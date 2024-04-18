«Спартак» поздравил болельщиков со 102-летием клуба: «Больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов»

«Спартак» поздравил болельщиков с днем рождения клуба.

Сегодня, 18 апреля, исполнилось 102 года со дня основания « ».

«18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. И вот уже больше столетия продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов.

«Спартак» остается самым титулованным клубом страны: в коллекции наших побед 22 чемпионских звания и 14 кубков страны.

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Федора Черенкова. И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков!» – говорится в сообщении клуба.