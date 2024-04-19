Все клубы АПЛ вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Астон Вилла» по пенальти прошла «Лилль» в Лиге конференций
Все клубы АПЛ вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов вылетели «Манчестер Сити» и «Арсенал». Выступления в Лиге Европы прекратили «Ливерпуль» и «Вест Хэм».
Лишь в Лиге конференций английский клуб вышел в полуфинал – «Астон Вилла» по пенальти прошла «Лилль».
жаль, Бернли до еврокубков далеко
Они в 2012 заняли 4 место в чемпионате
Но из-за победы Челси в ЛЧ шпоры в ЛЧ по итогу не попали
Сити в прошлом сезоне катком прошёлся по всем командам , разгромив всех у себя дома, тот же Реал (4-0) и Баварию (3-0), ни разу не проиграли, единственое финал тяжело вышел, но главное победили, Реал такие победы называет на характере .
Ливерпуль так же выграл свой ЛЧ яркой игрой и безумным напором , доминацией над противником.
Челси выграл более оборонительной игрой, но они ни кому не давали себя возить и уверенно взяли ЛЧ
И вот сравните последние победы в ЛЧ Реала, их лицом по газону возит почти каждая команда, над ними доминируют, но эти дикие отскоки просто нечто, сами они это называют характер, но почему то этот характер не всегда включается