Большунов продолжит тренироваться у Бородавко, Терентьевы перешли к Сорину. Проект состава сборной России по лыжам на сезон-2024/25

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко ФЛГР Петр Седов Егор Сорин Артем Жмурко Сергей Волков Олег Перевозчиков Министерство спорта России Анастасия Кулешова (Седова) Сергей Устюгов Ермил Вокуев Алексей Черноусов Артем Мальцев Наталья Терентьева (Непряева) Алексей Червоткин Юлия Ступак (Белорукова) Данил Акимов Андрей Нутрихин Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Татьяна Сорина (Алешина) Александр Большунов Лидия Горбунова (Дуркина) Мария Истомина Екатерина Смирнова Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Дмитрий Жуль Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Антон Тимашов Екатерина Евтягина Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Илья Трегубов Дарья Непряева Евгения Крупицкая Иван Горбунов Савелий Коростелев Никита Денисов Александр Ившин Никита Родионов Павел Соловьев Елизавета Пантрина (Бекишева) Егор Митрошин Александр Бакуров Сергей Забалуев Олеся Ляшенко Дарья Канева Константин Тиунов Елизавета Маслакова Арина Каличева Лыжи

Опубликован проект состава сборной России по лыжным гонкам на сезон-2024/25.

В ближайшее время проект будет направлен на утверждение в Министерство спорта РФ.

Группа Юрия Бородавко и Артема Жмурко: Александр Большунов, Ермил Вокуев, Никита Денисов, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Алена Баранова, Мария Истомина.

Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова: Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Савелий Коростелев, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева, Сергей Устюгов, Юлия Ступак.

Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Анастасия Прокофьева.

Группа Андрея Нутрихина: Карина Гончарова, Екатерина Евтягина, Арина Каличева, Дарья Канева, Олеся Ляшенко, Елизавета Маслакова, Екатерина Шибекина.

Группа Петра Седова: Егор Гусак, Кирилл Кочегаров, Даниил Муралеев, Данил Нечипоренко, Владислав Осипов, Никита Родионов, Павел Соловьев, Илья Трегубов, Анастасия Кулешова.

24 комментария
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Даже Белорукову не вывели из сборной. Треш. Очень раздутый состав
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Сборную даже ещё увеличили😅 Теперь- 51 человек. А везде сокращают и оптимизируют.
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Ермила отдали ЮВ, чтобы он больше не смог Большунова обыграть🤣
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Ответ SkierNSK
Сборную даже ещё увеличили😅 Теперь- 51 человек. А везде сокращают и оптимизируют.
Абсурд какой-то. Две хоккейные команды. С гаком.
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Ещё интересное достижение из статистики у Крупицкой: она за сезон пробежала 377,5 км дистанционных гонок и 14 спринтов, не пропустила ни одного основного старта.
У Большунова и то не каждый сезон больше 400 км стартов, а у сильнейших девушек обычно 250-300.
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По группам за прошедший сезон рейтинг за лыжные гонки.
Группа Бородавко.
Большунов - 1863
Червоткин 1242
Истомина 1074
Мальцев 845
Спицов 716
Якимушкин 543
Денисов 331
Терентьев 209
По идее Денисов и Терентьев мимо должны были быть.
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Группа Седова
Кулешова 1376
Митрошин 607
Родионов 428
Соловьёв 428
Трегубов 366
Кочегаров 230
Шаров 154
Тут последние трое не очень, но убрали только Шарова.
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Ответ закрыт по беспределу
А Пеклецова у кого?
В юниорах ещё год.
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Ответ закрыт по беспределу
А Пеклецова у кого?
Юниорки и юниоры в юниорской сборной
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Группа Нутрихина.
Баранова 768
Маслакова 579
Евтягина 345
Шалабода 209
Еремеева 169
Кусургашева 149
Кожинова 131
Соболева 122
Тут только первых трёх можно было оставлять. Так и сделали, Баранову на повышение к Бородавко.
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Группа Перевозчикова.
Крупицкая 1420
Горбунова 1288
Семиков 1243
Смирнова 1049
Горбунов 1010
Жуль 657
Тимашов 507
Забалуев 473
Ившин 435
Жолудева 261
Рушенцева 48
Жолудева и Рушенцева мимо, их и убрали.
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Группа Сорина.
Коростелев 1488
Степанова 1380
Ардашев 1271
Пантрина 1206
Сорина 859
Фалеева 833
Порошкин 664
Прокофьева 611
Волков 559
Бакуров 425
Ступак 161
Тут Ступак мимо, Бакуров под вопросом. Но всех оставили, только Порошкина и Прокофьеву к Перевозчикову отправили.
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Тиунов и Вокуев очень неожиданно, всё же Мельниченко и Белов лучше сезон провели. Но в целом на уровне и лучше многих сборников.
Хотя да, они моложе, тогда всё логично.
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Вокуев у Бородавко, не знал. Хотя конские нагрузки ему наверное подходят
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А Пеклецова у кого?
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Тиунов, оказывается, тоже переходит к Сорину.
+1
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Итого вылетели 5 девушек у Нутрихина, 2 у Перевозчикова и Шаров.
Взяли Вокуева и Тиунова, девушек до 23, и сильнейших из юниоров, кто последний год бегал.
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Ответ NoSfer
Юниорки и юниоры в юниорской сборной
Спасибо
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Ответ SkierNSK
В юниорах ещё год.
Ага, понял.
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Ответ закрыт по беспределу
А Пеклецова у кого?
У Гельманова пока, видимо.
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Ответ Панарин против Диктатора
Для чего они теперь профессионально бегают? Не после работы - как все мы - а вместо работы и за деньги? С какой целью мы их содержим?
выходи тогда вместо них, пробеги хотя бы спринт
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Ответ Панарин против Диктатора
Для чего они теперь профессионально бегают? Не после работы - как все мы - а вместо работы и за деньги? С какой целью мы их содержим?
Давай с хоккеистов начнем.
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