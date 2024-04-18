Льюис Хэмилтон: «Я буду гоняться далеко после 40 лет, «Феррари» – не что-то краткосрочное»
Хэмилтон порассуждал о своем возрасте и переходе в «Феррари».
Перед Гран-при Китая пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что не переживает из-за комментариев по поводу предстоящего трансфера в «Феррари» в 2025 году.
«Мне не кажется, что мое решение нуждается в оправдании. Я знаю, что для меня это верный выбор, и с тех пор, как я принял решение, ситуация не поменялась. Не было момента, когда я засомневался, и комментарии других людей не заставляют меня колебаться.
Даже сегодня есть люди, которые по-прежнему говорят чушь, и это продолжится до конца года. А мне придется просто делать то, что и в прошлый раз. Лишь ты знаешь, что тебе подходит. Меня ждет захватывающее время», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Льюис ответил на вопрос о том, что он имеет в виду под «чушью»:
«Просто статьи».
39-летний Хэмилтон также высказался о возрасте, а также о продлении контракта между «Астон Мартин» и еще более опытным Фернандо Алонсо.
«Я буду гоняться далеко после 40 лет. Так что да, [«Феррари» –] не что-то краткосрочное.
Я не самый возрастной пилот. Я буду выступать еще довольно продолжительное время, и здорово, что [Алонсо] до сих пор тут.
Фернандо – один из лучших гонщиков, что были в «Ф-1», и он продолжит гоняться и показывать, какие вещи реализуемы. Это демонстрирует новую эру спортсменов и возможностей человеческого тела, если о нем заботиться.
Я никогда не думал, что буду гоняться после 40. Вполне уверен, я говорил, что такого не будет. Но жизнь – безумное путешествие. Я не ощущаю себя на 40. Я в целом чувствую себя отлично», – приводит слова британца BBC.
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Во-первых помимо Алонсо, есть и другие примеры, когда к 40 топари сдувались
Во-вторых, потому и существует пример Алонсо, что он живет гонками. А Люсьен оброс всякой шелухой, не имеющей отношения к гонкам
Для Хэмилтона гонки давно стало одной из составляющих его бизнеса.
Ничего личного(с).
Но что то мне подсказывает, что реплик на всевозможные колкости и мемы, будет предостаточно.
Хотя очень хочеться надеется, что я ошибаюсь.