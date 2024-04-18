Большунов продолжит тренироваться у Бородавко, Терентьевы перешли к Сорину. Проект состава сборной России по лыжам на сезон-2024/25

Опубликован проект состава сборной России по лыжным гонкам на сезон-2024/25.

В ближайшее время проект будет направлен на утверждение в Министерство спорта РФ.

Группа Юрия Бородавко и Артема Жмурко: Александр Большунов, Ермил Вокуев, Никита Денисов, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Алена Баранова, Мария Истомина.

Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова: Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Савелий Коростелев, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева, Сергей Устюгов, Юлия Ступак.

Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Анастасия Прокофьева.

Группа Андрея Нутрихина: Карина Гончарова, Екатерина Евтягина, Арина Каличева, Дарья Канева, Олеся Ляшенко, Елизавета Маслакова, Екатерина Шибекина.

Группа Петра Седова: Егор Гусак, Кирилл Кочегаров, Даниил Муралеев, Данил Нечипоренко, Владислав Осипов, Никита Родионов, Павел Соловьев, Илья Трегубов, Анастасия Кулешова.