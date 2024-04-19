Пять итальянских команд сыграют в ЛЧ в следующем сезоне. Их может быть шесть

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Пять клубов Серии А примут участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Новый формат соревнования предусматривает участие 36 команд вместо нынешних 32. Две квоты из четырех будут распределены между лигами, чьи клубы в предыдущем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.

Сегодня в полуфинал Лиги Европы вышли «Рома» и «Аталанта». Римляне обыграли по сумме двух матчей «Милан» (3:1). Бергамская команда с таким же общим результатом прошла «Ливерпуль».

В свою очередь, «Фиорентина» стала полуфиналистом Лиги конференций, обыграв «Викторию» Пльзень с общим счетом 2:0.

Таким образом, итальянская федерация первой получила дополнительное место в Лиге чемпионов. За вторую путевку могут побороться Германия и Англия.

При этом не исключен вариант с попаданием в турнир шести итальянских клубов. Для того чтобы это произошло, итальянцам необходимо выиграть Лигу Европы, а победителю – завершить сезон вне первых четырех мест в Серии А.

Такой расклад возможен в случае с «Ромой» и «Аталантой», которые в настоящий момент занимают пятое и шестое места в чемпионате Италии.

45 комментариев
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Мы тут на Пиоли бочки катим, а он специально пропустил рому дальше, чтобы она выиграла лигу Европы и прошла шестой в ЛЧ на следующий сезон. Не физрук, а стратег!
+58
-2
+56
Ответ Дмитрий
Кто нибудь вкратце может обяснить новый формат ЛЧ? Мне просто 98 лет и я не очень разбираюсь ваших новых форматах.
кто выиграет финал, тот и чемпион
финал всё ещё из одного матча на нейтральном поле
+35
-1
+34
Кто нибудь вкратце может обяснить новый формат ЛЧ? Мне просто 98 лет и я не очень разбираюсь ваших новых форматах.
+27
-3
+24
Ответ Eldzheron
Ну и бред конечно) Учитывая какие результаты показывали команды АПЛ в последние 4 года в этом году только был спад и как Итальянцы вообще на 1 оказались это остаётся загадкой. В этом сезоне показали неплохие результаты в Лиге Европы и в прошлом Интер хорош был, на этом все. Если они хотели дать путевку в Лч то должны были просто результаты за последние 5 лет проанализировать чтобы было справедливо
текущий сезон учитывался только, немцы еще 5 команду заявят еще уже нет сомнений
+11
-1
+10
Аллегри выдохнул.
+5
0
+5
Ответ MinkoffS
Мы тут на Пиоли бочки катим, а он специально пропустил рому дальше, чтобы она выиграла лигу Европы и прошла шестой в ЛЧ на следующий сезон. Не физрук, а стратег!
Только для этого теперь шарлатану надо накинуть пару идей Де Росси, как доползти до пеналей с аспириновыми, иначе ну без шансов на данный момент
+5
0
+5
Ответ Дмитрий
Кто нибудь вкратце может обяснить новый формат ЛЧ? Мне просто 98 лет и я не очень разбираюсь ваших новых форматах.
из топ 4 было 16 команд половина из 32 ,сейчас 18 команд от 36, 2 вайлд кард придумали для сохранения формулы отбора
+4
0
+4
Ответ S H A R K
Если по итогам коэффициентов и так 5 место дадут, то как Бундеслига может получить 6 место в случае триумфа Дортмунда?
Если Боруссия берет ЛЧ и занимает 4 место. Вакантное место в ЛЧ, которое предназначено для победителя ЛЧ, уходит команде из квалификации. Лейпциг выходит в Лч через бонусную путевку для Бундеслиги.
Если Боруссия берет ЛЧ и занимает 5 место, то она идет в ЛЧ как победитель Лч, никакая команда из квалификации не выходит сразу в групповой этап. Но при этом место в ЛЧ для бонусной путевки для топ 2 лиг остаётся. И эта путевка идет 6 команде Бундеслиги, так как первые 5 уже в ЛЧ
+4
0
+4
Ответ Дмитрий
Кто нибудь вкратце может обяснить новый формат ЛЧ? Мне просто 98 лет и я не очень разбираюсь ваших новых форматах.
Я бы объяснил ,но мне только 6 лет ,и я сам не совсем одупляю
+5
-1
+4
ого, неожиданно
+4
0
+4
Ответ Eldzheron
Ну и бред конечно) Учитывая какие результаты показывали команды АПЛ в последние 4 года в этом году только был спад и как Итальянцы вообще на 1 оказались это остаётся загадкой. В этом сезоне показали неплохие результаты в Лиге Европы и в прошлом Интер хорош был, на этом все. Если они хотели дать путевку в Лч то должны были просто результаты за последние 5 лет проанализировать чтобы было справедливо
Как раз таки всё логично и это мотивирует некоторые команды на забивать на турниры вроде лиги конференций. Результаты за 5 лет учитывается для определения количества базовых путевок, а дополнительные получают страны, которые лучше всего себя проявили в последнем розыгрыше еврокубков. УЕФА сделала всё, чтобы лучшие клубы до конца боролись в ЛЕ И ЛК
+4
0
+4
Ответ Under
