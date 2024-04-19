Пять итальянских команд сыграют в ЛЧ в следующем сезоне. Их может быть шесть
Пять клубов Серии А примут участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Новый формат соревнования предусматривает участие 36 команд вместо нынешних 32. Две квоты из четырех будут распределены между лигами, чьи клубы в предыдущем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.
Сегодня в полуфинал Лиги Европы вышли «Рома» и «Аталанта». Римляне обыграли по сумме двух матчей «Милан» (3:1). Бергамская команда с таким же общим результатом прошла «Ливерпуль».
В свою очередь, «Фиорентина» стала полуфиналистом Лиги конференций, обыграв «Викторию» Пльзень с общим счетом 2:0.
Таким образом, итальянская федерация первой получила дополнительное место в Лиге чемпионов. За вторую путевку могут побороться Германия и Англия.
При этом не исключен вариант с попаданием в турнир шести итальянских клубов. Для того чтобы это произошло, итальянцам необходимо выиграть Лигу Европы, а победителю – завершить сезон вне первых четырех мест в Серии А.
Такой расклад возможен в случае с «Ромой» и «Аталантой», которые в настоящий момент занимают пятое и шестое места в чемпионате Италии.
финал всё ещё из одного матча на нейтральном поле
Если Боруссия берет ЛЧ и занимает 5 место, то она идет в ЛЧ как победитель Лч, никакая команда из квалификации не выходит сразу в групповой этап. Но при этом место в ЛЧ для бонусной путевки для топ 2 лиг остаётся. И эта путевка идет 6 команде Бундеслиги, так как первые 5 уже в ЛЧ
всё вроде как достаточно прозрачно
Надеюсь не затеряются
ещё в этом сезоне если победитель ЛЧ или ЛЕ попадал в следующий розыгрыш ЛЧ через свой чемпионат, то прямая путёвка в группу ЛЧ переходила следующей ассоциации по рейтингу
в следующем сезоне эти путёвки достанутся лучшим клубам по рейтингу из тех, кто попал в квалификацию, независимо от того, с какого раунда они должны начинать
причём если в случае распределения места победителя ЛЧ будут приниматься в расчёт только клубы по пути чемпионов, то для места победителя ЛЕ вообще все клубы из квалификации
если возьмут ЛЕ, имхо, пофик, облажались в Серии А или нет
шесть туров до конца, как-никак
первым делом распределяются базовые путёвки - тут у Бундеслиги четыре места
дальше идёт пункт о том, что если победитель ЛЧ или ЛЕ не попал через базовые места, то он персонально получает дополнительное место
ну и последним пунктом со следующего сезона идут две путёвки лигам, получившим больше всего очков за предыдущий сезон
я не нашёл никаких дополнительных условий, поэтому получается, что вне зависимости от того, сколько команд от лиги уже попали в ЛЧ, ещё одно место им гарантировано
Но если действительно так, то оч велика вероятность 6 итальянцев в ЛЧ, процентов 40