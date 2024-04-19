Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ – 144 очка в 81 матче. Он выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-й раз в карьере

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон Евгений Малкин Уэйн Гретцки НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ – 144 очка в 81 матче.

Форвард «Тампы» забросил 44 шайбы и сделал 100 результативных передач. Он стал 5-м игроком в истории лиги, сделавшим 100 или более ассистов за сезон. 

Второе место в гонке бомбардиров занял Нэтан МаккиннонКолорадо», 140 очков в 82 играх, 51+89), третье – Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 132 очка в 76 играх, 32+100). 

30-летний россиянин выиграл «Арт Росс Трофи» во 2-й раз в карьере (впервые – в сезоне-2018/19).

Кучеров догнал Евгения Малкина по числу побед в бомбардирских гонках за карьеру и делит с ним первое место среди россиян. Форвард «Питтсбурга» выигрывал «Арт Росс» в сезонах-2008/09 и 2011/12. 

Рекорд по числу выигранных «Россов» принадлежит Уэйну Гретцки (10). Среди действующих игроков лидирует Макдэвид (5). 

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Минутка занимательной статистики) часть 2
Кто больше всех набрал против топ команд?
За основу брал 6 лучших команд от востока и запада) Думаю все согласятся что эти 12 команд лучшие на данный момент в НХЛ.
а теперь к статистике:
Кучеров 29 матчей - 61 очко
Маккиннон 29 матчей - 37 очков
Макдэвид 25 матча - 33 очка

Теперь переходим к Харту кто же достойнее. Сравниваем.
Кучеров:
- Больше набрал чем второй бомбардир команды + 54 от Пойнта
Последний раз такой разрыв был в 2000 году Паша Буре +55 от Козлова (но Козлов сыграл на 31 игру меньше)
Если брать историю лиги то только 5 игроков (Гретцки, Кария, Лемье, Буре, Айзерман) набирали больше +55
- Больше набрал очков 144
- Набрал 100 передач за сезон только 4 игрока делали до него это (Гретцки, Лемье, Орр и Макдэвид)
- Больше набрал против топ-команд 61 против 37
- Больше первых передач за матч 62 против 50
- Больше очков в среднем за матч 1.78
- Меньше удаляется 22 минуты против 42
- Больше передач и 1-х передач при игре 5 на 5

Маккиннон:
- Рекорд Эвеланш по очкам (побил рекорд 1982 года)
- Забил больше голов 51 против 44
- Лучше плюс/минус +35 против +8
- Больше голов в равных составах
- Больше очков в равных составах
- Больше хитов 55
- Больше блокшотов 69
- Больше победных голов 9 против 6

