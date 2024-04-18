Большунов продолжит тренироваться у Бородавко, Терентьевы перешли к Сорину. Проект состава сборной России по лыжам на сезон-2024/25
Опубликован проект состава сборной России по лыжным гонкам на сезон-2024/25.
В ближайшее время проект будет направлен на утверждение в Министерство спорта РФ.
Группа Юрия Бородавко и Артема Жмурко: Александр Большунов, Ермил Вокуев, Никита Денисов, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Алена Баранова, Мария Истомина.
Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова: Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Савелий Коростелев, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Дарья Непряева, Елизавета Пантрина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева, Сергей Устюгов, Юлия Ступак.
Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов, Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Анастасия Прокофьева.
Группа Андрея Нутрихина: Карина Гончарова, Екатерина Евтягина, Арина Каличева, Дарья Канева, Олеся Ляшенко, Елизавета Маслакова, Екатерина Шибекина.
Группа Петра Седова: Егор Гусак, Кирилл Кочегаров, Даниил Муралеев, Данил Нечипоренко, Владислав Осипов, Никита Родионов, Павел Соловьев, Илья Трегубов, Анастасия Кулешова.
У Большунова и то не каждый сезон больше 400 км стартов, а у сильнейших девушек обычно 250-300.
Группа Бородавко.
Большунов - 1863
Червоткин 1242
Истомина 1074
Мальцев 845
Спицов 716
Якимушкин 543
Денисов 331
Терентьев 209
По идее Денисов и Терентьев мимо должны были быть.
Кулешова 1376
Митрошин 607
Родионов 428
Соловьёв 428
Трегубов 366
Кочегаров 230
Шаров 154
Тут последние трое не очень, но убрали только Шарова.
Баранова 768
Маслакова 579
Евтягина 345
Шалабода 209
Еремеева 169
Кусургашева 149
Кожинова 131
Соболева 122
Тут только первых трёх можно было оставлять. Так и сделали, Баранову на повышение к Бородавко.
Крупицкая 1420
Горбунова 1288
Семиков 1243
Смирнова 1049
Горбунов 1010
Жуль 657
Тимашов 507
Забалуев 473
Ившин 435
Жолудева 261
Рушенцева 48
Жолудева и Рушенцева мимо, их и убрали.
Коростелев 1488
Степанова 1380
Ардашев 1271
Пантрина 1206
Сорина 859
Фалеева 833
Порошкин 664
Прокофьева 611
Волков 559
Бакуров 425
Ступак 161
Тут Ступак мимо, Бакуров под вопросом. Но всех оставили, только Порошкина и Прокофьеву к Перевозчикову отправили.
Хотя да, они моложе, тогда всё логично.
Взяли Вокуева и Тиунова, девушек до 23, и сильнейших из юниоров, кто последний год бегал.