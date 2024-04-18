«Спартак» поздравил болельщиков со 102-летием клуба: «Больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики соцсети Футбол

«Спартак» поздравил болельщиков с днем рождения клуба.

Сегодня, 18 апреля, исполнилось 102 года со дня основания «Спартака».

«18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. И вот уже больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов.

«Спартак» остается самым титулованным клубом страны: в коллекции наших побед 22 чемпионских звания и 14 кубков страны.

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Федора Черенкова. И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков!» – говорится в сообщении клуба.

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94 комментария
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...полная трофеев, рекордов и циклов)
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Антирекорды - тоже рекорды
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Каждый год одно и тоже, на что то надеешься и все в трубу!
Скоро родится сын, буду надеяться что не повторит ошибку отца…
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Каждый год одно и тоже, на что то надеешься и все в трубу! Скоро родится сын, буду надеяться что не повторит ошибку отца…
Главное, чтоб сын рос здоровым! А за какой клуб будет болеть - дело десятое.
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0-6, 1-18, 0-7
неважно, все равно рекорды
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Цирк на Цветном бульваре на 42 года старше, но радость дарит столько же. С праздником! Тренером должен стать Стас! РОССИЯ ЗА СТАСА!
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История игрушек
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Ответ Трусы Газзаева
...полная трофеев, рекордов и циклов)
марш в будку, шелудивый ))
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Царя поздравьте, он всю ночь чеканил
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Ничья с Зенитом - это трофей или рекорд? Или и то, и другое?🤣🤣🤣
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С Днём Рождения!!!
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Ответ Oliver Kromwel
Спартачи напоминают каталонцев, только в ещё более запущенной стадии - такие же непомерные ничем не обоснованные амбиции при том, что клуб давно скатился до уровня сбитых летчиков.
Сравнил дырку с пальцев. Где Барма и её кучей евро трофеев, и Спартак местные колхозники, отлитавшие в еврокубках всю историю от всех подряд, за редкими чудесами, когда отскакивали с Наполи или обыгрывали Реал за счёт воспитанников Зенита.
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Нынешнее лукойловское шапито к легендарному Спартаку Старостиных, Симоняна, Нетто, Черенкова, Романцева и пр. имеет весьма отдалённое отношение, хватит уже примазываться к чужим заслугам и рекордам🤡
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Кубок в честь двух нулевых ничьих в Петербурге за сезон уже пополнил клубный музей
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Ответ Maxim Novicov
Кубок в честь двух нулевых ничьих в Петербурге за сезон уже пополнил клубный музей
Он будет размещен рядом с выставкой "Победа над Зенитом на групповом этапе Кубка России". Выставка занимает 20 залов.
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Какой бред, однако! Каких трофеев, каких рекордов? Ох уж эти КБ, с их воспалённым воображением. Все КБ трофеи давно моль сожрала, а новых, как-то нет. Сейчас в стране самый титулованный клуб - Зенит! Он имеет в своём музее 2 еврокубка! Этого достаточно, чтобы перебить советские чемпионства КБ, даруемые им "компартией" и тем более, бромантановные российские чемпионства, которые они брали на допинге. Короче КБ - обычный середняк.😂😂😂
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Каждый год одно и тоже, на что то надеешься и все в трубу! Скоро родится сын, буду надеяться что не повторит ошибку отца…
надеюсь сын будет болеть за великий и могучий и видеть множество побед!
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#####, 12 апреля 1935 года команда под названием «Спартак» провела первую игру. Это скорее и есть день рождения Спартака и хватит #######!
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Полная позоров и скандалов.Как там Промес?
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+2
Ответ Иван1984
Как там зенит сан-пауло???
Прекрасно, идёт к 6-му чемпионству
+3
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Ответ Алар
#####, 12 апреля 1935 года команда под названием «Спартак» провела первую игру. Это скорее и есть день рождения Спартака и хватит #######!
Видимо прибавили годы существования "Пищевика"
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Ответ АК Барс 7
На свою жизнь посмотри
Хорошая,честно прожитая.
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Ответ murzzzzzilka
Прикинь, и трофеи есть, и рекорды, которые нельзя побить - например, 6 побед в 6 матчах в ЛЧ. Но забавно, что вашего брата это так триггерит:)))
Как там с еврокубками, хоть один добыли?)))
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Ответ murzzzzzilka
Прикинь, и трофеи есть, и рекорды, которые нельзя побить - например, 6 побед в 6 матчах в ЛЧ. Но забавно, что вашего брата это так триггерит:)))
Сказали а, говорите тогда уж и б: "1-18" не забывайте к этому дописывать.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Как ни крути, но самый популярный клуб в России — “Спартак” (Москва).
Вот вы и крутите.
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История позора и уголовки начиная со Старостиных...
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Ответ Корнелий Шнапс 1
Самой титулованный клуб СССР, а не России.
Самый титулованный клуб страны - так написано. Страна - это и СССР, и РФ.
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Ответ Дядя Боря
Вот вы и крутите.
А кто, на твой взгляд?
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Кладбище домашних животных...
+3
-2
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😄
+2
-1
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