если Рома выиграет ЛЕ, она пройдёт пятой, а не шестой
Чувак, это сарказм. Не принимай так близко к сердцу.
+6
-2
+4
Ответ S H A R K
В общем путаница какая-то.
почему путаница?
всё вроде как достаточно прозрачно
+3
0
+3
Ответ MinkoffS
Чувак, это сарказм. Не принимай так близко к сердцу.
вообще ни разу
+1
0
+1
Ответ Under
от Германии тоже может быть шесть
Как? Байер на 1 месте, победа в ЛЕ на Айтрахт не распространяется. А в случае победы на ЛЧ Баварии/Боруссии скорее всего аналогично, если не ошибаюсь.
+1
0
+1
Ни одной команды в четвертьфинале? Получите дополнительное место!
+4
-3
+1
Болонья в ЛЧ это конечно максимально необычно
Надеюсь не затеряются
+1
0
+1
Ответ Eldzheron
Ну и бред конечно) Учитывая какие результаты показывали команды АПЛ в последние 4 года в этом году только был спад и как Итальянцы вообще на 1 оказались это остаётся загадкой. В этом сезоне показали неплохие результаты в Лиге Европы и в прошлом Интер хорош был, на этом все. Если они хотели дать путевку в Лч то должны были просто результаты за последние 5 лет проанализировать чтобы было справедливо
А в этом году и надо было показывать результат. Все всё прекрасно знали. Может еще и следующий кубок чемпионов вручим англичанам за прошлые заслуги?
+2
-1
+1
ещё немного полуночных наблюдений, всё ещё отсюда https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Champions-League-2024/25/Article-3-Entries-for-the-competition-Online
ещё в этом сезоне если победитель ЛЧ или ЛЕ попадал в следующий розыгрыш ЛЧ через свой чемпионат, то прямая путёвка в группу ЛЧ переходила следующей ассоциации по рейтингу
в следующем сезоне эти путёвки достанутся лучшим клубам по рейтингу из тех, кто попал в квалификацию, независимо от того, с какого раунда они должны начинать
причём если в случае распределения места победителя ЛЧ будут приниматься в расчёт только клубы по пути чемпионов, то для места победителя ЛЕ вообще все клубы из квалификации
+1
0
+1
Ответ Chistian Jadson
Роме главное не облажаться в серии А
на самом деле хороший вопрос, что им главное
если возьмут ЛЕ, имхо, пофик, облажались в Серии А или нет
+1
-1
0
Ответ Under
чтобы не затеряться, им для начала выйти нужно шесть туров до конца, как-никак
Ну 8 очков пусть и с матчем в запасе слишком жирный отрыв
0
0
0
Ответ Filipp Gorski
Болонья в ЛЧ это конечно максимально необычно Надеюсь не затеряются
чтобы не затеряться, им для начала выйти нужно
шесть туров до конца, как-никак
0
0
0
Ответ NeverAloneWalker
А то, что в четвертьфинале ЛЧ не было ни одной итальянской команды, зато было по 2 английских, немецких и 3 испанских клуба, разве не имеет значение?
Баллы за победы в лч, ле и лк начисляются одинаково
0
0
0
от Германии тоже может быть шесть
0
0
0
Ответ statistic5
А нет ли ошибки в тексте? Или может есть ссылка, где это в регламенте прописано. Просто как-то странно, что сделали исключение именно для пятой команды. Но если действительно так, то оч велика вероятность 6 итальянцев в ЛЧ, процентов 40
https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Champions-League-2024/25/Article-3-Entries-for-the-competition-Online
0
0
0
Ответ S H A R K
Если по итогам коэффициентов и так 5 место дадут, то как Бундеслига может получить 6 место в случае триумфа Дортмунда?
коэффициенты за текущий сезон - это последнее, что принимается в расчёт
первым делом распределяются базовые путёвки - тут у Бундеслиги четыре места
дальше идёт пункт о том, что если победитель ЛЧ или ЛЕ не попал через базовые места, то он персонально получает дополнительное место
ну и последним пунктом со следующего сезона идут две путёвки лигам, получившим больше всего очков за предыдущий сезон
я не нашёл никаких дополнительных условий, поэтому получается, что вне зависимости от того, сколько команд от лиги уже попали в ЛЧ, ещё одно место им гарантировано
0
0
0
Ответ Under
легко, если Боруссия выиграет ЛЧ и при этом не попадёт в четвёрку
А нет ли ошибки в тексте? Или может есть ссылка, где это в регламенте прописано. Просто как-то странно, что сделали исключение именно для пятой команды.
Но если действительно так, то оч велика вероятность 6 итальянцев в ЛЧ, процентов 40
0
0
0
Ответ Under
почему путаница? всё вроде как достаточно прозрачно
Если по итогам коэффициентов и так 5 место дадут, то как Бундеслига может получить 6 место в случае триумфа Дортмунда?
0
0
0
Ответ Under
легко, если Боруссия выиграет ЛЧ и при этом не попадёт в четвёрку
В общем путаница какая-то.
+1
-1
0
Ответ S H A R K
Как? Байер на 1 месте, победа в ЛЕ на Айтрахт не распространяется. А в случае победы на ЛЧ Баварии/Боруссии скорее всего аналогично, если не ошибаюсь.
легко, если Боруссия выиграет ЛЧ и при этом не попадёт в четвёрку
0
0
0
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