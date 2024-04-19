Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ – 144 очка в 81 матче. Он выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-й раз в карьере

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ – 144 очка в 81 матче.

Форвард « » забросил 44 шайбы и сделал 100 результативных передач. Он стал 5-м игроком в истории лиги, сделавшим 100 или более ассистов за сезон.

Второе место в гонке бомбардиров занял (« », 140 очков в 82 играх, 51+89), третье – Коннор Макдэвид (« », 132 очка в 76 играх, 32+100).

30-летний россиянин выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-й раз в карьере (впервые – в сезоне-2018/19).

Кучеров догнал по числу побед в бомбардирских гонках за карьеру и делит с ним первое место среди россиян. Форвард «Питтсбурга» выигрывал «Арт Росс» в сезонах-2008/09 и 2011/12.

Рекорд по числу выигранных «Россов» принадлежит Уэйну Гретцки (10). Среди действующих игроков лидирует Макдэвид (5).