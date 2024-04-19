Пять итальянских команд сыграют в ЛЧ в следующем сезоне. Их может быть шесть

Пять клубов Серии А примут участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Новый формат соревнования предусматривает участие 36 команд вместо нынешних 32. Две квоты из четырех будут распределены между лигами, чьи клубы в предыдущем сезоне показали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.

Сегодня в полуфинал Лиги Европы вышли « » и « ». Римляне обыграли по сумме двух матчей « » (3:1). Бергамская команда с таким же общим результатом прошла « ».

В свою очередь, « » стала полуфиналистом Лиги конференций, обыграв «Викторию» Пльзень с общим счетом 2:0.

Таким образом, итальянская федерация первой получила дополнительное место в Лиге чемпионов. За вторую путевку могут побороться Германия и Англия.

При этом не исключен вариант с попаданием в турнир шести итальянских клубов. Для того чтобы это произошло, итальянцам необходимо выиграть Лигу Европы, а победителю – завершить сезон вне первых четырех мест в Серии А.

Такой расклад возможен в случае с «Ромой» и «Аталантой», которые в настоящий момент занимают пятое и шестое места в чемпионате Италии.