Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ – 144 очка в 81 матче. Он выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-й раз в карьере
Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ – 144 очка в 81 матче.
Форвард «Тампы» забросил 44 шайбы и сделал 100 результативных передач. Он стал 5-м игроком в истории лиги, сделавшим 100 или более ассистов за сезон.
Второе место в гонке бомбардиров занял Нэтан Маккиннон («Колорадо», 140 очков в 82 играх, 51+89), третье – Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 132 очка в 76 играх, 32+100).
30-летний россиянин выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-й раз в карьере (впервые – в сезоне-2018/19).
Кучеров догнал Евгения Малкина по числу побед в бомбардирских гонках за карьеру и делит с ним первое место среди россиян. Форвард «Питтсбурга» выигрывал «Арт Росс» в сезонах-2008/09 и 2011/12.
Рекорд по числу выигранных «Россов» принадлежит Уэйну Гретцки (10). Среди действующих игроков лидирует Макдэвид (5).
Кто больше всех набрал против топ команд?
За основу брал 6 лучших команд от востока и запада) Думаю все согласятся что эти 12 команд лучшие на данный момент в НХЛ.
а теперь к статистике:
Кучеров 29 матчей - 61 очко
Маккиннон 29 матчей - 37 очков
Макдэвид 25 матча - 33 очка
Теперь переходим к Харту кто же достойнее. Сравниваем.
Кучеров:
- Больше набрал чем второй бомбардир команды + 54 от Пойнта
Последний раз такой разрыв был в 2000 году Паша Буре +55 от Козлова (но Козлов сыграл на 31 игру меньше)
Если брать историю лиги то только 5 игроков (Гретцки, Кария, Лемье, Буре, Айзерман) набирали больше +55
- Больше набрал очков 144
- Набрал 100 передач за сезон только 4 игрока делали до него это (Гретцки, Лемье, Орр и Макдэвид)
- Больше набрал против топ-команд 61 против 37
- Больше первых передач за матч 62 против 50
- Больше очков в среднем за матч 1.78
- Меньше удаляется 22 минуты против 42
- Больше передач и 1-х передач при игре 5 на 5
Маккиннон:
- Рекорд Эвеланш по очкам (побил рекорд 1982 года)
- Забил больше голов 51 против 44
- Лучше плюс/минус +35 против +8
- Больше голов в равных составах
- Больше очков в равных составах
- Больше хитов 55
- Больше блокшотов 69
- Больше победных голов 9 против 6
Наверное вся основная статистика.
Я свои выводы сделал. Дальше уже каждый сам для себя решает кто достоин Харта)
Поздравляю Никиту с заслуженной наградой. Взять Арт Росс во времена праймового МакДэвида и пикового МакКиннона это очень сильно. Ну и вишенка на торте 100 передач за сезон.
Весь сезон шёл в лидерах и заслуженно получил награду.
Харт скорее всего мимо, к сожалению, но верить будем до последнего.
Ну и может все таки на коня замахнуться, чем черт не шутит.
Теперь дело за Хартом.
Куч объективно заслуживает его.
Трудно поверить, что он мог завершить карьеру в 18 лет из-за нерадивости местных деятелей! Спасибо Айзерману и Тампе, что помогли и предоставили парню шанс, а сегодня Никита – один из выдающихся мастеров НХЛ!
Забил 44 гола, лучший показатель для себя. 100 передач, лучший показатель для вингеров, лучший среди всех в 30летнем возрасте, и действующих и закончивших!
Рекорды 30-тилетнего Кучерова в НХЛ в этом возрасте:
144(44+100)
Больше всех наших 30летних по очкам и передачам. Дацюк - 97 очков, Панарин 74 передачи в 30летнем возрасте.
И всех действующих по очкам. Патрик Кейн - 110 очков 5 лет назад.
Куч круче Гретцки того же возраста -121 очко и 31 гол у того было в 30летнем возрасте. Лидер - Лемье в 1996, 161 очко.. Кучеров в 30летнем возрасте через 31 год обошёл Оутса-142. Оутс только рад, потому что в межсезонье тренеровал Куча!
Вот и натренировал, рекордный сезон!
Куч не дошёл до 50 шайб 30-тилетнего Ови, но!
Куч могуч!
Болеем за наших в плейофф!
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/30-year-old-nhl-players.html
Кучеров уверенно поднимает свою статистику.
Сейчас 873(320+553) - 8 место среди наших.
1000 не за горами!
По итогу карьеры (ещё лет 10) реально будет соперничать с Малкиным (1296 сейчас) за 2е место. Овечкин - лидер (1550).
https://www.quanthockey.com/nhl/nationality/russian-nhl-players-career-stats.html
То есть мы, российские болельщики, уже 10 сезонов (Кучеров с 2013 года в Тампе) наблюдаем как играют и соперничают наши три лучших игрока. Насладимся соперничеством ещё пару сезонов! Болеем за наших!
https://www.quanthockey.com/hockey-stats/en/profile.php?player=8092
Если бы Никита в 2018 году не притормозил. Это был бы уже третий Арт.
А так же её пропустил 1.5 сезона, кто знает.
Так что, как тут пишут про эру макдэвида, даже разговоров про неё бы и разговоров не было))