ни разу не проиграли, единственое финал тяжело вышел, но главное победили, Реал такие победы называет на характере .
Ливерпуль так же выграл свой ЛЧ яркой игрой и безумным напором , доминацией над противником.
Челси выграл более оборонительной игрой, но они ни кому не давали себя возить и уверенно взяли ЛЧ
И вот сравните последние победы в ЛЧ Реала, их лицом по газону возит почти каждая команда, над ними доминируют, но эти дикие отскоки просто нечто, сами они это называют характер, но почему то этот характер не всегда включается
+2
0
+2
Ответ Axs Men
Пусть будет 10 . Да выграли 6 , но только 2 клуба, богатейшие Барселона и Реал
Скажи, а сколько денег у Английский клубов? Там прошлый летом 2,4 млрд на трансферы в АПЛ потратили, против 400млн Ла Лиги, но богатейшие Реал и Барса.
+1
0
+1
Ответ pit4er
Эмери не контрится. Но свидетелям упадка АПЛ к сведению, что за последние 7 лет будет только второй финал ЛЧ без английских команд, при этом сыграли в этих 5 финалах 4 разных клуба: МанСити, Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм. Не выиграл только Тоттенхэм у... Ливерпуля (два финала были чисто английскими). От остальных лиг было по одному клубу в финалах: Реал, Бавария, ПСЖ, Интер (выигрывали только первые два)
Сити должен был проходить, но удача улыбнулась Реалу, так что у англичан в Лиге всё в порядке ☝️
+8
-7
+1
Чудесная лига: Между собой Львы Толстые, в Европе …
+18
-17
+1
Ответ Korotkov R.A.
Выборка удачная, конечно. А чего только 5? Как насчет 10 лет? Ой, а там 6 кубков в Испании)
Сейчас тебе напишут, про то как там судьи тащили, да и команды дно которые Сити в подмётки не годятся. Да и вообще запомни если Английский клуб в финале "это сильнейшая лига мира", если Испанский "Да вы выдели как они играли? Тупо отбивались да и всё, а ещё их судьи тащили".
+2
-1
+1
Больше всего, как не парадоксально от этого может "Тоттенхем" пострадать, т.к 5 команд в "ЛЧ" от "АПЛ" уже точно не будет в следующем сезоне)
+2
-1
+1
Ответ Korotkov R.A.
Выборка удачная, конечно. А чего только 5? Как насчет 10 лет? Ой, а там 6 кубков в Испании)
Пусть будет 10 . Да выграли 6 , но только 2 клуба, богатейшие Барселона и Реал
+2
-2
0
Вилла не хочет в апл за 4ку бороться или как? Зачем им это Лига конференций? Что Мерсон скажет по этому поводу?
0
0
0
Ну а то, что из испанских лишь Реал - мелочь?
+1
-1
0
Ответ Daren Gill
Скажи, а сколько денег у Английский клубов? Там прошлый летом 2,4 млрд на трансферы в АПЛ потратили, против 400млн Ла Лиги, но богатейшие Реал и Барса.
Так в АПЛ никто не забирает себе половину доходов на двоих. Как Реал с Барсой, которые до пандемии 20 лет были мировыми лидерами по зарплатной ведомости.
0
0
0
одни устроили ватокат без нападающих, другие устроили бей-беги с ужасным браком и без центра поля, ну а третьи напоролись на того, кого они по своей природе пройти не могут - мюнхенских сосисочников. Пеп показал как ему плохо без создающего моменты де брюйне ; клопп показал, что нуньез действительно нужен составу , ведь с ним хоть удары есть по воротам. Пусть дальше один выпускает холланда, который ничего не показывает совершенно(помимо ударов головой), а другой пусть и дальше выпускает не основной состав на игру, после чего нужно отыгрываться.
0
0
0
Ответ Topwintop
Холанд все ещё ждёт свисток к началу матча с Реалом
Норвежский лось: Больше не хОчу играть с Реалом, хОчу только с Лутоном.
0
0
0
Это конечно хорошо, что в ЛЧ до сих пор не наступило доминирование одной лиги. Но насколько я знаю, всё равно клубы АПЛ заработают куда больтше денег в своём чемпе, чем те же победители ЛЧ, разве не так? Поэтому есть все предпосылки к тому, что клубы АПЛ продолжат пылесосить все таланты из лиг Европы, разве что кроме самых топ-клубов, а-ля Реала или Баварии.
0
0
0
Ответ Harryck
Больше всего, как не парадоксально от этого может "Тоттенхем" пострадать, т.к 5 команд в "ЛЧ" от "АПЛ" уже точно не будет в следующем сезоне)
Разве уже точно? Там если "Астон Вилла" все матчи выиграет, ещё могут вроде обойти.
0
0
0
Да и гол Астон Виллы, который позволил перевести матч в экстра-таймы - на усмотрение судьи. Пробел в правилах.
+2
-2
0
Ответ Злой Руся
И Вы еще смеете говорить о том что АПЛ лучшая лига мира??? 🤭
Да, сильнейшая по пиару и вливанию в нее денег.
+3
-3
0
Ответ pit4er
Эмери не контрится. Но свидетелям упадка АПЛ к сведению, что за последние 7 лет будет только второй финал ЛЧ без английских команд, при этом сыграли в этих 5 финалах 4 разных клуба: МанСити, Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм. Не выиграл только Тоттенхэм у... Ливерпуля (два финала были чисто английскими). От остальных лиг было по одному клубу в финалах: Реал, Бавария, ПСЖ, Интер (выигрывали только первые два)
а еще ман сити у челси и ливерпуль у реала, ну если все финалы учитывать.
0
0
0
Ответ IMPERATOR SPORTS
Хоспаде. Что боварка, что маргарин, что итальянское недоразумение дико отскочили в уефашных попытках провести игру в футбол английских клубов против антифутбольной нечести.
Отоспись дружище.
+1
-1
0
Ответ guizzy
Это конечно хорошо, что в ЛЧ до сих пор не наступило доминирование одной лиги. Но насколько я знаю, всё равно клубы АПЛ заработают куда больтше денег в своём чемпе, чем те же победители ЛЧ, разве не так? Поэтому есть все предпосылки к тому, что клубы АПЛ продолжат пылесосить все таланты из лиг Европы, разве что кроме самых топ-клубов, а-ля Реала или Баварии.
Зато Реал уже сколько лет "пылесосит" даже ведущие клубы АПЛ и Баварию, легко удваивая зарплату нужным игрокам даже из этих клубов.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий