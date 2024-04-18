Льюис Хэмилтон: «Я буду гоняться далеко после 40 лет, «Феррари» – не что-то краткосрочное»

Хэмилтон порассуждал о своем возрасте и переходе в «Феррари».

Перед Гран-при Китая пилот « » Льюис Хэмилтон сообщил, что не переживает из-за комментариев по поводу предстоящего трансфера в « » в 2025 году.

«Мне не кажется, что мое решение нуждается в оправдании. Я знаю, что для меня это верный выбор, и с тех пор, как я принял решение, ситуация не поменялась. Не было момента, когда я засомневался, и комментарии других людей не заставляют меня колебаться.

Даже сегодня есть люди, которые по-прежнему говорят чушь, и это продолжится до конца года. А мне придется просто делать то, что и в прошлый раз. Лишь ты знаешь, что тебе подходит. Меня ждет захватывающее время», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Льюис ответил на вопрос о том, что он имеет в виду под «чушью»:

«Просто статьи».

39-летний Хэмилтон также высказался о возрасте, а также о продлении контракта между « » и еще более опытным .

«Я буду гоняться далеко после 40 лет. Так что да, [«Феррари» –] не что-то краткосрочное.

Я не самый возрастной пилот. Я буду выступать еще довольно продолжительное время, и здорово, что [Алонсо] до сих пор тут.

Фернандо – один из лучших гонщиков, что были в «Ф-1», и он продолжит гоняться и показывать, какие вещи реализуемы. Это демонстрирует новую эру спортсменов и возможностей человеческого тела, если о нем заботиться.

Я никогда не думал, что буду гоняться после 40. Вполне уверен, я говорил, что такого не будет. Но жизнь – безумное путешествие. Я не ощущаю себя на 40. Я в целом чувствую себя отлично», – приводит слова британца BBC.

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