Наверное вся основная статистика.
Я свои выводы сделал. Дальше уже каждый сам для себя решает кто достоин Харта)
+42
-4
+38
Родили наконец-то новость.
Поздравляю Никиту с заслуженной наградой. Взять Арт Росс во времена праймового МакДэвида и пикового МакКиннона это очень сильно. Ну и вишенка на торте 100 передач за сезон.
Весь сезон шёл в лидерах и заслуженно получил награду.
Харт скорее всего мимо, к сожалению, но верить будем до последнего.
Ну и может все таки на коня замахнуться, чем черт не шутит.
+13
-1
+12
Арт у Никиты!
Теперь дело за Хартом.
Куч объективно заслуживает его.
Трудно поверить, что он мог завершить карьеру в 18 лет из-за нерадивости местных деятелей! Спасибо Айзерману и Тампе, что помогли и предоставили парню шанс, а сегодня Никита – один из выдающихся мастеров НХЛ!
+9
-1
+8
В эру Макдэвида выиграть два Арт Росса - дорого стоит с точки зрения индивидуального мастерства. Мои поздравления !
+8
-1
+7
Ответ Vasilka7777
Минутка занимательной статистики) часть 2 Кто больше всех набрал против топ команд? За основу брал 6 лучших команд от востока и запада) Думаю все согласятся что эти 12 команд лучшие на данный момент в НХЛ. а теперь к статистике: Кучеров 29 матчей - 61 очко Маккиннон 29 матчей - 37 очков Макдэвид 25 матча - 33 очка Теперь переходим к Харту кто же достойнее. Сравниваем. Кучеров: - Больше набрал чем второй бомбардир команды + 54 от Пойнта Последний раз такой разрыв был в 2000 году Паша Буре +55 от Козлова (но Козлов сыграл на 31 игру меньше) Если брать историю лиги то только 5 игроков (Гретцки, Кария, Лемье, Буре, Айзерман) набирали больше +55 - Больше набрал очков 144 - Набрал 100 передач за сезон только 4 игрока делали до него это (Гретцки, Лемье, Орр и Макдэвид) - Больше набрал против топ-команд 61 против 37 - Больше первых передач за матч 62 против 50 - Больше очков в среднем за матч 1.78 - Меньше удаляется 22 минуты против 42 - Больше передач и 1-х передач при игре 5 на 5 Маккиннон: - Рекорд Эвеланш по очкам (побил рекорд 1982 года) - Забил больше голов 51 против 44 - Лучше плюс/минус +35 против +8 - Больше голов в равных составах - Больше очков в равных составах - Больше хитов 55 - Больше блокшотов 69 - Больше победных голов 9 против 6 Наверное вся основная статистика. Я свои выводы сделал. Дальше уже каждый сам для себя решает кто достоин Харта)
Месси
+6
0
+6
Нереальный красавец Никита!
+4
0
+4
Бывают круглые числа, как вчера - 100 передач. А 144 - квадратное число)
+4
0
+4
You’re my Art, you’re my Hart...
+4
0
+4
Хочу передать привет, всем кто последние месяца 4-5 писали, что Мак вот вот и отрыв никакой, он 10 и в одном матче может сделать.
+5
-1
+4
Был момент во время регулярки, когда от него Маккиннон оторвался и Макди стал нагонять, и тут довольно много сомневающихся было в итоговой победе Никиты. Но ведь затащил! Просто лучший, от всей души поздравляю Никиту с заслуженным Артом.
+3
0
+3
Ответ shexes
А утром в комментариях такая паника была по поводу договорняка Колорадо-Эдмонтон, будто там счёт был 20:1 ))
ну, ёкнуло сердечко, когда к 10-й минуте 4:0 и 2 очка Мака-худшего
+2
0
+2
С Кучеровым не скучно, рекорды ставит кучно!)
+2
0
+2
Мои поздравления классному РУССКОМУ хоккеисту !!!
+3
-1
+2
Никиту дважды опрокидывали с Конем, надеюсь что сейчас вернут должок Хартом. Таки первый Харт он получил в куда более сильной команде и при меньшем вкладе.
+2
0
+2
Никиту с заслуженным Артом, если здоровье не подведет, то и 3-й оформит. Среди европейцев только Ягр набирал больше очков, это если не забывать с Кем он играл, а сколько бы очков набрал Кучеров, если бы у него центром был Лемье?)
+1
0
+1
Ответ JuVero
А почему 6 лучших команд, а не 8, которые в плов вышли? Там статистика другая уже будет, да))
Нет...я считал и 8 там разницы особой нет...и причислять сейчас к топ командам допустим Вашингтон это немного смешно...посмотрите 6 команд с каждой конференции...они без вопросов лучшие в этом сезоне)
+1
0
+1
Ответ Ответ года
Кучеров тоже рекорд клуба поставил, к слову)
Он свои обновил))
+1
0
+1
Наконец-то дождались... Никита Кучеров, самый лучший из лучших! Бурные аплодисменты! Никита, пусть улыбка не сходит с твоего лица, новых достижений и, конечно же, удачи в плей-офф!!!!
+1
0
+1
(30 лет). Кучеров провёл рекордный сезон 144! (Среди всех наших и действующих по 30летнему возрасту). Победа в гонке бомбардиров!(Отметим завтра)
Забил 44 гола, лучший показатель для себя. 100 передач, лучший показатель для вингеров, лучший среди всех в 30летнем возрасте, и действующих и закончивших!
Рекорды 30-тилетнего Кучерова в НХЛ в этом возрасте:
144(44+100)
Больше всех наших 30летних по очкам и передачам. Дацюк - 97 очков, Панарин 74 передачи в 30летнем возрасте.
И всех действующих по очкам. Патрик Кейн - 110 очков 5 лет назад.
Куч круче Гретцки того же возраста -121 очко и 31 гол у того было в 30летнем возрасте. Лидер - Лемье в 1996, 161 очко.. Кучеров в 30летнем возрасте через 31 год обошёл Оутса-142. Оутс только рад, потому что в межсезонье тренеровал Куча!
Вот и натренировал, рекордный сезон!
Куч не дошёл до 50 шайб 30-тилетнего Ови, но!
Куч могуч!
Болеем за наших в плейофф!
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/30-year-old-nhl-players.html

