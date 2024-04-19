Все клубы АПЛ вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Астон Вилла» по пенальти прошла «Лилль» в Лиге конференций

Все клубы АПЛ вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов вылетели « » и « ». Выступления в прекратили « » и « ».

Лишь в Лиге конференций английский клуб вышел в полуфинал – «Астон Вилла» по пенальти прошла «Лилль».