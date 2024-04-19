Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ – 69 шайб в 81 матче. Он выиграл «Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере
Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ – 69 шайб в 81 матче.
Форвард «Торонто» выиграл «Морис Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере (также в сезонах-2020/21 и 2021/22).
69 шайб 26-летнего американца в завершившемся сегодня регулярном чемпионате стали лучшим результатом в лиге с сезона-1995/96, когда столько же забросил Марио Лемье из «Питтсбурга» (в 70 играх).
Остон установил новую планку рекордов по голам за сезон для игроков НХЛ в XXI веке, игроков «Торонто» за всю историю клуба, а также уроженцев США за всю историю лиги.
Второе место в гонке снайперов занял Сэм Райнхарт («Флорида», 57 голов в 82 играх), третье – Зак Хайман («Эдмонтон», 54 в 80).
В истории НХЛ рекордсменом по числу выигранных «Ришаров» является Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» побеждал в снайперской гонке 9 раз.
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Грецки хорошо защищали + уважение игроков, Хоу боялась вся лига, а Ови - феноменально выносливый игрок. Каков будет путь Мэттьюза неизвестно, но здоровье это ключевой элемент. а как снайпер - это конечно лучший в своем поколении.
Отличный результат.
Овечкин - 853 за 19 сезонов, в среднем 45.
Космический результат.
У Ови за первые 8 сезонов было больше -371.
Мэттьюс достиг пока трети Ови.
3-9 по снайперским призам.
Всем здоровья, как у Ови!
3-9.
Всем здоровья, как у Ови.
К тому же, штанги случались не сами по себе, срабатывал фактор вратаря и защиты - их нужно было обойти. И здесь нормально, что часть бросков не влетело.
В общем, не в таком "невезении" дело.
ну что сказать, молодчик.