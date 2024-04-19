Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ – 69 шайб в 81 матче. Он выиграл «Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере

Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером регулярки НХЛ – 69 шайб в 81 матче.

Форвард « » выиграл «Морис Ришар Трофи» в 3-й раз в карьере (также в сезонах-2020/21 и 2021/22).

69 шайб 26-летнего американца в завершившемся сегодня регулярном чемпионате стали лучшим результатом в лиге с сезона-1995/96, когда столько же забросил Марио Лемье из «Питтсбурга» (в 70 играх).

Остон установил новую планку рекордов по голам за сезон для игроков НХЛ в XXI веке, игроков «Торонто» за всю историю клуба, а также уроженцев США за всю историю лиги.

Второе место в гонке снайперов занял Сэм Райнхарт («Флорида», 57 голов в 82 играх), третье – Зак Хайман («Эдмонтон», 54 в 80).

В истории рекордсменом по числу выигранных «Ришаров» является . Капитан « » побеждал в снайперской гонке 9 раз.