Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ – 69 шайб в 81 матче. Он выиграл «Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере

Теги рейтинги Торонто Вашингтон Флорида Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Сэм Райнхарт Остон Мэттьюс Зак Хайман Хоккей

Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ – 69 шайб в 81 матче.

Форвард «Торонто» выиграл «Морис Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере (также в сезонах-2020/21 и 2021/22). 

69 шайб 26-летнего американца в завершившемся сегодня регулярном чемпионате стали лучшим результатом в лиге с сезона-1995/96, когда столько же забросил Марио Лемье из «Питтсбурга» (в 70 играх).

Остон установил новую планку рекордов по голам за сезон для игроков НХЛ в XXI веке, игроков «Торонто» за всю историю клуба, а также уроженцев США за всю историю лиги. 

Второе место в гонке снайперов занял Сэм Райнхарт («Флорида», 57 голов в 82 играх), третье – Зак Хайман («Эдмонтон», 54 в 80). 

В истории НХЛ рекордсменом по числу выигранных «Ришаров» является Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» побеждал в снайперской гонке 9 раз. 

32 комментария
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Здоровья ему самое главное. по сути это второй сезон им сыгранный от звонка до звонка. и второй с 50+ голов. Достижение Ови же - это производная не только снайперского таланта, но и бычьего здоровья - западение по голам случилось только по сути к 38-39 годам.
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Грецки хорошо защищали + уважение игроков, Хоу боялась вся лига, а Ови - феноменально выносливый игрок. Каков будет путь Мэттьюза неизвестно, но здоровье это ключевой элемент. а как снайпер - это конечно лучший в своем поколении.
+58
-5
+53
Ответ Верховенский1990
Молодец Остон, последний раз столько забивал Супер Марио 28 лет назад. Через пару лет Саша может войти в клуб 900, в дальнейшей перспективе в этот клуб может войти и Мэттьюс, если будет стабильно выбивать полтинник каждый сезон.
Войти в «клуб 900»? Вы видимо имели ввиду создать «клуб 900».
+43
-1
+42
Обидно в шаге от круглой цифры остановиться.
+28
-7
+21
Молодец Остон, последний раз столько забивал Супер Марио 28 лет назад. Через пару лет Саша может войти в клуб 900, в дальнейшей перспективе в этот клуб может войти и Мэттьюс, если будет стабильно выбивать полтинник каждый сезон.
+17
-6
+11
Ответ Mephi027
Обидно в шаге от круглой цифры остановиться.
69 круглей чем 70☝️
+18
-8
+10
Ответ Bergamoth
Войти в «клуб 900»? Вы видимо имели ввиду создать «клуб 900».
Да, создать. Выбить 900 шайб Овечкину могут помешать только серьезные травмы, двух сезонов должно хватить.
+9
0
+9
Мэттьюс - 368 за 8 сезонов, в среднем 46.
Отличный результат.
Овечкин - 853 за 19 сезонов, в среднем 45.
Космический результат.
У Ови за первые 8 сезонов было больше -371.

Мэттьюс достиг пока трети Ови.
3-9 по снайперским призам.
Всем здоровья, как у Ови!
+8
-2
+6
Ответ Ответ года
Пока не видно тех, кто может помешать ему брать Ришары (кроме Макдэвида, но это вряд ли, всё же). Может, и побороться за рекорд по ним.
Маккиннон
+7
-1
+6
Ответ Ответ года
Пока не видно тех, кто может помешать ему брать Ришары (кроме Макдэвида, но это вряд ли, всё же). Может, и побороться за рекорд по ним.
Бедард годика через три ну и еще Капризов когда сменит команду.. МакДи как и в свое время Ягр рвать свою пятую точку ради этой статы не будет(может -- но его основная фича создавать пространство для партнеров а голы как пойдет..)
+8
-4
+4
надо 70 в следующем сезоне
+10
-6
+4
чт ж ты дядя в двух последних играх одну шайбочку не заковырял
+4
-1
+3
Мэттьюс достиг пока трети Ови.
3-9.

Всем здоровья, как у Ови.
+3
-1
+2
Ответ Ответ года
Пока не видно тех, кто может помешать ему брать Ришары (кроме Макдэвида, но это вряд ли, всё же). Может, и побороться за рекорд по ним.
Да хватает желающих. Пастернак, Капризов, Маккиннон, Драйзайтль.
+2
0
+2
Ответ Plamen
Да, на ум приходят только Капризов, Драйзайтль и Пастрняк, больше никого не видно особо. Возможно Бедард через пару лет
почему то про пантер забыли Райнхарт подтягивается своей стабильной игрой,и ПО
+1
0
+1
Ответ Ответ года
Пока не видно тех, кто может помешать ему брать Ришары (кроме Макдэвида, но это вряд ли, всё же). Может, и побороться за рекорд по ним.
Паста может.
+1
0
+1
Ответ Gangtrang
Ну если учесть сколько он еще штанг и каркасов собрал в этом сезоне то можно сказать что несвезло
Не штанги причина. Так можно под снайперских рекордсменов подвести многих игроков, кто тоже обивал каркас ворот.
К тому же, штанги случались не сами по себе, срабатывал фактор вратаря и защиты - их нужно было обойти. И здесь нормально, что часть бросков не влетело.
В общем, не в таком "невезении" дело.
+1
0
+1
У Остона ещё есть время уличшить свой космический результат, а вот Хайман и Рейхарт достигли потолка благодаря гениальным МакДи и Баркову
+4
-3
+1
С такими усами 69 шайб символичны)
+5
-4
+1
Ответ Валерий Белинский
Капризов
будет здорово, посмотрим!
0
0
0
Ответ Ответ года
Пока не видно тех, кто может помешать ему брать Ришары (кроме Макдэвида, но это вряд ли, всё же). Может, и побороться за рекорд по ним.
Да, на ум приходят только Капризов, Драйзайтль и Пастрняк, больше никого не видно особо. Возможно Бедард через пару лет
0
0
0
Ответ Ответ года
Пока не видно тех, кто может помешать ему брать Ришары (кроме Макдэвида, но это вряд ли, всё же). Может, и побороться за рекорд по ним.
Капризов
0
0
0
Ответ Gangtrang
Бедард годика через три ну и еще Капризов когда сменит команду.. МакДи как и в свое время Ягр рвать свою пятую точку ради этой статы не будет(может -- но его основная фича создавать пространство для партнеров а голы как пойдет..)
Бедард, наверное, больше как МакДэвид, Кросби, Кучеров - больше про передачи.
+1
-1
0
Ответ Вася Вася
Он сам слишком нестабилен, то 60, то 40. А уж больше 40 всегда кто-нибудь наскребёт.
про нестабильность - есть такое. И травмы бывают - из 10 сезонов +- полных два (первый, и этот). Но, до рекорда тут 6-7 сезонов, а играть на норм уровне принципиально можно ещё лет 9-10. Небольшой запас на спады/травмы есть.
0
0
0
Ответ Ответ года
Пока не видно тех, кто может помешать ему брать Ришары (кроме Макдэвида, но это вряд ли, всё же). Может, и побороться за рекорд по ним.
Он сам слишком нестабилен, то 60, то 40. А уж больше 40 всегда кто-нибудь наскребёт.
0
0
0
Ответ Bergamoth
Войти в «клуб 900»? Вы видимо имели ввиду создать «клуб 900».
основать "клуб 900")
+1
-1
0
Пока не видно тех, кто может помешать ему брать Ришары (кроме Макдэвида, но это вряд ли, всё же). Может, и побороться за рекорд по ним.
+3
-3
0
Ответ avex
Не штанги причина. Так можно под снайперских рекордсменов подвести многих игроков, кто тоже обивал каркас ворот. К тому же, штанги случались не сами по себе, срабатывал фактор вратаря и защиты - их нужно было обойти. И здесь нормально, что часть бросков не влетело. В общем, не в таком "невезении" дело.
Ну до 70-ти одна могла и залететь от штанги понимаешь(я говорю о том что если суммарно рассматривать все его моменты в сезоне то на 70-74 он наиграл)Мы же не о 80+ шайбах в сезоне ведем беседу замечу(надо быть реалистом прежде всего)
+1
-1
0
цифры Месси напомнили. 69 матчей и 82 гола
0
0
0
Усы - 368 голов за 8 сезонов 562 игры, третий Ришар!
ну что сказать, молодчик.
+2
-2
0
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