Кучеров уверенно поднимает свою статистику.
Сейчас 873(320+553) - 8 место среди наших.
1000 не за горами!
По итогу карьеры (ещё лет 10) реально будет соперничать с Малкиным (1296 сейчас) за 2е место. Овечкин - лидер (1550).
https://www.quanthockey.com/nhl/nationality/russian-nhl-players-career-stats.html
То есть мы, российские болельщики, уже 10 сезонов (Кучеров с 2013 года в Тампе) наблюдаем как играют и соперничают наши три лучших игрока. Насладимся соперничеством ещё пару сезонов! Болеем за наших!
https://www.quanthockey.com/hockey-stats/en/profile.php?player=8092
+1
0
+1
Я так понимаю что объективных причин у избирателей Харта в пользу маккинона нет. Кроме тех, что он канадец и у него нет призов кроме колдера?
+1
0
+1
Ответ Ответ года
ну, ёкнуло сердечко, когда к 10-й минуте 4:0 и 2 очка Мака-худшего
ёкнуло сердечко , пукнуло очечко
0
0
0
Ну наконец-то 👌🏽👌🏽👌🏽
0
0
0
Ответ frol92
Родили наконец-то новость. Поздравляю Никиту с заслуженной наградой. Взять Арт Росс во времена праймового МакДэвида и пикового МакКиннона это очень сильно. Ну и вишенка на торте 100 передач за сезон. Весь сезон шёл в лидерах и заслуженно получил награду. Харт скорее всего мимо, к сожалению, но верить будем до последнего. Ну и может все таки на коня замахнуться, чем черт не шутит.
если харт мимо, тогда теда пусть отдают.
+1
-1
0
Ответ Vasilka7777
Минутка занимательной статистики) часть 2 Кто больше всех набрал против топ команд? За основу брал 6 лучших команд от востока и запада) Думаю все согласятся что эти 12 команд лучшие на данный момент в НХЛ. а теперь к статистике: Кучеров 29 матчей - 61 очко Маккиннон 29 матчей - 37 очков Макдэвид 25 матча - 33 очка Теперь переходим к Харту кто же достойнее. Сравниваем. Кучеров: - Больше набрал чем второй бомбардир команды + 54 от Пойнта Последний раз такой разрыв был в 2000 году Паша Буре +55 от Козлова (но Козлов сыграл на 31 игру меньше) Если брать историю лиги то только 5 игроков (Гретцки, Кария, Лемье, Буре, Айзерман) набирали больше +55 - Больше набрал очков 144 - Набрал 100 передач за сезон только 4 игрока делали до него это (Гретцки, Лемье, Орр и Макдэвид) - Больше набрал против топ-команд 61 против 37 - Больше первых передач за матч 62 против 50 - Больше очков в среднем за матч 1.78 - Меньше удаляется 22 минуты против 42 - Больше передач и 1-х передач при игре 5 на 5 Маккиннон: - Рекорд Эвеланш по очкам (побил рекорд 1982 года) - Забил больше голов 51 против 44 - Лучше плюс/минус +35 против +8 - Больше голов в равных составах - Больше очков в равных составах - Больше хитов 55 - Больше блокшотов 69 - Больше победных голов 9 против 6 Наверное вся основная статистика. Я свои выводы сделал. Дальше уже каждый сам для себя решает кто достоин Харта)
Кучеров тоже рекорд клуба поставил, к слову)
0
0
0
И харт ему должны дать.
+2
-2
0
Что-то подсказывает, Никита в состоянии увеличить этот рекорд.
0
0
0
Поздравляю!!!
Если бы Никита в 2018 году не притормозил. Это был бы уже третий Арт.
А так же её пропустил 1.5 сезона, кто знает.
Так что, как тут пишут про эру макдэвида, даже разговоров про неё бы и разговоров не было))
0
0
0
Ура товарищи ура
0
0
0
Никита , топ конечно!
+1
-1
0
Куч-Мак-Мак)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий